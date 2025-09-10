Diana hercegné kedvenc csizmája minden eddiginél divatosabb lesz idén ősszel: mutatjuk, hol szerezheted be!

Ha a Hunter csizmákra gondolunk, valószínűleg az eső, pocsolyák és borongós időjárás jut elsőként eszünkbe. De ez most megváltozni látszik, ugyanis 2025 őszén az ikonikus gumicsizma igazi divatikonná válik, amelyet még a kellemesen meleg napokon is bátran viselhetünk. Nem véletlen, hogy számos híresség és maga a Diana hercegné is imádta őket! És bár igaz, hogy eredetileg az eső és a sár ellen tervezték őket, ugyanennyire igaz az is, hogy ma már nem kell a rossz időre várnod, hogy felvedd őket.

Ha pedig eddig nem ismerted volna ezeket a gumicsizmákat, akkor elárulunk róla pár infót: a Hunter Boots 1856-ban, Skóciában jött létre Henry Lee Norris amerikai vállalkozó kezdeményezésére, aki megalapította a North British Rubber Companyt. Tette ezt azzal a céllal, hogy strapabíró és tartós gumicsizmákat gyártson. A design egyszerű, a funkcionalitás pedig kifogásolhatatlan: szárazon tartja a lábat, alkalmazkodik mindenféle terephez és 2025-ben mindenhez is felveheted.

Talán ezért is rajonganak érte régóta a királyi család tagjai is: II. Erzsébettől kezdve Diana hercegnén át Katalin hercegnéig (aki ma is viseli őket rendezvényeken). De Vilmos herceget és Harry herceget is lefotózták már az ikonikus zöld csizmában.

A gumicsizmát a 2025-ben leginkább miniszoknyákkal, színes, vastag gyapjúzoknikkal vagy áttetsző harisnyákkal kombinálják. A színpaletta tekintetében az olívazöld és a fekete továbbra is időtlen klasszikus, de egyre gyakrabban látni olyan árnyalatokat is, mint a cseresznyepiros vagy a mustársárga.

