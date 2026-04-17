A csillogó ékszerek átvették az uralmat a legszexibb sztárpasiknál, és mi nem tudjuk nem imádni
A kiegészítők ereje a divatban régóta megkérdőjelezhetetlen: képesek teljesen feldobni, de akár tönkre is tenni egy megjelenést. A nők ezt évszázadok óta tudják, elég csak Coco Chanel híres mondására gondolni: mielőtt kilépsz otthonról, nézz tükörbe és vegyél le legalább egy dolgot. Úgy tűnik azonban, hogy a mai férfiak egyre inkább szembemennek ezzel a tanáccsal.
A vörös szőnyegen és a filmvásznon a kiegészítők ma már nem apró részletek, hanem konkrét szinte főszereplőkké léptek elő. Jó példa erre Jacob Elordi, aki az Üvöltő szelek sajtókörútjának ausztráliai állomásán szó szerint felrobbantotta az internetet: elegáns Bottega Veneta öltönye mellé egy aranyfoggal díszített mosolyt villantott. A megjelenést tovább erősítette egy „CH” monogrammal (Catherine és Heathcliff) gravírozott, gyémántokkal kirakott ékszere is.
Ez a jelenség tökéletes példája az úgynevezett „method dressingnek”, amelyet Zendaya tett ismertté. Ilyenkor a színészek nemcsak eljátsszák a karaktert, hanem öltözködésükben is tovább viszik a szerepüket. Elordi esetében az aranyfog a filmben is megjelenik, és a karakter felemelkedését, újonnan szerzett gazdagságát szimbolizálja.
De nem ő az egyetlen, aki egy apró kiegészítővel vált mémmé. Tavaly Jonathan Bailey „kis pimasz szemüvege” hódította meg az internetet a Jurassic World Rebirth kapcsán. De korábban, Paul Mescal „Connell-lánca” lett virális jelenség a Normal People sorozatból - olyannyira, hogy külön Instagram-oldalt is kapott. Az idei Hamnet filmben pedig Mescal egy ezüst karika fülbevalóval játszotta Shakespeare-t, amely annyi figyelmet kapott, mintha szintén saját kultuszt szeretne építeni.
Felmerül a kérdés: miért ez a hatalmas felhajtás egy-egy apró kiegészítő körül?
Szakértő szerint ezek a kiegészítők nemcsak esztétikai szerepet töltenek be, hanem segítenek lebontani a nemekhez kötött divatszabályokat is. Mint mondja, ő kifejezetten szereti az ilyen provokatív, játékos darabokat és emlékszik rá, milyen negatív reakciókat kapott, amikor először gyöngynyakláncot viselt.
A férfi divat valóban egyre szabadabb és kísérletezőbb. Stylistok szerint a férfiaknak érdemes lenne bátrabban a női kiegészítők között is válogatni: selyemsálak, ékszerek vagy napszemüvegek sokkal szélesebb választékban érhetők el és kifejezetten jól állnak azoknak, akik magabiztosan viselik őket.
Ráadásul sok mai trend valójában régi hatások újracsomagolása. Az aranyfogak, karika fülbevalók vagy vékony fémkeretes szemüvegek már évtizedek óta jelen vannak a hiphop kultúrában - gondoljunk csak Tupac ikonikus, 90-es évekbeli Jean Paul Gaultier szemüvegére.
