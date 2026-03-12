Napi Horoszkóp
Te is Carolyn Bessette Kennedy megszállottja lettél? Így másold le a stílusát egyszerűen

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat
Utoljára frissült: 2026. március 12. 08:43

Forrás: Getty Images

Te is Carolyn Bessette Kennedy megszállottja lettél? Így másold le a stílusát egyszerűen
Most mindenki odáig van CBK 90-es évekbeli, minimalista szettjeiért.

Carolyn Bessette Kennedy szettjei már régóta inspirációnak számítanak, és most a Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette című sorozatának köszönhetően újra erőre kaptak CBK outfitjei. A sorozat a pár nagy nyilvánosságot kapott szerelmi történetét mutatja be, miközben a társasági életben ismertté vált Bessette minimalista, 90-es évekbeli stílusát is végigköveti. Harminc évvel később Carolyn semleges színpalettája, visszafogott stylingja és minimalista stílusa tökéletesen illeszkedik a mai quiet luxury-hoz.

CBK időtálló stílusának ünnepléseként pedig kikerestük a hat legikonikusabb, 90-es évekbeli szettjét, amelyeket egyébként a mai trendekhez is igazíthatsz. Sőt nem is nagyon kell igazítani, mivel mind trendi még most is.

Te is Carolyn Bessette Kennedy megszállottja lettél? Így másold le a stílusát egyszerűen

