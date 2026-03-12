Életmód
Te is Carolyn Bessette Kennedy megszállottja lettél? Így másold le a stílusát egyszerűen
Íme a világ 7 legokosabb macskafajtája - Az elsőn biztosan meglepődsz
A macskák nemcsak titokzatosak és függetlenek, hanem meglepően intelligensek is – egyes fajták pedig kifejezetten gyorsan tanulnak, kiváló problémamegoldók, és különösen jól alkalmazkodnak az emberekhez.
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Napi horoszkóp március 11.: a Bikákban megérik a váltás gondolata, a Mérlegek a szokásosnál nagyobb felelősséget kapnak a nyakukba
Az előtted álló nap is számos izgalmat ígér, mindenképp érdemes tehát néhány percet a keddi horoszkópodra szánnod!
12 film gyerekkorunkból, amit ma már nem is engednének bemutatni
Az alábbi filmek nem mennének át a rostán 2026-ban.
8 étel, amely növelheti a rák kockázatát – a szakértők szerint több is ott lehet a konyhádban
Még nagyobb a kockázat, ha minden nap fogyasztod őket...
Napi horoszkóp március 12.: a Szüzeknek érdemes megoldáscentrikusan gondolkodniuk, a Nyilasokat pozitív hozzáállásuk segíti
A hét második fele is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
Carolyn Bessette Kennedy szettjei már régóta inspirációnak számítanak, és most a Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette című sorozatának köszönhetően újra erőre kaptak CBK outfitjei. A sorozat a pár nagy nyilvánosságot kapott szerelmi történetét mutatja be, miközben a társasági életben ismertté vált Bessette minimalista, 90-es évekbeli stílusát is végigköveti. Harminc évvel később Carolyn semleges színpalettája, visszafogott stylingja és minimalista stílusa tökéletesen illeszkedik a mai quiet luxury-hoz.
CBK időtálló stílusának ünnepléseként pedig kikerestük a hat legikonikusabb, 90-es évekbeli szettjét, amelyeket egyébként a mai trendekhez is igazíthatsz. Sőt nem is nagyon kell igazítani, mivel mind trendi még most is.
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Mutasd, hogy vezetsz, megmondom, milyen ember vagy!
Mitől függ, hogy milyen teljesítményt nyújtunk a forgalomban? A vezetési stílusra milyen mértékben hat a személyiség? Mi az oka annak, ha valaki a munkahelyén, vagy otthon ma született bárány, a volán mögött azonban agresszív oroszlánná változik? Cikkünkben többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ.
8 különös viselkedésforma, amit az állatvilágban megfigyeltek a kutatók
Tüsszentéssel kommunikáló állatok, extrém orrtúrás, gyászszertartás? Van itt minden, kérem...
Mit cserélj le az arcápolási rutinodban a hideg hónapok után? Most mindent elárulunk
Télen extrán oda kell figyelnünk az arcunk ápolására, viszont a jó idő eljövetelével muszáj átvariálni ezt a rutint.