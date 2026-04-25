Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Divat

A cargo nadrágok váltják fel a farmert, mint tavaszi alapdarab - még az elegáns szettekhez is passzol

Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat
Utoljára frissült: 2026. április 24. 10:33

Forrás: Getty Images

A nap cikke

Facebook
Twitter
Pinterest
Ebben a szezonban egy új tavaszi nadrágtrend váltja fel a farmert, méghozzá egy olyan darab, amiért valljuk be, eddig nem voltak oda sokan. Ez - mint ahogy a címből is kiderült - a cargo nadrág, ami habár egyáltalán nem számít új dolognak a divatvilágban, azért mégis többeknek ismeretlen lehet.

A 2000-es évek elején uralta a divatot, és sokan hordták markáns kinézete miatt, viszont a mai cargo nadrág már sokkal visszafogottabb és akár elegánsan is lehet viselni. Továbbra is a több, túlméretezett zseb áll a középpontban, viszont most főként semleges színpalettával egészül ki, bézzsel és vajszínnel.

Az anyagok viszont a pamuttól és lentől egészen a szaténig megtalálhatók. Ami a fazont illeti, a bő szárú változatok kétségtelenül a legkönnyebben hordhatók, de a trendi ballonfazonok is megjelennek. Szóval van bőven választási lehetőség, hogy megtaláld a hozzád illő cargo nadrágot.

A legfontosabb az, hogy mivel viseled a cargo nadrágot. A megjelenés inkább az elegáns irányba hajlik, mintsem a lazába. A magassarkú cipő azonnal feldobja az egészet, még akkor is, ha utána csak egy sima pólót kapsz fel hozzá, de egy gombos inggel vagy egy blézerrel sem lehet mellélőni.

És ha már a 2000-es évek világa:

Megjelent az új Joy, ami pont ezt az időszakot idézi meg! Legfrissebb lapszámunkban visszanézünk azokra a pillanatokra, amik formáltak minket, újraéljük a korszak legnagyobb trendjeit, és megmutatjuk, mi az, ami ma is velünk maradt a 2000-es évekből. Mert lehet, hogy azóta minden megváltozott, de az az energia, amit akkor éreztünk, még mindig ott van bennünk. Szerezd be te is!

Kép

Íme még pár divattipp:

Galéria / 4 kép

Nem tudod, hogyan kéne hordani a fehér nadrágot? Nyugi, segítünk!

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
