A cargo nadrágok váltják fel a farmert, mint tavaszi alapdarab - még az elegáns szettekhez is passzol

Ebben a szezonban egy új tavaszi nadrágtrend váltja fel a farmert, méghozzá egy olyan darab, amiért valljuk be, eddig nem voltak oda sokan. Ez - mint ahogy a címből is kiderült - a cargo nadrág, ami habár egyáltalán nem számít új dolognak a divatvilágban, azért mégis többeknek ismeretlen lehet.

A 2000-es évek elején uralta a divatot, és sokan hordták markáns kinézete miatt, viszont a mai cargo nadrág már sokkal visszafogottabb és akár elegánsan is lehet viselni. Továbbra is a több, túlméretezett zseb áll a középpontban, viszont most főként semleges színpalettával egészül ki, bézzsel és vajszínnel.

Az anyagok viszont a pamuttól és lentől egészen a szaténig megtalálhatók. Ami a fazont illeti, a bő szárú változatok kétségtelenül a legkönnyebben hordhatók, de a trendi ballonfazonok is megjelennek. Szóval van bőven választási lehetőség, hogy megtaláld a hozzád illő cargo nadrágot.

A legfontosabb az, hogy mivel viseled a cargo nadrágot. A megjelenés inkább az elegáns irányba hajlik, mintsem a lazába. A magassarkú cipő azonnal feldobja az egészet, még akkor is, ha utána csak egy sima pólót kapsz fel hozzá, de egy gombos inggel vagy egy blézerrel sem lehet mellélőni.

