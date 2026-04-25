A cargo nadrágok váltják fel a farmert, mint tavaszi alapdarab - még az elegáns szettekhez is passzol
Áprilisban Irány Peking! A Chery a Globális Mobilitási Márkaprogramját Úgy Tervezte, hogy a Család Legyen a Középpontban!
A cargo nadrágok váltják fel a farmert, mint tavaszi alapdarab - még az elegáns szettekhez is passzol
Nincs is másra szükség tavasszal, mint egy cargo nadrágra.
Ebben a szezonban egy új tavaszi nadrágtrend váltja fel a farmert, méghozzá egy olyan darab, amiért valljuk be, eddig nem voltak oda sokan. Ez - mint ahogy a címből is kiderült - a cargo nadrág, ami habár egyáltalán nem számít új dolognak a divatvilágban, azért mégis többeknek ismeretlen lehet.
A 2000-es évek elején uralta a divatot, és sokan hordták markáns kinézete miatt, viszont a mai cargo nadrág már sokkal visszafogottabb és akár elegánsan is lehet viselni. Továbbra is a több, túlméretezett zseb áll a középpontban, viszont most főként semleges színpalettával egészül ki, bézzsel és vajszínnel.
Az anyagok viszont a pamuttól és lentől egészen a szaténig megtalálhatók. Ami a fazont illeti, a bő szárú változatok kétségtelenül a legkönnyebben hordhatók, de a trendi ballonfazonok is megjelennek. Szóval van bőven választási lehetőség, hogy megtaláld a hozzád illő cargo nadrágot.
A legfontosabb az, hogy mivel viseled a cargo nadrágot. A megjelenés inkább az elegáns irányba hajlik, mintsem a lazába. A magassarkú cipő azonnal feldobja az egészet, még akkor is, ha utána csak egy sima pólót kapsz fel hozzá, de egy gombos inggel vagy egy blézerrel sem lehet mellélőni.
És ha már a 2000-es évek világa:
Megjelent az új Joy, ami pont ezt az időszakot idézi meg! Legfrissebb lapszámunkban visszanézünk azokra a pillanatokra, amik formáltak minket, újraéljük a korszak legnagyobb trendjeit, és megmutatjuk, mi az, ami ma is velünk maradt a 2000-es évekből. Mert lehet, hogy azóta minden megváltozott, de az az energia, amit akkor éreztünk, még mindig ott van bennünk. Szerezd be te is!
Melyik ránctalanító krémet ajánlják a szakértők?
Ezek a kiegészítők hódítanak 2026 tavaszán: így hordd őket sikkesen
Áprilisban Irány Peking! A Chery a Globális Mobilitási Márkaprogramját Úgy Tervezte, hogy a Család Legyen a Középpontban!
Miért nem bírjuk a végtelen meetingeket?
Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson
10 nadrág, amire az olasz nők esküsznek: instant elhozzák a dolce vita életérzést
Első ránézésre teljesen ártatlanok, de nem azok: 8 megtévesztő örömszerző ajándék, amiről nem hinnéd, mire való
Napi horoszkóp április 25.: az Ikrek felemás érzésekkel zárnak le egy bizonyos szituációt, a Szüzekre óriási felelősség nehezedik
A hétvége első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szombati horoszkópra!
Nem kell nekik pasi! Híres édesanyák, akik egyedül nevelik gyermekeiket
A reflektorfény mögött is zajlik az élet és néha egészen másképp, mint ahogy kívülről gondolnánk.
4+1 tavaszi ruha, ami MINDEN testalkaton jól mutat
Ezek a ruhadarabok azok, amikkel tényleg nem lehet mellélőni a szezonban.
