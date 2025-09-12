A jortsok és bermuda nadrágok 2025 nyarán nagy népszerűségnek örvendtek, és most már biztos, hogy még ősszel is folytatódik ez a trend. Méghozzá nem is akárhogy: idén a bermudákat egyre többen hosszú szárú combcsizmával párosítják. Bár elsőre furcsának hangzik, hiszen egy lengébb és kifejezetten télies ruhadarab kombinációjáról van szó, a trend mégis annyira kinőtte magát, hogy még a hírességek is egyre gyakrabban viselik.

A kombináció lényege az őszi és a nyári darabok egyensúlyában rejlik: a vastagabb anyagú bermudák és a csizmák együtt izgalmas kontrasztot alkotnak. A szettekhez gyakran párosítanak oversized kardigánt vagy például bőrdzsekit, ami pedig tökéletesen kiegészíti ezt a nem szokványos kombót. Sőt, a tervezők is felfigyeltek erre a trendre, így az új kollekciókban már a bermuda–hosszú szárú csizma kombinációra is számos inspirációt találhatunk.

A bermuda–csizma páros először főként fesztiválokon és lazább hangulatú divatbemutatókon tűnt fel. A trendet a shortokhoz viselt cowboycsizmák és motoros bakancsok indították el, amit később egyre többen átvettek, és magabiztosan viseltek a hétköznapokban is.

Majd a 2023–2024-es őszi–téli szezonban már egyre többször lehetett látni a kifejezetten bermuda hosszúságú nadrágokat magas szárú csizmákkal. A hangsúly ekkor tolódott át inkább a városi, laza stílusra: sokan bőrdzsekivel, ballonkabáttal vagy oversized zakóval kombinálták. Most, 2025 őszén pedig még inkább divatba jött a bermuda nadrág és a combcsizma párosa. Ne maradj le!

