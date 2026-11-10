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Befutott a tél legmenőbb mintája, de erre senki sem számított

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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

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Utoljára frissült: 2026. november 10. 09:16

Forrás: Getty Images

Befutott a tél legmenőbb mintája, de erre senki sem számított
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A bájos Bambi-minta már a divatrajongókat is meghódította, és úgy tűnik, idén télen mindenhol szembejön majd velünk.

Ha van olyan trend, amit az elmúlt években egyszerűen lehetetlen volt elkerülni, az egyértelműen a leopárdminta. Elég csak végiggörgetned a Pinterestet vagy a TikTokot, és szinte biztos, hogy szembejön veled néhány leopárdmintás kabát, nadrág, cipő vagy táska. A 2000-es évek divatjának visszatérésével az állatminták ismét trendbe kerültek, a divatrajongók pedig egyre bátrabban kezdtek kísérletezni velük. A korábban sokak által túl merésznek tartott darabok mára szinte alapdarabokká váltak. Úgy tűnik azonban, hogy 2026 telén egy új versenyző is belép a képbe, méghozzá egy sokkal visszafogottabb, romantikusabb változat. Megérkezett a bambi minta, vagyis az őzikefoltos minta, amit sokan egyszerűen csak bambi-mintaként emlegetnek.

Mi az a bambi minta, és miért rajong érte most mindenki?

A bambi minta, más néven fawn print vagy deer print, az őzek és szarvasborjak bundájának jellegzetes mintázatát idézi meg. A meleg barna, bézs és karamellárnyalatokat apró, világos foltok díszítik, amelyek sokkal lágyabb, finomabb összhatást keltenek, mint a klasszikus leopárd- vagy gepárdminta. Nem véletlen, hogy a trendet már bambicore néven is emlegetik, hiszen a mintáról szinte mindenkinek a Disney ikonikus őzikéje jut eszébe. A bambi minta már az előző téli szezonban is felbukkant a divatvilágban, és azóta egyre nagyobb figyelmet kap. Szépen lassan beszivárgott a hétköznapi divatba is, ma már pedig nemcsak műszőrme kabátokon, hanem farmereken, blúzokon, ruhákon, csizmákon és táskákon is találkozhatunk vele. A népszerűségének egyik legnagyobb titka, hogy a visszafogott színvilág miatt szinte semleges mintaként működik. Könnyedén kombinálhatod feketével, fehérrel, barnával vagy farmerrel, miközben egyetlen őzikefoltos darab is elég ahhoz, hogy az egész outfited sokkal izgalmasabbnak tűnjön. Különösen népszerűek az őzikefoltos farmerek, amelyek tökéletes alternatívái lehetnek a megszokott kék és fekete nadrágoknak. A bővebb, egyenes vagy hordó szabású fazonok egyszerre lazák és divatosak, ráadásul egy egyszerű kötött pulóverrel és balerinacipővel is remekül mutatnak. Ha pedig a hidegebb napokon is szívesen viselnéd őket, egy barna bokacsizmával és hosszú gyapjúkabáttal könnyedén téliesítheted az összeállítást.

Bár a bambi minta természetes árnyalatai miatt tökéletesen passzol a klasszikus neutrális színekhez, egyáltalán nem kell megállnod a bézsnél és a barnánál. Sőt, a legizgalmasabb összeállítások gyakran éppen akkor születnek, amikor egy váratlan, élénk színt is beemelsz a szettedbe. A világoskék például friss, üde kontrasztot teremt a meleg barna tónusokkal, míg a bordó és a cseresznyepiros sokkal karakteresebb összhatást eredményez. Egy őzikefoltos pulóvert akár egy élénk színű, sportos nadrággal is kombinálhatsz, ha szereted az effortless, kicsit vagányabb outfiteket.

Ha viszont még nem vagy biztos abban, hogy egy teljes ruhadarabon is bevállalnád ezt a mintát, érdemes először a kiegészítők között szétnézned. Egy bambi mintás táska például tökéletes választás lehet arra, hogy egy kis izgalmat vigyél a téli szettjeidbe. Egy kötött midiszoknyával, puha pulóverrel és hosszú kabáttal különösen elegáns hatást kelthet egy őzikefoltos bokacsizma, de egy egyszerű farmeres összeállítást is pillanatok alatt feldobhat. És ha már a különleges kombinációknál tartunk, a minták keverésétől sem kell tartanod!

Szerezd be a szezon legmenőbb darabjait a Joy-napokon!

Te is beleszerettél a bambi mintába, vagy inkább a klasszikus leopárdmintás darabokra esküszöl? Bármelyik is áll közelebb a stílusodhoz, most itt a tökéletes alkalom, hogy felfrissítsd a téli gardróbodat! November 12–15. között ismét érkeznek a Joy-napok, amikor akár 50%-os kedvezménnyel csaphatsz le a szezon legdivatosabb ruháira, cipőire és kiegészítőire. Legyen szó egy pihe-puha műszőrme kabátról, egy különleges mintás táskáról, egy trendi csizmáról vagy éppen egy új kötött pulóverről, most érdemes összeállítanod a kívánságlistádat! Ráadásul több mint 1000 üzletben és webshopban várnak rád a szuper ajánlatok, így akár a teljes téli ruhatáradat is felfrissítheted kedvezményesen. A kuponokat és a részt vevő üzletek listáját keresd a JOY appban és a joynapok.hu oldalon!

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