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Back to school: 3 táska az egyetemi évekre

#Táska
#Egyetem
#Longchamp
#back to school
#laptop táska
#egyetemi táska
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat
Utoljára frissült: 2026. augusztus 28. 14:00

Forrás: Getty Images

Back to school: 3 táska az egyetemi évekre
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Táskák, amelyekbe kényelmesen beférsz és még divatosak is!

Hogyha jártas vagy már az egyetemi években, akkor biztosan tudod, mire kell ügyelned táskaválasztás során, viszont, hogyha nem, akkor ne aggódj segítünk! Az egyetemi táskának egyszerre kell elbírnia egy a jegyzeteket, a laptopot, a töltőt, a kulacsot és sokszor még az ebédet is. Ezek pedig nem állíthatnak meg abban, hogy divatos legyél. A barnás, földszínű árnyalatok különösen jól működnek az őszi szemeszterben: könnyen kombinálhatók, időtállóak és mindennel passzolnak. Három különböző karakterű táskát válogattunk, amelyek minden egyetemi naphoz passzolnak.

Nézzük őket!

Strukturált táska

A strukturált, téglalap alakú formája és hosszú fülei miatt valahol a shopper és az aktatáska között helyezkedik el, így tökéletes egy laptopos napra. Érdemes sötétbarna, velúrhatásúakat választani belőlük az őszi hangulat miatt. A legnagyobb előnye a formája, méghozzá, hogy a laptop, a mappák és a jegyzetfüzetek is kiválóan elférnek egymás mellett. Sőt ez a fajta táska még később a gyakornoki helyedre is tökéletes lesz. Hord egyenes szárú farmerrel, oversized hosszúujjú pólóval, loaferrel és egy hosszú ballonkabáttal.

Longchamp

Hogyha te szeretnél lenni a következő it girl, akkor egy Longchamp-el nem lőhetsz mellé. Igaz, ebbe a táskába nem fér bele annyi minden, de a laptopodnak vagy tabletednek biztosan lesz hely benne. A puha és enyhén sportos kialakítása miatt ez az a típus, amit reggel egyszerűen felkapsz és egész nap könnyen magaddal viszel. Mindenféle színben kapható, de a legikonikusabb mégis a khaki. Kombináld egy bőrkabáttal vagy velúr dzsekivel, hogy még jobban kihozd a khaki színét.

Oversized tote táska

Ami tuti biztosan jól jöhet még az egyetemen az egy oversized táska. Mérete miatt már elég hangsúlyos kiegészítő, ezért nincs szüksége sok extra dologra mellé. Válassz belőle egy bordó árnyalatút, ugyanis idén ősszel is nagyot fog menni. Ráadásul nemcsak divatos, hanem praktikus választás is: könnyedén elfér benne a laptop, a jegyzetfüzetek, a kulacs, a neszesszer és még az a plusz pulóver is, amit reggel bedobsz.

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