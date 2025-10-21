Horoszkóp
Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Trend
Utoljára frissült: 2025. október 20. 16:25

Forrás: Getty Images

Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt
Facebook
Twitter
Pinterest
Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!

Az ősz a stílus egyik legizgalmasabb időszaka, hiszen végre előkerülnek a kabátok és dzsekik, amelyeket pedig könnyen lehet rétegezésre használni. A trendi, minőségi darabokért sem kell vagyonokat fizetni: idén is rengeteg megfizethető, mégis sikkes kabát közül választhatunk.

FIGYELEM!

Méghozzá azért, mert idén is eljönnek a Joy-napok, november 13–16. között! Ahogy megszokhattad, most is akciósan letudhatod a nagybevásárlást, hiszen több mint ezer üzletben és online is várnak az akár 50%-os kedvezmények. A sokszínű kuponkínálatot már most megnézheted akár online, így biztos lehetsz benne, hogy semmi sem marad ki a kosaradból! Ezeket aztán online is megvásárolhatod, de a legújabb Joy-ban is megtalálod őket - keresd a magazint, melynek címlapján most Szűcs Luca szerepel.

Kép
forrás: joynapok.hu

Velúrkabát

A velúrkabát minden ősszel visszatér és nem véletlenül: egyszerre elegáns, nőies és laza. A puha, bársonyos anyag melegséget sugároz és tökéletesen illik az őszi színekhez is: a karamell, bézs és mélybarna árnyalatok tuti találatok idén. A klasszikus derékban szabott fazon éppúgy jól mutat, mint az oversize, kissé retró stílusú verziók. Egy velúrkabát remek befektetés, hiszen könnyedén kombinálható farmerral, bőrszoknyával vagy akár hosszú ruhával is. A legjobb pedig, hogy ma már művelúr változatban is kapható, így nemcsak stílusos, hanem megfizethető és állatbarát alternatíva is, ráadásul bőven találni 20 ezer forint alatti darabokat.

Az alábbi terméket a Joy-napok alatt például 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg, ha min. 2 terméket veszel együttesen. Részleteket csekkold a kuponleírásban!

Medicine
Medicine bomber dzseki

13993 Ft

19990 Ft

Megnézem

Klasszikus farmerkabát

A farmerkabát az a darab, ami sosem megy ki a divatból: igazi örök kedvenc, ami minden őszi gardrób alapja. Tökéletes átmeneti kabát, hiszen elég meleg a hűvösebb napokra, mégis könnyed és lezser. Kombinálhatod akár sportos szettekkel, akár nőies darabokkal. Kifejezetten jól mutat kötött ruhával de egy vagány színben passzoló farmernadrággal is. Idén különösen divatosak a kissé oversize, világos mosású verziók, de a klasszikus sötétkék is trendi.

Ezt a csodás farmerkabátot 30% kedvezménnyel szerezheted be a GAP-nél a Joy-napok alatt!

GAP
Farmer dzseki

12593 Ft

17990 Ft

Megnézem

Futókabát

A futókabát már régen túlnőtt a sportpályákon, ma már az egyik legpraktikusabb és legtrendibb darab az őszi utcai divatban is. Könnyű, szél- és esőálló anyagának köszönhetően tökéletes választás a változékony időjárásra, amikor reggel hűvös, délután pedig melegebb az idő. A mai futókabátok pedig nem elég, hogy funkcionálisak, hanem stílusosak is: a fényes anyagok, a blokkszínek és a letisztult szabások igazi sportos eleganciát sugároznak. Viselheted leggingsszel, farmerrel vagy akár egy midi szoknyával is, a hatás mindig friss és laza lesz.

Ráadásul a Joy-napok alatt 20% kedvezmény vár majd minden teljes árú termékre, így ezt a csinos darabot is akciósan szerezheted meg!

Rukka Maile
női futódzseki

19990 Ft

15992 Ft

Megnézem

Barna mellény

A bézs és barna mellény az idei ősz egyik legnagyobb kedvence. Kiváló választás a rétegezős időszakban. A steppelt, pufi fazon sportosabb hatást kelt, míg egy hosszított, öves mellény elegánsabb összeállításokhoz is remekül illik. A barna árnyalat előnye, hogy szinte minden színnel harmonizál: jól mutat feketével, fehérrel, bézzsel vagy akár élénk kiegészítőkkel is. Kombináld pulóverrel vagy garbóval és máris készen állsz az őszi sétákra. A fast fashion üzletekben pedig könnyedén találsz stílusos, bézs mellényt 20 ezer forint alatt.

Szerezd meg ezt a kabátot szuper áron! A Joy-napok alatt 20% kedvezményre jogosító kupont találsz minden termékre, ami beváltható a Devergo&Friends üzletekben és a webshopban.

Devergo
Bézs Női kapucnis mellény

19992 Ft

24990 Ft

Megnézem
