Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt

Az ősz a stílus egyik legizgalmasabb időszaka, hiszen végre előkerülnek a kabátok és dzsekik, amelyeket pedig könnyen lehet rétegezésre használni. A trendi, minőségi darabokért sem kell vagyonokat fizetni: idén is rengeteg megfizethető, mégis sikkes kabát közül választhatunk.

Velúrkabát

A velúrkabát minden ősszel visszatér és nem véletlenül: egyszerre elegáns, nőies és laza. A puha, bársonyos anyag melegséget sugároz és tökéletesen illik az őszi színekhez is: a karamell, bézs és mélybarna árnyalatok tuti találatok idén. A klasszikus derékban szabott fazon éppúgy jól mutat, mint az oversize, kissé retró stílusú verziók. Egy velúrkabát remek befektetés, hiszen könnyedén kombinálható farmerral, bőrszoknyával vagy akár hosszú ruhával is. A legjobb pedig, hogy ma már művelúr változatban is kapható, így nemcsak stílusos, hanem megfizethető és állatbarát alternatíva is, ráadásul bőven találni 20 ezer forint alatti darabokat.

Klasszikus farmerkabát

A farmerkabát az a darab, ami sosem megy ki a divatból: igazi örök kedvenc, ami minden őszi gardrób alapja. Tökéletes átmeneti kabát, hiszen elég meleg a hűvösebb napokra, mégis könnyed és lezser. Kombinálhatod akár sportos szettekkel, akár nőies darabokkal. Kifejezetten jól mutat kötött ruhával de egy vagány színben passzoló farmernadrággal is. Idén különösen divatosak a kissé oversize, világos mosású verziók, de a klasszikus sötétkék is trendi.

Futókabát

A futókabát már régen túlnőtt a sportpályákon, ma már az egyik legpraktikusabb és legtrendibb darab az őszi utcai divatban is. Könnyű, szél- és esőálló anyagának köszönhetően tökéletes választás a változékony időjárásra, amikor reggel hűvös, délután pedig melegebb az idő. A mai futókabátok pedig nem elég, hogy funkcionálisak, hanem stílusosak is: a fényes anyagok, a blokkszínek és a letisztult szabások igazi sportos eleganciát sugároznak. Viselheted leggingsszel, farmerrel vagy akár egy midi szoknyával is, a hatás mindig friss és laza lesz.

Barna mellény

A bézs és barna mellény az idei ősz egyik legnagyobb kedvence. Kiváló választás a rétegezős időszakban. A steppelt, pufi fazon sportosabb hatást kelt, míg egy hosszított, öves mellény elegánsabb összeállításokhoz is remekül illik. A barna árnyalat előnye, hogy szinte minden színnel harmonizál: jól mutat feketével, fehérrel, bézzsel vagy akár élénk kiegészítőkkel is. Kombináld pulóverrel vagy garbóval és máris készen állsz az őszi sétákra. A fast fashion üzletekben pedig könnyedén találsz stílusos, bézs mellényt 20 ezer forint alatt.

