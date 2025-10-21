Életmód
Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt
Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!
Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi
Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.
Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű
Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.
Reese Witherspoon egyszerű tippjével búcsút inthetsz a szorongásnak – neki bevált!
A csodás színésznő egy inspiráló tanácsot osztott meg követőivel, ami segíthet leküzdeni a mindennapi stresszt.
Az ősz a stílus egyik legizgalmasabb időszaka, hiszen végre előkerülnek a kabátok és dzsekik, amelyeket pedig könnyen lehet rétegezésre használni. A trendi, minőségi darabokért sem kell vagyonokat fizetni: idén is rengeteg megfizethető, mégis sikkes kabát közül választhatunk.
FIGYELEM!
Méghozzá azért, mert idén is eljönnek a Joy-napok, november 13–16. között! Ahogy megszokhattad, most is akciósan letudhatod a nagybevásárlást, hiszen több mint ezer üzletben és online is várnak az akár 50%-os kedvezmények. A sokszínű kuponkínálatot már most megnézheted akár online, így biztos lehetsz benne, hogy semmi sem marad ki a kosaradból! Ezeket aztán online is megvásárolhatod, de a legújabb Joy-ban is megtalálod őket - keresd a magazint, melynek címlapján most Szűcs Luca szerepel.
Velúrkabát
A velúrkabát minden ősszel visszatér és nem véletlenül: egyszerre elegáns, nőies és laza. A puha, bársonyos anyag melegséget sugároz és tökéletesen illik az őszi színekhez is: a karamell, bézs és mélybarna árnyalatok tuti találatok idén. A klasszikus derékban szabott fazon éppúgy jól mutat, mint az oversize, kissé retró stílusú verziók. Egy velúrkabát remek befektetés, hiszen könnyedén kombinálható farmerral, bőrszoknyával vagy akár hosszú ruhával is. A legjobb pedig, hogy ma már művelúr változatban is kapható, így nemcsak stílusos, hanem megfizethető és állatbarát alternatíva is, ráadásul bőven találni 20 ezer forint alatti darabokat.
Az alábbi terméket a Joy-napok alatt például 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg, ha min. 2 terméket veszel együttesen. Részleteket csekkold a kuponleírásban!
Klasszikus farmerkabát
A farmerkabát az a darab, ami sosem megy ki a divatból: igazi örök kedvenc, ami minden őszi gardrób alapja. Tökéletes átmeneti kabát, hiszen elég meleg a hűvösebb napokra, mégis könnyed és lezser. Kombinálhatod akár sportos szettekkel, akár nőies darabokkal. Kifejezetten jól mutat kötött ruhával de egy vagány színben passzoló farmernadrággal is. Idén különösen divatosak a kissé oversize, világos mosású verziók, de a klasszikus sötétkék is trendi.
Ezt a csodás farmerkabátot 30% kedvezménnyel szerezheted be a GAP-nél a Joy-napok alatt!
Futókabát
A futókabát már régen túlnőtt a sportpályákon, ma már az egyik legpraktikusabb és legtrendibb darab az őszi utcai divatban is. Könnyű, szél- és esőálló anyagának köszönhetően tökéletes választás a változékony időjárásra, amikor reggel hűvös, délután pedig melegebb az idő. A mai futókabátok pedig nem elég, hogy funkcionálisak, hanem stílusosak is: a fényes anyagok, a blokkszínek és a letisztult szabások igazi sportos eleganciát sugároznak. Viselheted leggingsszel, farmerrel vagy akár egy midi szoknyával is, a hatás mindig friss és laza lesz.
Ráadásul a Joy-napok alatt 20% kedvezmény vár majd minden teljes árú termékre, így ezt a csinos darabot is akciósan szerezheted meg!
Barna mellény
A bézs és barna mellény az idei ősz egyik legnagyobb kedvence. Kiváló választás a rétegezős időszakban. A steppelt, pufi fazon sportosabb hatást kelt, míg egy hosszított, öves mellény elegánsabb összeállításokhoz is remekül illik. A barna árnyalat előnye, hogy szinte minden színnel harmonizál: jól mutat feketével, fehérrel, bézzsel vagy akár élénk kiegészítőkkel is. Kombináld pulóverrel vagy garbóval és máris készen állsz az őszi sétákra. A fast fashion üzletekben pedig könnyedén találsz stílusos, bézs mellényt 20 ezer forint alatt.
Szerezd meg ezt a kabátot szuper áron! A Joy-napok alatt 20% kedvezményre jogosító kupont találsz minden termékre, ami beváltható a Devergo&Friends üzletekben és a webshopban.
Ezt is olvasd el!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Félelmetes! Ez történik a testeddel, ha nem szedsz magnéziumot
A magnézium az egyik legfontosabb, mégis leginkább alábecsült ásványi anyag a szervezetünkben.
A 8 leghasznosabb lakberendezési tipp, amivel valaha találkoztunk
Ezekre az ötletekre esküszünk, ha otthonunkat szeretnénk feldobni!
Videoton, Orion, Sokol: tipikus elektronikai eszközök a múlt századból
Becsületükre legyen mondva, többségük kiállta az idő próbáját.
5 apró dekor, amitől azonnal drágábbnak tűnik az otthonod
A legjobb az egészben pedig az, hogy most akciósan szerezheted be őket!
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Reese Witherspoon egyszerű tippjével búcsút inthetsz a szorongásnak – neki bevált!
A csodás színésznő egy inspiráló tanácsot osztott meg követőivel, ami segíthet leküzdeni a mindennapi stresszt.