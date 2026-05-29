Az idei nyár legnagyobb színtrendje a licsi rózsaszín, de vajon mit jelent ez?

Kívül izgalmasan érdes, a vöröses rózsaszín legcsábítóbb árnyalatában, belül pedig puha, édes és lédús - a licsi pontosan azt a kettőséget hozza, amire idén nyáron vágyunk. Finom, friss, játékos, mégis kellően különleges. Ez a licsi-életérzés. Kínában, Délkelet-Ázsiában, valamint más trópusi és szubtrópusi vidékeken őshonos apró, húsos gyümölcs most került először a fel a trendek listájára. Elég csak a licsimartinira gondolni, hiszen óriási kedvenc lett a pornstar martini mellett.

Idén azonban a licsi nem csupán koktélalapanyag, hanem egy komplett esztétikává nőtte ki magát. A színe, az illata, az íze és az egész könnyed, napfényes hangulata most mindenhol ott van. Mutatjuk, mit érdemes tudni a nyár legüdítőbb mikrotrendjéről, a Lychee Girl-stílusról.

A licsirózsaszínről

A „licsi” mint színvilág többféleképpen is értelmezhető. A gyümölcs bőrszerű, vöröses-rózsaszín héja éppúgy inspiráló, mint krémes, áttetsző húsa, amely egyébként számos tejes hatású manikűr alapjául is szolgál. Ennél a trendnél azonban most elsősorban a héj kerül fókuszba, vagyis főként a rózsaszínes árnyalatok dominálnak.

Jelenleg több olyan darab is kapható, ami a licsis nyári öltözködést nem csupán egyetlen árnyalatként, hanem a teljes gyümölcs színvilágaként értelmezi. Több kollekcióban is megjelentek a csíkos anyagok, méghozzá úgy, hogy magában hordozza mindazokat a fehér, sárga, piros és rózsaszín tónusokat, ha a gyümölcs részletes leírása lenne a feladata. Több márka is egy teljes tavaszi kollekcióját ennek a gyümölcsnek szentelte. Vannak frottír neszesszerek, mindenféle hajkiegészítő, haj csatt, felső és nadrágok is, tényleg minden van, ebben az elképesztően a tökéletes rózsaszín-piros-krémszínű palettában. Tavaly nyáron Bella Hadid is sokat szentelt a gyümölcsnek, ugyanis az ötödik Orabella illat, az Eternal Roots kerti launch party-ján is licsimartini-szökőkút is volt, valamint rengeteg valódi licsi.

A licsi most nem egyszerűen egy gyümölcs, bebizonyosult, hogy sokkal inkább egy teljes nyári hangulat. Valahol a rózsaszín, a piros, a tejes fehér és az áttetszően fényes textúrák tökéletesen illeszkednek abba az irányba, amelyet az elmúlt szezonokban a beauty- és divatvilág egyaránt követ. Méghozzá, hogy legyen minden friss, lédús, enyhén nosztalgikus.

A trendről

A trend egyik oka, hogy a licsi színvilága egyszerre romantikus és modern. Nem olyan harsány, mint a klasszikus a piros, és nem is annyira babás, mint a cukorkás rózsaszín. Tényleg pont az a kellemes, meleg, kissé vizes hatású árnyalat. Ezért működik jól sminkben, manikűrben, ruhákon és kiegészítőkön is. Egy licsiárnyalatú pirosító például azonnal egészséges, napcsókolta hatást ad az arcnak, de ugyanez a helyzet a fényes ajakterméknél is. Hozza azt a kellemes, gyümölcsös frissességet.

Hogyan érdemes viselni ezt a színt?

Öltözködésben a licsiárnyalatot többféleképpen is hordhatod. Egy licsirózsaszín felső fehér nadrággal például azonnal nyári, tiszta és friss hatást kelt. De viselheted bátrabban is a licsi árnyalatait, válassz egy pirosas-rózsaszín ruhát, amit pedig arany ékszerekkel sokkal érzékibb, naplementés hangulatot ad. Ha óvatosabban próbálnád ki, kezdd kiegészítőkkel: hajcsat, táska, szandál vagy egy kendő is elég ahhoz, hogy megjelenjen a trend anélkül, hogy teljesen gyümölcssalátának öltöznél. A licsiszín különösen jól működik fehérrel, krémszínnel, vajsárgával, világos farmerrel és meleg bézzsel. Ha játékosabb irányba vinnéd, párosíthatod cseresznyepiros vagy korallos árnyalatokkal is. Amire viszont figyelj, hogy ne párosítsd túl hideg árnyalatokkal.

