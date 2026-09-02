Ezekkel az apró hibákkal teszed tönkre az ékszereidet anélkül, hogy tudnál róla

Az ékszereinkkel kapcsolatban hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha időnként megtisztítjuk őket és nem dobáljuk őket össze-vissza a fürdőszobában, akkor nagyjából mindent megtettünk értük. Pedig nagyon nem mindegy az sem, hogyan hordjuk őket a hétköznapokban. Egy apró súrlódás, a túl laza óraszíj vagy akár az esti lustaság is elég lehet ahhoz, hogy egy egyébként tartós darab a kelleténél jóval hamarabb karcos, kopott vagy sérült legyen.

1. Egy csuklón hordod az órádat és a karkötőidet

Pinteresten és Instagramon nagyon jól mutat egy óra néhány szépen egymásra rétegzett karpereccel, az ékszereid azonban kevésbé rajonganak ezért a párosításért. Ha az óra és a karkötők egész nap egymáshoz dörzsölődnek, meglepően gyorsan megjelenhetnek rajtuk az apró karcolások és kopások. Különösen akkor érdemes erre odafigyelni, ha drágább, érzékenyebb vagy számodra érzelmi értékkel bíró darabokat hordasz. Ha szeretnéd minél tovább szép állapotban tartani őket, a legegyszerűbb megoldás, ha az órát az egyik, a karkötőket pedig a másik csuklódon viseled.

2. Mindent a gyűrűidben csinálsz

Egy látványos manikűr és néhány jól megválasztott gyűrű verhetetlen párosítás, de attól még nem kellene a kedvenc darabjaidnak az egész napodat veled együtt túlélniük. Már az egymás mellett viselt gyűrűk is összekarcolhatják egymást, de olyan teljesen hétköznapi mozdulatok is kárt tehetnek bennük, mint a tapsolás, egy nehéz bőrönd cipelése vagy más nagyobb terhelés. A finomabb, vékonyabb gyűrűk különösen könnyen deformálódhatnak. Egy koncertre, edzéshez, költözéshez vagy nehéz csomagok cipeléséhez ezért jobb ötlet lehet levenni őket vagy legalább úgy elosztani a gyűrűket az ujjaidon, hogy ne folyamatosan egymást súrolják.

3. Túl lazán hordod az órádat

Az órának természetesen nem kell olyan szorosnak lennie, hogy alig várd, mikor szabadulhatsz meg tőle, de a túl laza viselet sem ideális. Ha az óra folyamatosan előre-hátra csúszkál a csuklódon, a saját súlya állandó terhelést jelenthet a szíjnak, ami hosszú távon gyorsabb elhasználódáshoz vezethet. Arról nem is beszélve, hogy egy lötyögő órát sokkal könnyebb nekikoccantani egy asztalnak, ajtófélfának vagy bárminek, ami éppen az utadba kerül. A megfelelő méret tehát nemcsak azért fontos, hogy az óra jól nézzen ki a kezeden, hanem azért is, hogy valóban hosszú éveken át hordhasd.

4. Túl magasan hordod a gyűrűdet

A klasszikus gyűrűknél nem véletlen, hogy azok általában az ujj tövéhez közel helyezkednek el. Ha egy gyűrű folyamatosan túl magasan csúszkál az ujjadon, könnyebben beleakadhat valamibe, nekikoccanhat más tárgyaknak és persze annak is nagyobb az esélye, hogy egyszer egyszerűen elhagyod. Ideális esetben a gyűrűnek át kell jutnia az ujjpercen némi ellenállással, utána viszont kényelmesen kell ülnie az ujjadon anélkül, hogy elszorítaná azt. Persze a direkt úgy kialakított midi gyűrűk és a több szinten viselt ring stackek más kategóriába tartoznak - ott éppen az a lényeg, hogy játékosan különböző magasságokba kerüljenek az ékszerek.

5. Már a reggeli készülődés előtt felveszed az ékszereidet

Ha eddig az volt a sorrended, hogy ékszer, hidratáló, parfüm, hajlakk, akkor érdemes megfordítani. Az ékszerek érzékenyen reagálhatnak többek között a nedvességre, az izzadságra és a kozmetikumokban található különböző anyagokra, ezért nemcsak takarításhoz vagy úszáshoz érdemes levenni őket. A testápoló, a kézkrém, a parfüm, a szérumok és a hajformázók is kapcsolatba kerülhetnek velük, ami idővel elszíneződéshez vagy fényük elvesztéséhez vezethet, a gyöngyök pedig különösen kényesek. Jó alapszabály tehát, hogy az ékszer legyen az egyik utolsó dolog, amit reggel felveszel: előbb készítsd el a hajad, sminked és bőrápolási rutinod, és csak utána jöjjenek a kiegészítők.

6. A domináns kezeden hordod az órádat

Nem valamiféle elavult etikett miatt hordja a legtöbb jobbkezes ember a bal csuklóján az óráját. Egyszerűen így sokkal kisebb terhelésnek van kitéve. A domináns kezünket használjuk ajtónyitáshoz, táskák pakolásához, tárgyak megfogásához és úgy általában szinte mindenhez, ezért az azon viselt óra jóval több ütközést és karcolást gyűjthet be a nap végére. Jobbkezesként tehát praktikusabb a bal csuklón hordani, balkezesként pedig éppen fordítva, a jobbon. Bónusz, hogy a hagyományos órák koronáját is könnyebb a másik kezeddel kezelni.

7. Az ékszereidben alszol

Megvan az az este, amikor a sminklemosás is hősies teljesítménynek számít, nemhogy még a fülbevalódat és a három nyakláncodat is kibogozd magadról? Ismerős helyzet, viszont az ékszereidnek nem tesz túl jót. Alvás közben a karikafülbevalók és hosszabb darabok beleakadhatnak a hajadba, a láncok összegabalyodhatnak, sőt még egy egyszerű bedugós fülbevaló is beleakadhat a párnahuzatba. Ha ez újra és újra megtörténik, a folyamatos húzás és feszülés idővel meggyengítheti a finomabb darabokat. Éppen ezért az esti arcápolás mellé érdemes beiktatni még egy apró rutint: mielőtt ágyba bújsz, az ékszereid is kerüljenek vissza a helyükre.

8. Csak azt nézed, mennyire szép - azt nem, miből készült

Nem kell vagyonokat költeni egy jó ékszerkollekcióra, de ha van olyan darab, amit éveken vagy akár évtizedeken át szeretnél hordani, az anyagára is érdemes figyelni. A tömör arany, a sterling ezüst és a gold vermeil általában tartósabb választás, mint egy egyszerű aranyozott ékszer, amelynek vékony bevonata idővel könnyebben lekophat. A köveknél szintén számít a tartósság: a természetes és laboratóriumban növesztett gyémántok jól bírják a mindennapos viseletet, és a zafír vagy a moissanite is ellenálló választás lehet, míg például a cirkónia könnyebben karcolódhat és idővel veszíthet a ragyogásából.

Ez persze nem azt jelenti, hogy innentől rettegve kellene hordani minden gyűrűdet és fülbevalódat. Az ékszer végső soron azért van, hogy viseld, kombináld, kísérletezz vele és örömet okozzon. Néhány apró szokás megváltoztatásával azonban könnyen elérheted, hogy a kedvenc darabjaid ne csak néhány szezonon keresztül legyenek veled, hanem évekkel később is ugyanolyan örömmel vedd elő őket az ékszerdobozodból.