Életmód
Hivatalosan is átvette az uralmat a gótikus reneszánsz a divatban
Forrás: Getty Images
Napi horoszkóp március 5.: a Skorpiók igyekeznek utolérni magukat, a Nyilasoknak érdemes az elvégzendő feladatra összpontosítaniuk
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
7 magyar nő felfedte, mennyi ideig kéne tartania a szexnek
Megkérdeztünk több magyar nőt is, szerintük meddig tart egy tökéletes menet az ágyban. A válaszaikat minden pasinak el kéne olvasnia.
"A pasimnak egy lány a legjobb barátja..." - 7 magyar elmesélte, mi lett a vége, amikor a párjuk állandóan egy másik nővel lógott
Lehet egyáltalán jó vége egy ilyen felállásnak? 7 magyar nő válasza felfedi!
Ezt árulja el a személyiségedről a kedvenc manikűr színed
Te tudtad, hogy a színeknek jelentésük is van? Vajon mit mond rólad kedvenc körömlakk színed? Most kiderül!
Megkérdeztük a férfiakat: ez az 5 manikűr a legkevésbé szép szerintük egy nőn
Magyar férfiak elmondták, melyik az az 5 manikűr, amit azonnal kiszúrnak egy nőn - és nem pozitív okokból kifolyólag.
Ha az elmúlt hónapokban görgettél egy kicsit a Pinteresten vagy a TikTokon, valószínűleg feltűnt: egyre több a fekete csipke, a mélybordó bársony, a drámai szemsmink és a „vámpíros” hangulat. A gótikus reneszánsz - vagy ahogy sokan nevezik, a Gothenaissance - hivatalosan is megérkezett és átvette az uralmat a divatban.
A Pinterest Predicts szerint a „vamp romantic” 2026 egyik meghatározó irányzata, a „dark romantic makeup” keresések 160%-kal emelkedtek, míg a „vampire beauty” iránti érdeklődés 90%-os növekedést mutat. A TikTokon a „Gothic glam” keresések egyetlen hét alatt több mint 1000%-kal ugrottak meg.
A gótikus reneszánsz visszatérése valószínű a mozivásznon való megjelenése miatt lett népszerű. Elég csak a legújabb Frankenstein-adaptáció körüli hype-ra gondolni vagy az Üvöltő szelekre. Ezeknek a filmeknek a vizuális világa köszön vissza a mindennapokban is. Sötét, ködös tájak, viktoriánus ihletésű sziluettek, ezekből inspirálódnak a trendek. A magas nyakú blúzok, fűzős ruhák, nehéz kabátok, strukturált vállak: mintha a 19. század találkozna a modern minimalizmussal, csak éppen sokkal sötétebb hangulatban.
Hosszú, lebegő fekete ruhák, szélfútta haj, földszínek és mély tónusok, természetes, mégis drámai smink mind-mind iszonyat népszerűek lettek. A „viharos romantika” konkrétan trend lett. Így a gótikus reneszánsz nemcsak fekete csipkét jelent. Jelenti Frankenstein tragikus magányát, Heathcliff vad szenvedélyét, a ködös tájakat és a túlcsorduló érzelmeket.
Az pedig, hogy ezt hogy viszed bele a mindennapokba, az csak rajtad áll. Ha kifejezetten szereted a feketét, akkor igazából nyert ügyed van, viszont ha félsz tőle, akkor érdemes valami kevésbé durvával kezdeni. Szerezz be először például egy vastag fekete övet vagy egy hosszú csipkeszoknyát. Ezek nem olyan merészek, mégis te is kipróbálhatod magadon ezt a stílust.
És ha már témánál vagyunk:
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Promóciók
Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?
Megkérdeztük a férfiakat: ez az 5 manikűr a legkevésbé szép szerintük egy nőn
Magyar férfiak elmondták, melyik az az 5 manikűr, amit azonnal kiszúrnak egy nőn - és nem pozitív okokból kifolyólag.
8 nagyszerű zenész, aki valósággal berobbant Hollywoodba
Kár lett volna elszalasztaniuk a lehetőséget, az biztos...
"A pasimnak egy lány a legjobb barátja..." - 7 magyar elmesélte, mi lett a vége, amikor a párjuk állandóan egy másik nővel lógott
Lehet egyáltalán jó vége egy ilyen felállásnak? 7 magyar nő válasza felfedi!
Napi horoszkóp március 5.: a Skorpiók igyekeznek utolérni magukat, a Nyilasoknak érdemes az elvégzendő feladatra összpontosítaniuk
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
7 magyar nő felfedte, mennyi ideig kéne tartania a szexnek
Megkérdeztünk több magyar nőt is, szerintük meddig tart egy tökéletes menet az ágyban. A válaszaikat minden pasinak el kéne olvasnia.
Ezt árulja el a személyiségedről a kedvenc manikűr színed
Te tudtad, hogy a színeknek jelentésük is van? Vajon mit mond rólad kedvenc körömlakk színed? Most kiderül!