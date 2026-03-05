Hivatalosan is átvette az uralmat a gótikus reneszánsz a divatban

Ha az elmúlt hónapokban görgettél egy kicsit a Pinteresten vagy a TikTokon, valószínűleg feltűnt: egyre több a fekete csipke, a mélybordó bársony, a drámai szemsmink és a „vámpíros” hangulat. A gótikus reneszánsz - vagy ahogy sokan nevezik, a Gothenaissance - hivatalosan is megérkezett és átvette az uralmat a divatban.

A Pinterest Predicts szerint a „vamp romantic” 2026 egyik meghatározó irányzata, a „dark romantic makeup” keresések 160%-kal emelkedtek, míg a „vampire beauty” iránti érdeklődés 90%-os növekedést mutat. A TikTokon a „Gothic glam” keresések egyetlen hét alatt több mint 1000%-kal ugrottak meg.

A gótikus reneszánsz visszatérése valószínű a mozivásznon való megjelenése miatt lett népszerű. Elég csak a legújabb Frankenstein-adaptáció körüli hype-ra gondolni vagy az Üvöltő szelekre. Ezeknek a filmeknek a vizuális világa köszön vissza a mindennapokban is. Sötét, ködös tájak, viktoriánus ihletésű sziluettek, ezekből inspirálódnak a trendek. A magas nyakú blúzok, fűzős ruhák, nehéz kabátok, strukturált vállak: mintha a 19. század találkozna a modern minimalizmussal, csak éppen sokkal sötétebb hangulatban.

Hosszú, lebegő fekete ruhák, szélfútta haj, földszínek és mély tónusok, természetes, mégis drámai smink mind-mind iszonyat népszerűek lettek. A „viharos romantika” konkrétan trend lett. Így a gótikus reneszánsz nemcsak fekete csipkét jelent. Jelenti Frankenstein tragikus magányát, Heathcliff vad szenvedélyét, a ködös tájakat és a túlcsorduló érzelmeket.

Az pedig, hogy ezt hogy viszed bele a mindennapokba, az csak rajtad áll. Ha kifejezetten szereted a feketét, akkor igazából nyert ügyed van, viszont ha félsz tőle, akkor érdemes valami kevésbé durvával kezdeni. Szerezz be először például egy vastag fekete övet vagy egy hosszú csipkeszoknyát. Ezek nem olyan merészek, mégis te is kipróbálhatod magadon ezt a stílust.

