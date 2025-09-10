Horoszkóp
Ariana Grande az ősz legmerészebb trendjét hozta el: a vélemények vegyesek

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Sztárok
Utoljára frissült: 2025. szeptember 9. 08:40

Forrás: Getty Images

Ariana Grande az ősz legmerészebb trendjét hozta el: a vélemények vegyesek
Másfél év után újra megjelent Ariana és egyszerűen mesésen nézett ki!

Ariana Grande 2025-ös VMA megjelenése ismét bizonyította, hogy az énekesnő egy igazi stílusikon. A díjátadón csak úgy ragyogott varázslatos outfitjében és még a szőke haját is leváltotta egy visszafogott barna árnyalatra.

A MTV VMA díjátadót szeptember 7-én, New York-ban tartották, ahova rengeteg hírességet hívtak meg, köztük Arianát is, aki egy pöttyös Fendi ruhában érkezett. A rajongók óriási izgalommal fogadták, nemcsak azért, mert több év után először vett részt a VMA-n, hanem mert úgy ragyogott, mint egy hercegnő.

Kép
forrás: gettyimages

Az énekesnő az olasz luxusmárkával, a Fendivel dolgozott együtt és létrehoztak egy lenyűgöző darabot, amit pedig az év egyik legmenőbb trendje ihletett: a pöttyös minta, amelyet kifinomultsága és kiváló színvariálása miatt imádnak. A pánt nélküli ruhát deréknál babarózsaszín fodros szegély díszítette és az egész ruha sziluettjét romantikus peplum stílus ötvözte. Ezzel pedig hivatalosan is újra divatba jött a peplum 2025-ben, akár tetszik ez a fiatalabb generációnak, akár nem. Grande fekete selyem, nyitott orrú magassarkúi pedig szintén a reflektorfénybe kerültek, tökéletesen kiegészítve ezt a szetett. És ez még nem minden! Ariana Grande a pöttyös mintát a hajkiegészítőjére is átültette, ami az ikonikus lófarokfrizuráját díszítette. Hát nem mesés?

Kép
forrás: gettyimages
