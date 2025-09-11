A szezon legnagyobb kedvence: a túracipő - Még a modellek is ebben hódítanak

Van egy lábbeli, amit korábban szinte csak kirándulásokhoz és túrákhoz húztunk fel, mára viszont már a modellek is imádják őket, ráadásul a hétköznapokban. Ez pedig nem más, mint a túracipő. Elsőként a gorpcore térhódítása miatt lett igazán népszerű ez a lábbeli, de a trend lecsengése után sem ment ki a divatból. Sőt, úgy tűnik, végleg marad, hiszen különleges formájával tökéletesen illeszkedik a mai divatba, ahol az kényelem és a praktikusság kéz a kézben jár. Bella Hadid, Kendall Jenner és Hailey Bieber többször is nyilvánosság elé léptek, miközben túracipőt viseltek és általában oversized kabáttal, miniszoknyával vagy egy sima fekete leggings-szel kombinálták.

Hogyan viseld a hétköznapokban?

Az egyik legegyszerűbb megoldás, ha farmerrel párosítod. Válassz hozzá egy boyfriend vagy mom fit farmert és tűrd fel kicsit a szárát, hogy biztosan látszódjon a cipő. De kombinálhatod akár szoknyával vagy ruhával is, így igaz kontrasztos lesz, de pont ez a jó benne. Nem kell mindig magassarkút húzni a szoknyákhoz!

Az őszi–téli szezonban pedig tökéletes választás a nagyobb oversized kabát is, sőt, a modellek is legtöbbször így hordják a túracipőt. Párosíts mellé egy feszülős leggingset és indulhatsz is!

A túracipő trendje nem véletlenül hódít ekkora erővel. Az elmúlt években egyre inkább előtérbe került a kényelem, a praktikum és a fenntarthatóság. Ez a lábbeli pedig mindhárom szempontnak megfelel: kényelmes egész napos viseléshez, tartós, és a megfelelő választással szinte bármilyen stílushoz passzol.

Ráadásul már nem is csak a klasszikus, szürke-fekete túracipőkkel van tele a boltok polcai: színes talpak, merész színkombinációk és minél extrább részletek, ezek jellemzik a legújabb túracipőket.

Ezeket az inspirációs fotókat is érdemes csekkolni!

Galéria / 6 kép A 2025-ös ősz legmenőbb trendje: keverd a mintákat! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria