A nyitott sarkú loaferek lesznek a tavasz legmenőbb cipői
Szerencsére idén tavasszal megérkezett a tökéletes megoldás arra, hogy hogyan hordj papucsot az irodában is, vagyis nem is papucsot, hiszen ami most divatba jött az egy nyitott sarkú loafer (de simán belefér a papucs kategóriába is). Pont elég elegáns ahhoz, hogy irodai szettekhez is működjön, de elég laza ahhoz, hogy farmerrel, lenge ruhákkal vagy szoknyákkal se tűnjön túl komolynak. A tökéletes átmeneti cipő, amely ráadásul jó eséllyel kényelmesebb is, mint a saroknál dörzsölő klasszikus társai.
A variálása gyakorlatilag végtelen, de a 2026-os tavaszi/nyári kifutókon egyértelműen a ruhákkal való párosítás dominált. Nem véletlenül: a nyitott sarkú loafer pont azt a laza pluszt adja hozzá egy ruhához, amitől a szett nem lesz túl hétköznapi. Midi fazonokkal különösen jól működik, mert szépen nyújtja az összképet, miközben megőrzi a loafer klasszikus karakterét. Ha pedig nem ruhával hordanád, akkor farmerral és bő szárú nadrágokkal is biztos választás. A lényeg, hogy hagyd érvényesülni a cipő papucsos, nyitott sarkú fazonját: bokáig érő nadrágokkal, midi szoknyákkal.
A fazonok között idén a karakteresebb darabok viszik a prímet. A klasszikus fekete és barna bőr nyitott sarkú loaferek továbbra is biztos befutók, de ha bátrabb vagy, akkor nyugodtan szerezz be egy kicsit extrább darabot. A zebramintás, leopárdmintás vagy kígyóbőrhatású darabok azonnal feldobják a legegyszerűbb farmer-póló párost is és sokkal különlegesebbek az egyszínűknél.
A puhább, ráncolt bőrű, mule-szerű változatok is iszonyat menőnek számítanak. Lazábbak, modernebbek és tökéletesen hozzák azt az erőlködésmentes tavaszi divatot, ami miatt a nyitott sarkú loafer most ennyire izgalmas.
