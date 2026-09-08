Minimáltól a merészig: a legmenőbb sztártetoválások, amikből bátran inspirálódhatsz

Ha a sztárok megjelennek valahol, nemcsak a ruháikat, a frizurájukat, a sminkjüket vagy a manikűrjüket figyeljük, hanem a tetoválásaikat is – ezek sokszor alig észrevehetőek, máskor merészek is lehetnek. Ezek a minták gyakran egy, az adott híresség számára fontos személynek, emléknek vagy az életük egy sorsfordító időszakának állítanak emléket.

Ha már régóta gondolkozol egy új mintán, de még nem találtad meg az igazit, akkor érdemes körülnézned Hollywoodban. Lehet, hogy éppen ez az inspiráció hiányzott eddig a döntésedhez! Mutatunk pár különleges tetoválást a sztárvilágból, amelyektől eláll a szavunk, neked pedig beindulhat a fantáziád!

Jöhetnek a legmenőbb sztártetoválások, amikből bátran inspirálódhatsz?

Dua Lipa

Dua Lipa testét több mint tizenöt tetoválás díszíti, amelyek között a családjához, a koszovói gyökereihez és karrierjének fontos pillanataihoz kapcsolódó minták is akadnak. Testvérei monogramját éppúgy magán viseli, mint azt az apró csillagot, amelyet Seth Meyers műsorvezetővel közösen csináltatott egy igencsak vidámra sikerült este után. Az egyik legkülönlegesebb tetoválása mégis az a rózsa, amelyet 2018-ban készített neki Madame Buraka Párizsban. A futurisztikus, mégis romantikus minta tökéletes választás lehet annak, aki a klasszikus virágmotívumot valamivel vagányabb formában viselné.

Billie Eilish

Billie tetoválásaiból nincs több tucat, viszont szinte mindegyik nagyméretű és nagyon személyes. A kezén látható három tündért őrangyalaiként emlegeti, a figurákat pedig egyik kedvenc gyerekkori könyve illusztrációi ihlették. A mellkasán az Eilish név, a csípőjén a „soft” szó, a combján pedig egy hatalmas sárkány található. A leglátványosabb azonban kétségtelenül a gerince mentén végigfutó absztrakt alkotás, amely olyan, mintha fekete festék vagy olaj csorogna végig a hátán.

Ariana Grande

Ariana Grande valóságos gyűjtő: több mint ötven, többségében egészen apró tetoválása van. Az utóbbi években természetesen a Wicked filmek kapcsán is felkerült új tetoválás a bőrére. Cynthia Erivóval közösen pipacsot és a „For Good” feliratot is magukra varratták, valamint egy-egy szívet, bennük a másik monogramjával. Ariana kézfején ráadásul Glinda eredeti, L. Frank Baum 1900-ban megjelent könyvéből származó illusztrációja is látható. Így a tetoválás nemcsak a filmhez, hanem a karakter több mint százéves történetéhez is kapcsolódik.

forrás: Taylor Hill/Getty Images Ariana Grandénak olyan sok tetkója van, hogy ha valakitől elleshetsz ötleteket a sztárvilágból, akkor az ő!

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown a másik végletet képviseli: ő a minimalista, finom vonalú minták rajongója. Van apró cowboykalapja a karján, rózsája a bordáinál, szíve a kulcscsontján és pillangója a csípőjén. Két legszemélyesebb tetoválása közül az egyik néhai nagymamája, Ruth nevét őrzi, a csuklóján lévő 011 pedig természetesen a Stranger Things Tizenegyére utal. Utóbbi egyszerre állít emléket annak a karakternek és sorozatnak, amely gyerekkorában világsztárrá tette.

Kendall Jenner

Kendall nem vitte túlzásba a dolgot: mindössze négy, nagyon apró tetoválása van. A lábfején cowboycsizma, az alsó ajka belső felén a „meow” szó, az ujján pedig egy pici fehér pont található. Hailey Bieberrel közösen törött szíveket is csináltattak: Kendallé fehér, Hailey-é pedig piros tintával készült.

Hailey Bieber

Bár Hailey férje, Justin Bieber szinte tetőtől talpig ki van varrva, maga a modell sem panaszkodhat: több mint húsz apró tetoválást varratott magára az évek során. Néhány minta komoly érzelmi jelentéssel bír, például a szülei esküvőjének dátuma. Más tetoválások inkább spontán ötletből születtek – ilyen az ujján lévő miniatűr pisztoly, amelyről később elismerte, hogy ma már nem feltétlenül ezt választaná.

Selena Gomez

Selena számára a tetoválás elsősorban az emberi kapcsolatok megörökítésének egyik formája. Több közös mintája is van a legjobb barátnőivel, és családtagjai előtt is tiszteleg néhány személyes darabbal. A csuklóján látható pontosvesszőt a 13 okom volt című sorozat készítésének emlékére csináltatta. A szimbólumot a mentális egészséggel kapcsolatos küzdelmek és a továbblépés jelképeként is használják. Selena hátán egy finoman árnyékolt, nagyméretű rózsa is található, amelynek pontos jelentését azonban egyelőre nem árulta el.

Bella Hadid

Bella Hadid modellként sem félt attól, hogy a tetoválások esetleg beleszólnak a munkájába. Igaz, leginkább olyan apró mintákat választott, amelyek könnyen elrejthetők: kulcscsontját három pont, bokáját szárnyak, karját pedig egy pici rózsa díszíti. A legszemélyesebbek az arab nyelvű feliratok a karján, amelyek jelentése „szeretlek” és „szerelmem”. Ezeket sokan palesztin származású édesapjához, Mohamed Hadidhoz és Bella közel-keleti gyökereihez kötik.

Rihanna

Rihanna több mint harminc tetoválását nagyrészt azok az országok és kultúrák inspirálták, amelyekkel fiatalon, turnéi során találkozott. A kézfején látható összetett minta például több különböző tetoválási stílust idéz, és az évek alatt több alkalommal is továbbformálták. Talán legismertebb alkotása a mellkasa alatt látható, kitárt szárnyú Ízisz egyiptomi istennő, amelyet néhai nagymamája emlékére készíttetett. Rihanna az elsők között tette igazán menővé ezt az elhelyezést – azóta pedig az úgynevezett mell alatti tetoválás önálló trenddé nőtte ki magát.

Tudtad, hogy vannak olyan tetoválások, amik red flagnek számítanak?

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