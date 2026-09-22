7 sztár, aki lecserélte a stylistját - És teljesen más ember lett

Hollywoodban a sztárok nemcsak a karrierjüket illetően nyitnak időről időre új fejezetet, hanem a stílusuk is folyamatosan változáson, átalakuláson megy keresztül: ahogy nem minden film-, vagy sorozatszerep nyerő választás, és van, hogy egy zenei album is hatalmasat bukik, úgy az öltözködésüket illetően is tudnak kifejezetten mellé nyúlni.

Főleg akkor, ha nem az a stylist áll mellettük, aki jól (át)látja, milyen outfitek is passzolnak a legjobban a személyiségükhöz. Viszont amikor megtalálták a megfelelő embert, aki segít nekik összeállítani a gardróbjuk darabjait, na meg felöltözteti őket a nyilvános eseményekre, akkor elképesztő stílusevolúción mehetnek keresztül a karrierútjuk során.

Rájuk sem ismernél a régi fotókon: mutatjuk, kiknek változott a legtöbbet a stílusa a sztárvilágban!

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian tökéletes példa a stílusevolúcióra: miután megismerkedett férjével, Travis Barkerrel, a korábban letisztultabb stílusát sokkal merészebbre váltotta, belevitt egy kicsit „rocksztáros” vonalat. Több bőrruhát hord, a fekete kifejezzen dominál a gardróbjában és gyakran visel olyan pólókat, amelyek valamelyik zenekar logójával vannak díszítve. Szerintünk kifejezetten dögös ez az új irány!

forrás: Jason Merritt, Gotham/Getty Images

Taylor Momsen

Hasonló irányt képvisel a Gossip Girl – A pletykafészek sorozat egykori tinisztárja, Taylor Momsen, akinek a zenekara, a The Pretty Reckless megalapítása volt elképesztően nagy hatással a stílusa kialakulására. A rocksztár-külső azóta is önazonos nála!

forrás: Jesse Grant, Brianna Bryson/Getty Images

Mary-Kate és Ashley Olsen

A híres ikerpár, Mary-Kate és Ashley Olsen a múltban leginkább színesebb, játékosabb, nőies szetteket hordtak, de az évek múlásával úgymond kifakult a ruhatárjuk: gyakran viselnek feketét a kamerák kereszttüzében és a játékosság helyett inkább a letisztultságra, a visszafogottságra szavaznak.

Miley Cyrus

Talán senki nem ment keresztül olyan hatalmas stílusevolúción, mint Miley Cyrus. Hannah Montana megformálója a színes, flitteres ruhákat merész, „rocker chic” szettekre cserélte, amint maga mögött hagyta a Disney-gyereksztár énjét.

forrás: Jeff Kravitz, Monica Schipper/Getty Images

Kristen Stewart

Az Alkonyat-filmekkel berobbanó Kristen Stewart fiatalon bájos koktélruhákban jelent meg a nyilvánosság előtt, de ahogyan egyre idősebb lett, egyre bátrabban kísérletezett a stílusával. Ma a vagány, laza irányt képviseli, a crop top, a body és a sötét színek visszatérő elemek a gardróbjában.

forrás: Steve Granitz, JB Lacroix/Getty Images

Zendaya

Zendaya is Disney-sztárként indította a karrierjét az Indul a risza! sorozatban: ekkor színes, játékos outfiteket viselt. Aztán amikor megismerkedett Law Roach stylisttal, örökre megváltozott az élete: ma ő az egyik legnagyobb élő divatikon.

forrás: Valerie Macon, Randy Shropshire/NBC/Getty Images

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