Még nincs vége a nyárnak: a kagylók a szezon legmenőbb kiegészítői

Ha idén a tengerparthoz mész, akkor egy dolgot ne felejts el, kagylókat gyűjteni! A trendek szerint ugyanis a kagylós nyakláncok és ékszerek lesznek a legmenőbbek idén nyáron. És ha már amúgy is a tengerparton vagy, miért is ne készítsd el a saját nyakláncodat?! Természetesen a fast fashion boltokban is beszerezheted, ha nem szeretnél vele bajlódni, de egy biztos, idén nyárra must have egy kagylós kiegészítő.

Miért is trendi?

Miért is ne?! Nyár van, és ez a darab instant a nyarat idézi. Egy kagylós kiegészítőnél már csak a szalmakalap idézi meg jobban a mediterrán időszakot. Szó szerint minden színhez és minden mintához tökéletesen illik, szóval tökéletes választás a nyári napokra.

Hogyan viseld?

A kagylós ékszerek egyik legjobb tulajdonsága, hogy szinte lehetetlen őket rosszul kombinálni. Egy egyszínű fehér trikóval és farmerrel is tökéletesen működnek, de egy lenge nyári ruhát vagy egy horgolt felsőt is azonnal feldobnak. Ha igazán tengerparti hangulatra vágysz, párosítsd őket természetes anyagokkal, például lennel, szalmával vagy raffiával. És persze nem csak nyakláncban gondolkodhatsz! Kagylós karkötők, bokaláncok, fülbevalók, sőt még hajcsatok is felbukkannak a nyári trendek között. Ha szereted a feltűnőbb darabokat, válassz nagyobb kagylókból készült ékszert, ha pedig inkább a visszafogott stílus áll hozzád közel, egy apró kagylómedál is bőven elég lehet.

Készítsd el magad!

Ha sikerült néhány szép kagylót gyűjtened a nyaralás alatt, akár saját ékszert is készíthetsz belőlük. Nem kell hozzá profi ékszerkészítőnek lenned: egy zsinór, néhány gyöngy és egy kis kreativitás már elég lehet hozzá. Ráadásul így nemcsak egy trendi kiegészítőd lesz, hanem egy olyan darabod is, ami tényleg emlékeztet majd a nyárra és a nyaralásodra.

Ha pedig szeretnéd még különlegesebbé tenni, kombináld a kagylókat színes gyöngyökkel vagy akár betűgyöngyökkel. Így garantáltan olyan ékszered lesz, amiből nincs még egy ugyanolyan.