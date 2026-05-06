A francia nők imádják ezt a cipőt, nem véletlenül: nyáron mindenki ezt hordja Párizs utcáin

Bessenyei Viktória
Utoljára frissült: 2026. május 5. 10:54

A francia nők imádják ezt a cipőt, nem véletlenül: nyáron mindenki ezt hordja Párizs utcáin
Nemcsak a világ, a generációk is változnak: egyre több alpha generációs kislány érik 8-9 évesen

Az utóbbi években egyre több szülő, pedagógus és szakember figyel fel arra, hogy a gyermeki fejlődés ritmusa mintha eltolódott volna.

Így stylingold a sneakereket tavasszal, hogy a végeredmény sikkes legyen

Plusz három tippet is adunk, hogyha még sikkesebb lennél.

Egy ajánlat, ami feladja a leckét a többi SUV-nak

A számok nem hazudnak. Aki körülnéz a budapesti forgalomban, vagy végigsétál egy nagyobb bevásárlóközpont parkolójában, ...

Ahol a technológia és a szív találkozik: A Lexus Buda története

Amikor az ember autót választ, gyakran csak számokat, lóerőket és csomagtartó-méreteket hasonlít össze. Van azonban egy ...

Melyik ránctalanító krémet ajánlják a szakértők?

A kozmetikai termékek és márkák zömében nehéz kiválasztani azt a ránctalanító krémet, amely valóban megfelel a bőrtípuso...

Nézze a bajnokok ligája döntőjét a prime steak & wine-ban

Élvezze a Bajnokok Ligája döntőjét barátaival, üzletfeleivel egy igazán különleges, elegáns környezetben!

Izgalmas programok a JOY-napokon az Allee-ban – élmény és vásárlás egy helyen!

Nagyszerű programokkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel vár a JOY-napok budapesti kitelepülése az Allee Bevásárlóközpon...

Új, kitáblázott kerékpáros útvonal a Balaton-felvidéken

Bemutatkozott a BalatonBike365 úthálózat mintegy 70 kilométeres új kerékpáros útvonala a Balaton-felvidéken, valamint me...
Váratlan eredménnyel ért véget Blake Lively és Justin Baldoni pere: így zárult az ügy

Jó másfél év pereskedés után véget ért Blake Lively és Justin Baldoni pere: elég váratlan eredménnyel.

Nézd meg az anyját, vedd a lányát: 8 híres nő, akinek gyönyörű felnőtt lett a lánya

Hollywoodban és azon is túl, időről időre feltűnik egy-egy ismerős arc, csak épp fiatalabb kiadásban.

Napi horoszkóp május 6.: az Ikreket frusztrálja valami, a Szüzek kimerültnek érzik magukat

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

10 döbbenetes dolog, amit a színésznőkkel megtehettek a régi idők Hollywoodjában

A régi Hollywood csillogása mögött színésznők generációi éltek stúdiókontroll, elhallgatott botrányok, testi-lelki kizsákmányolás és kegyetlen elvárások árnyékában.

Blake Lively élete legszebb ruhájában érkezett a Met-gálára, de a kommentelők egy percig sem kímélték a színésznőt

A színésznő 4 éve nem járt a Met-gálán, ahol korábban VIP vendégnek számított.

A francia nők már csak tudják, mi a legsikkesebb lábbeli az idei szezonban.

A francia nők stílusérzéke legendás, könnyed, kifinomult, sosem erőltetett, mégis mindig trendi. Éppen ezért érdemes figyelni, milyen darabokhoz nyúlnak újra és újra, különösen nyáron. És van egy cipő, ami évről évre visszatér Párizs utcáira, és ez bizony nem más, mint az espadrilles.

Ez a könnyed, természetes hatású lábbeli tökéletesen illeszkedik a francia nők lezser eleganciájához. Légáteresztő anyagának és kényelmes kialakításának köszönhetően ideális választás a forró napokra, a fonott talp pedig kellemes mediterrán hangulatot ad minden szettnek.

Így Párizsban az espadrilles szinte alapdarab. A nők könnyedén kombinálják lenge nyári ruhákkal, jól szabott farmerrel és egyszerű fehér inggel is vagy éppen egy laza lenvászon összeállítással. A cipő sokoldalúsága is hozzájárul népszerűségéhez. Egyetlen pár is elég ahhoz, hogy szinte az egész nyári gardróbhoz passzoljon.

Letisztultsága miatt, illetve természetes anyaghasználata és időtálló stílusa miatt nem csupán egy szezonális trendről van szó, hanem egy olyan darabról, ami ténylegesen hosszú távon is helyt áll. Nem véletlen, hogy Párizs utcáin sétálva lépten-nyomon belebotlunk, és ha egyszer felpróbálod, könnyű megérteni, miért nem tudnak a francia nők lemondani róla.

Mindemellett a klasszikus lapos változatok mellett tökéletesen megférnek a telitalpú és a magassarkú espadrilles-ek is. Ezek is egyre népszerűbbek, hiszen elegánsabb megjelenést biztosítanak anélkül, hogy teljesen le kellene mondani a kényelemről.

Mit szólnál, ha azt mondanánk, most akciósan vehetsz te is magadnak?

Mert ez a helyzet! Május 14-17. között jönnek a Joy-napok, és ezúttal is sokszínű kuponkínálattal várunk titeket, akár 50% kedvezménnyel! Természetesen minden kategóriában találhatsz szuper akciókat, de mi most kifejezetten a lábbelikre irányítjuk a figyelmed. Több kupont is hoztunk azoknak, akik új cipőre vágynak, és ha a francia nők imádott espadrilles-ére vágysz, az sem elérhetetlen!

Csekkold például a Tamaris kínálatát, ahol 20% kedvezmény vár rád a Joy-napok alatt, de érdemes az Answeart is csekkolni, ahol 30% kedvezmény lehet a tiéd a promócióban részt vevő, fekete színnel jelölt teljes árú termékekre, min. 2 termék együttes vásárlása esetén. Ha pedig nemcsak szandálok, hanem sportcipők is szóba jöhetnek, a Skechersnél 20%-os akcióval vásárolhatsz a teljes árú termékek között.

Csekkold a kuponkínálatot már most IDE kattintva!

És még egy kis cipőinspó:

