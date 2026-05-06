A francia nők imádják ezt a cipőt, nem véletlenül: nyáron mindenki ezt hordja Párizs utcáin
Nemcsak a világ, a generációk is változnak: egyre több alpha generációs kislány érik 8-9 évesen
Az utóbbi években egyre több szülő, pedagógus és szakember figyel fel arra, hogy a gyermeki fejlődés ritmusa mintha eltolódott volna.
A francia nők stílusérzéke legendás, könnyed, kifinomult, sosem erőltetett, mégis mindig trendi. Éppen ezért érdemes figyelni, milyen darabokhoz nyúlnak újra és újra, különösen nyáron. És van egy cipő, ami évről évre visszatér Párizs utcáira, és ez bizony nem más, mint az espadrilles.
Ez a könnyed, természetes hatású lábbeli tökéletesen illeszkedik a francia nők lezser eleganciájához. Légáteresztő anyagának és kényelmes kialakításának köszönhetően ideális választás a forró napokra, a fonott talp pedig kellemes mediterrán hangulatot ad minden szettnek.
Így Párizsban az espadrilles szinte alapdarab. A nők könnyedén kombinálják lenge nyári ruhákkal, jól szabott farmerrel és egyszerű fehér inggel is vagy éppen egy laza lenvászon összeállítással. A cipő sokoldalúsága is hozzájárul népszerűségéhez. Egyetlen pár is elég ahhoz, hogy szinte az egész nyári gardróbhoz passzoljon.
Letisztultsága miatt, illetve természetes anyaghasználata és időtálló stílusa miatt nem csupán egy szezonális trendről van szó, hanem egy olyan darabról, ami ténylegesen hosszú távon is helyt áll. Nem véletlen, hogy Párizs utcáin sétálva lépten-nyomon belebotlunk, és ha egyszer felpróbálod, könnyű megérteni, miért nem tudnak a francia nők lemondani róla.
Mindemellett a klasszikus lapos változatok mellett tökéletesen megférnek a telitalpú és a magassarkú espadrilles-ek is. Ezek is egyre népszerűbbek, hiszen elegánsabb megjelenést biztosítanak anélkül, hogy teljesen le kellene mondani a kényelemről.
