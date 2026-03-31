Életmód
A farmer midiruha az az időtlen darab, ami egész tavasszal jó szolgálatot tesz
Forrás: Getty Images
A farmer midiruha az egyik olyan ruhadarab, ami minden tavasszal újra és újra előkerül a gardróbból, és nem véletlenül. Időtlen, könnyen variálható és egyszerre kényelmes, valamint stílusos, így szinte bármilyen alkalomra jó választás lehet. A midi hossz különösen előnyös, mert egy fokkal elegánsabb megjelenést ad a farmeranyagnak, miközben megőrzi annak laza, hétköznapi hangulatát.
Egy farmer midiruha remekül működik egy egyszerű fehér tornacipővel és egy könnyű kabáttal a hűvösebb tavaszi napokon, de egy csinos bokacsizmával vagy szandállal is könnyedén feldobható.
A farmer másik nagy előnye, hogy rendkívül sokoldalú. Egy öves, ingfazonú midiruha például tökéletes lehet munkába, míg egy lazább szabású, gombos változat hétvégi programokhoz vagy városi sétákhoz ideális. Ha egy kicsit nőiesebb hatásra vágysz, választhatsz puffos ujjú vagy karcsúsított derekú fazont is.
A kiegészítők is sokat számítanak: egy fonott táska, napszemüveg vagy egy színes csizma vagy balerina cipő könnyedén még trendibbé teszi a farmerruhát.
Rétegezni is egyszerű vele, könnyedén rávehetsz egy vékony kötött pulóvert vagy egy rövid bőrdzsekit. Nem csoda tehát, hogy a farmer midiruha igazi alapdarab a tavaszi ruhatárban: praktikus, stílusos és szinte bármikor viselhető. Ha van egy jól megválasztott darabod, egész szezonban számíthatsz rá.
Ha pedig nem csak farmert, hanem más anyagot is viselnél:
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
