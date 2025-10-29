A farmer, ami minden testalkaton jól áll, és most újra menő

Divat
A farmer már hosszú évtizedek óta meghatározó helyet foglal el ruhatárunkban. Valószínűleg mindenkinek van egy darab a gardróbjában, csak az nem mindegy, hogy milyen fazonú. Természetesen az utóbbi időben rengeteg új trend volt megtalálható farmerek terén is, viszont nem érdemes mindig csak a divatot követni. Sőt néha érdemesebb inkább a saját alakodhoz illő darabot beszerezni, nem pedig azt ami éppen trendi. A farmerben ugyanis az a jó, hogy a megfelelő fazon és szabás miatt szinte minden testalkaton jól áll.
Az idei divatszezonban, különösen 2025-ben, ismét reflektorfénybe került a farmer mint univerzális ruhadarab. A legújabb szabás pedig jól mutat minden alakon, amit szinte mi sem hiszünk el. Szóval a „minden testalkaton jól álló” farmer nem csak egy álom, hanem ténylegesen létezik.
Mielőtt rátérnénk, egy fontos infó:
A legnagyobb szerencse, hogy idén is jönnek a Joy-napok: november 13-16. között akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz több mint ezer üzletben és online. Így akciósan beszerezheted A TÖKÉLETES FARMERT. A magazinban és online is rengeteg kupon vár rád, a JOY Hungary applikációval pedig a kedvezmények egész évben a zsebedben vannak!
Az egyenes szabású nadrág
Ééés dobpergéés, a nadrág ami ténylegesen mindenkin jól áll nem más, mint az egyenes szárú nadrág. Szabása miatt vékonyabb és teltebb alkaton is jól mutat, szóval tényleg mindenkinek megéri beszerezni. Számos derékszabás is megtalálható a boltok polcain: magasderekú, közepes, illetve alacsonyderekú is, így választék bőven akad. Emiatt is könnyen beillleszthető különböző testalkattal rendelkező nők ruhatárjába. Például egy magas derékvonalú farmer kifejezetten jól áll alacsonyabbaknak, ugyanis segíthet megnyújtani a lábakat, ezzel pedig optikailag magasabbnak tűnhetsz.
És a végére íme néhány konkrét példa: a GAP-ben 30%-os kedvezménnyel lehet tiéd az álomnaci, az Answearnél 30% kedvezmény vár rád min. 2 termék együttes vásárlása esetén, a GAS-nél pedig 20%-os akcióval lehet tiéd a nadrág - és még sok más izgalmas darab is természetesen.
