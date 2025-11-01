Valljuk be, az ősz általában nem a kedvenc évszakunk. Elvégre hűvösebb reggelek, a korai sötétedés és a borongós napok nem segítenek abban, hogy feldobják a kedvünket. De azért szerencsére akadnak pozitívumok is ebben a szezonban. Kezdhetjük mindjárt azzal a bizonyos pumpkin spice latte-val, de folytathatjuk a Halloween és a Skorpió-szezon varázslatos hangulatával. Ilyenkor mindenkiből előbújik egy kicsit a rejtett boszorka (persze, hogy újranézzük az Átkozott boszorkák filmet!), ami a sötét, kissé romantikus időhöz tökéletesen passzol is. A divatfanoknak pedig kifejezetten jó hír ez, mivel a 2025-ös év tényleg a boszorkányosan sikkes megjelenésről szól. Ha van pár vámpírosan vagány darabod a szekrény mélyén, akkor most itt az idő elővenni őket!

Előkerülhetnek a fekete bőrkabátok, a bordó rúzsok és az érzéki illatok; a Skorpió-szezonban nem félünk a sötétebb tónusoktól, sőt, most jön el igazán az idejük.

Mutatjuk is a boszorkányos sikk alapdarabjait, melyek most nagyon is aktuálisak:

A boszorkányos stílusnál nem lesz trendibb a következő időszakban: ezek a kötelező darabok a gardróbodba

