A boszorkányos stílusnál nem lesz trendibb a következő időszakban: ezek a kötelező darabok a gardróbodba

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Trend
Utoljára frissült: 2025. október 31. 09:25

Forrás: Getty Images

A boszorkányos stílusnál nem lesz trendibb a következő időszakban: ezek a kötelező darabok a gardróbodba
A boszorkány sikknél nincs is jobb idén ősszel.

Valljuk be, az ősz általában nem a kedvenc évszakunk. Elvégre hűvösebb reggelek, a korai sötétedés és a borongós napok nem segítenek abban, hogy feldobják a kedvünket. De azért szerencsére akadnak pozitívumok is ebben a szezonban. Kezdhetjük mindjárt azzal a bizonyos pumpkin spice latte-val, de folytathatjuk a Halloween és a Skorpió-szezon varázslatos hangulatával. Ilyenkor mindenkiből előbújik egy kicsit a rejtett boszorka (persze, hogy újranézzük az Átkozott boszorkák filmet!), ami a sötét, kissé romantikus időhöz tökéletesen passzol is. A divatfanoknak pedig kifejezetten jó hír ez, mivel a 2025-ös év tényleg a boszorkányosan sikkes megjelenésről szól. Ha van pár vámpírosan vagány darabod a szekrény mélyén, akkor most itt az idő elővenni őket!

Előkerülhetnek a fekete bőrkabátok, a bordó rúzsok és az érzéki illatok; a Skorpió-szezonban nem félünk a sötétebb tónusoktól, sőt, most jön el igazán az idejük.

Mutatjuk is a boszorkányos sikk alapdarabjait, melyek most nagyon is aktuálisak:

Galéria / 6 kép

A boszorkányos stílusnál nem lesz trendibb a következő időszakban: ezek a kötelező darabok a gardróbodba

