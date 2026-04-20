A bambi cipők szó szerint új lendületet hoz az „it-girlök” ruhatárába.

Nem lehet tagadni, hogy az állatminták uralják a divatot: a leopárd-, zebra- és kígyóbőr több szezonon át uralták a trendeket. Merész és maximalista energiát vittek a bevállalósak gardróbjába, ám most viszont egy sokkal kedvesebb és lágyabb minta jött be. A bambi minta gyorsan az állatminták élvonalába került, megjelenve kabátokon, ruhákon és szoknyákon, sőt már lábbeliken is hódít.

A bambi táska sikere után az őzmintás cipők jelentik a következő lépcsőt pöttyözött mintának között. Épp időben az új szezonra, az őzike friss és sikkes, pont tökéletes tavaszra. Akár mokaszint, balerinacipőt vagy sportcipőt választasz, biztosan találsz egy bambis lábbelit, ami feldobja a tavaszi ruhatáradat.

A trendről

Az bambi trend a 2025-ös őszi kifutókon kezdett feltűnni. Ezután pedig a trend a kiegészítők világába is betört: a bambi táska megkezdte hódítását és hamar a divatkedvencek közé emelkedtek. És a lágy, játékos állatminta nemcsak az Instagram és TikTok-feedeket hódította meg, hanem a sztárok körében is népszerűvé vált.

Az állatminták mindig is meghatározó elemei voltak a divatnak, de az utóbbi szezonokban különösen dominánssá váltak. A leopárd- és gepárdminta visszatérése új csúcsokat ért el, de még a kevésbé hagyományos minták, mint a tehén- és zebraminta is megtalálták a helyüket a lábbelik világában.

Hogyan viseld?

Az őzmintás cipők stylingja viszonylag könnyű, hiszen szinte bármihez passzolnak. A hétköznapokra válassz egy pár őzmintás mokaszint, papucsot vagy balerinacipőt farmerrel vagy bő szárú nadrággal, így laza és divatos leszel. Vagy valami sportosabbra vágysz? Akkor jöhetnek a bambi mintás sportcipők. Szoknyákkal és ruhákkal is nagyon jól mutatnak.

