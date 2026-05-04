Promóciók
A 90-es évek sikkes selyem topjai újra hódításba kezdenek
Forrás: Getty Images
Napi horoszkóp május 4.: a Kosok fontos útmutatást kapnak, az Ikrekre komoly kihívás vár
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Divat
Ezek a kiegészítők hódítanak 2026 tavaszán: így hordd őket sikkesen
Promóciók
Miért nem bírjuk a végtelen meetingeket?
Promóciók
Izgalmas programok a JOY-napokon az Allee-ban – élmény és vásárlás egy helyen!
10 titok a női testről, amit a legtöbb férfi még csak nem is sejt
A női test tele van láthatatlan változásokkal, hormonális folyamatokkal, ciklushoz kötődő tünetekkel és hétköznapi testi „titkokkal”, amelyeket sok férfi elképzelni sem tud.
Napi horoszkóp május 3.: az Oroszlánok hasznos leckét kapnak, a Mérlegek elakadnak egy fajsúlyos ügyben
A hét utolsó napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a vasárnapi horoszkópot is!
A szerelem, ami a legváratlanabb pillanatban jött: Stanley Tucci és felesége története igazán különleges
Sok nehézségen átment a színész, de az élet meglepte őt egy váratlan időszakban.
4 csillagjegy, akinek megváltozik az élete májusban: óriási szerencse éri őket
Az ő életük most gyökeresen megváltozik, ha nyitottak rá. Vajon te rajta vagy a listán?
Heti horoszkóp május 4-10.: a Kosok feleslegesen aggódnak, a Nyilasoknak érdemes önuralmat gyakorolniuk
Az előtted álló hét is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Bár már 2026-ot írunk, a divat továbbra is nosztalgikus körforgásban mozog és most épp a 2000-es évek eleje került újra középpontba. A pánt nélküli topok, balettcipők és alacsony derekú farmerek mellett egy ikonikus darab is visszatért: a selyem top, ami egykor a bulizós esték alapdarabja volt.
A darab története azonban jóval régebbre nyúlik vissza, mint gondolnánk. A selyem top eredetileg könnyed pizsamaként szolgált, majd a valódi áttörés a 90-es években érkezett el, amikor a fehérnemű-ihlette top már utcai divat lett.
Kate Moss, Madonna és Carrie Bradshaw emlékezetes slip ruhái mind hozzájárultak ahhoz, hogy a selyem top is kilépjen a hálószobából. A 2000-es évek közepére pedig már megkérdőjelezhetetlen volt ez a trend, mindenki hordta; most pedig újra itt van.
A 2026-os verzió ráadásul sokkal izgalmasabb. Megjelennek a dupla bélések, a csipkés részek és az aszimmetria. Sőt, olyannyira kinőtte magát, hogy irodai szettekben, street style összeállításokban és esti megjelenésekben is egyaránt megállja a helyét. Ma már nemcsak topként, hanem slip szoknyák, miniruhák és akár csipkeszegélyes rövidnadrágok formájában is visszaköszön. A styling pedig egyértelműen a kontrasztokra épít.: oversized pulóverekkel, bőrdzsekikkel válnak igazán izgalmassá, miközben a színek végre kiléptek a klasszikus fekete világából. A mély szilva, vajsárga és kék árnyalatok frissítik fel a palettát.
Hogyan viseld a selyem topot?
A selyem top egyik legnagyobb előnye, hogy szinte bármilyen stílushoz illik. Ha egy laza, effortless hatást keresel, akkor egy finoman csillogó cami top, vintage farmer és egy pár karakteres magassarkú. Egyszerű, de mégis azonnal figyelemfelkeltő.
Ha inkább irodai irányba vinnéd, akkor a selyem top tökéletes rétegalap. Egy jól szabott blézer alá véve, bő szárú nadrággal kombinálva kellően elegáns hatást kelt. A selyem lágyságát érdemes ellensúlyozni strukturáltabb darabokkal: bőrdzsekivel, vastagabb farmerrel vagy akár egy oversized pulóverrel.
Ha pedig te is csíped a 2000-es évek világát..
...szerezd be a legújabb Joy-magazint, amiben épp ez áll a fókuszban! Már a címlap is árulkodó, hiszen Kovácsovics Fruzsina, Brasch Bence és Fluor Tomi szerepelnek rajta, akik nem mellesleg nosztalgiában bővelkedő interjúkat is adtak nekünk. De ez csak a kezdet, a magazin ugyanis tényleg visszahozza azt a 2000-es évek feelinget, ami olyan közel áll a szívünkhöz. Lapozz bele a magazinba!
Ha pedig megtetszett, keresd a legközelebbi árusító helyet ITT, vagy olvasd digitálisan ITT! Ha pedig legközelebb szeretnéd, hogy rögtön postaládádba érkezzen kedvenc magazinod, akkor fizess elő rá ITT!
Ezt is olvasd el:
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Melyik ránctalanító krémet ajánlják a szakértők?
Divat
Ezek a kiegészítők hódítanak 2026 tavaszán: így hordd őket sikkesen
Promóciók
Ahol a technológia és a szív találkozik: A Lexus Buda története
Promóciók
Miért nem bírjuk a végtelen meetingeket?
Promóciók
Izgalmas programok a JOY-napokon az Allee-ban – élmény és vásárlás egy helyen!
4 csillagjegy, akinek megváltozik az élete májusban: óriási szerencse éri őket
Az ő életük most gyökeresen megváltozik, ha nyitottak rá. Vajon te rajta vagy a listán?
Napi horoszkóp május 4.: a Kosok fontos útmutatást kapnak, az Ikrekre komoly kihívás vár
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
10 titok a női testről, amit a legtöbb férfi még csak nem is sejt
A női test tele van láthatatlan változásokkal, hormonális folyamatokkal, ciklushoz kötődő tünetekkel és hétköznapi testi „titkokkal”, amelyeket sok férfi elképzelni sem tud.
Őszintén vallottak: 5 híresség, aki öngyilkosságot kísérelt meg
Ők azok a sztárok, akik a legnehezebb időszakaik után is talpra álltak, és ma már őszintén beszélnek a gyógyulásról és a reményről.
A szerelem, ami a legváratlanabb pillanatban jött: Stanley Tucci és felesége története igazán különleges
Sok nehézségen átment a színész, de az élet meglepte őt egy váratlan időszakban.
Bobtól a baby frufruig: ezek a frizurák mennek a legnagyobbat tavasszal
Ha valami újdonságra vágysz, akkor adunk pár inspirációt hozzá!