A 90-es évek sikkes selyem topjai újra hódításba kezdenek

Bár már 2026-ot írunk, a divat továbbra is nosztalgikus körforgásban mozog és most épp a 2000-es évek eleje került újra középpontba. A pánt nélküli topok, balettcipők és alacsony derekú farmerek mellett egy ikonikus darab is visszatért: a selyem top, ami egykor a bulizós esték alapdarabja volt.

A darab története azonban jóval régebbre nyúlik vissza, mint gondolnánk. A selyem top eredetileg könnyed pizsamaként szolgált, majd a valódi áttörés a 90-es években érkezett el, amikor a fehérnemű-ihlette top már utcai divat lett.

Kate Moss, Madonna és Carrie Bradshaw emlékezetes slip ruhái mind hozzájárultak ahhoz, hogy a selyem top is kilépjen a hálószobából. A 2000-es évek közepére pedig már megkérdőjelezhetetlen volt ez a trend, mindenki hordta; most pedig újra itt van.

A 2026-os verzió ráadásul sokkal izgalmasabb. Megjelennek a dupla bélések, a csipkés részek és az aszimmetria. Sőt, olyannyira kinőtte magát, hogy irodai szettekben, street style összeállításokban és esti megjelenésekben is egyaránt megállja a helyét. Ma már nemcsak topként, hanem slip szoknyák, miniruhák és akár csipkeszegélyes rövidnadrágok formájában is visszaköszön. A styling pedig egyértelműen a kontrasztokra épít.: oversized pulóverekkel, bőrdzsekikkel válnak igazán izgalmassá, miközben a színek végre kiléptek a klasszikus fekete világából. A mély szilva, vajsárga és kék árnyalatok frissítik fel a palettát.

Hogyan viseld a selyem topot?

A selyem top egyik legnagyobb előnye, hogy szinte bármilyen stílushoz illik. Ha egy laza, effortless hatást keresel, akkor egy finoman csillogó cami top, vintage farmer és egy pár karakteres magassarkú. Egyszerű, de mégis azonnal figyelemfelkeltő.

Ha inkább irodai irányba vinnéd, akkor a selyem top tökéletes rétegalap. Egy jól szabott blézer alá véve, bő szárú nadrággal kombinálva kellően elegáns hatást kelt. A selyem lágyságát érdemes ellensúlyozni strukturáltabb darabokkal: bőrdzsekivel, vastagabb farmerrel vagy akár egy oversized pulóverrel.

