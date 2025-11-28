Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Divat
  3. Trend

A 90-es évek farmerja átveszi az uralmat idén télen

#divat
#trend
#Trapéznadrág
#90-es évek
#retró
#Farmernadrág
#trapéz szárú nadrág
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Trend
Utoljára frissült: 2025. november 27. 10:39

Forrás: Getty Images

A 90-es évek farmerja átveszi az uralmat idén télen
A nap cikke

Amit leműveltek a kamerák előtt... - 7 sztárpár, akik évekig pereskedtek egymással

Hollywoodban a boldog befejezés ritkán tart örökké.

Promóciók

Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz....

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Promóciók

Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba

A páros egy héten keresztül süt-főz, ad utazási- és ajándék tippeket, amelyeknek a rádióhallgatók is fültanúi lehetnek.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...
Olvasd el!

11 étel, amit tilos műanyag ételhordóba tenni - Mégis sokan elkövetik a hibát

Az alábbi élelmiszereknek semmi keresnivalójuk a műanyag ételhordókban!

Olvasd el!

A 90-es évek farmerja átveszi az uralmat idén télen

Újra arat Britney Spears kedvenc nadrágja, mindenki imádja most!

Olvasd el!

Ettől függ, kiket ajánl neked ismerősnek a Facebook – nem, nem véletlen

Gondolkodtál már azon, miért ajánl a Facebook ismerősnek bizonyos embereket? Nos, természetesen nem a véletlen műve!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 27.: az Ikrek megoldást találnak egy bizonyos ügyre, a Vízöntőknek új terveik vannak

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 28.: a Rákokat optimista hozzáállásuk segíti, a Nyilasok önzetlenül segítenek egy számukra fontos személynek

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban fejest ugranál a hétvégébe, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Facebook
Twitter
Pinterest
Újra arat Britney Spears kedvenc nadrágja, mindenki imádja most!

A divat imádja ismételni önmagát, így a retró pillanatokat is. Bármiről legyen szó, akár a kétezres évekről vagy a 70-es évekről, a trendek mindig valahogy visszakanyarodnak, és újra előhozzák azokat az irányzatokat, amelyeket egykor mindenki imádott.

Gondoljunk csak a 90-es évekre: ebben az időszakban hódítottak a bő szárú nadrágok, a letisztult minimalizmus és a bandás pólók. Ezek pedig most mind újra divatosak. Viszont van ezeknél egy jóval hangsúlyosabb trend, ami nagy szerepet kap: a trapézszárú farmer, amit még Britney Spears is imádott.

A 90-es évek trapézszárú farmerje alapvetően egy laza, hétköznapi hangulatú darab, amit szuperül fel lehet öltöztetni egy blézerrel és kiegészítőkkel. Így könnyedén egy elegáns és sikkes szettet tudsz kapni, ami kicsit retró, de mégsem olyan azért mintha a 90-es évekből jöttél volna. Ami nem baj egyébként, de jó megtalálni az egyensúlyt.

Ha esetleg lemaradtál volna róla: épp egy kifejezetten hideg és esős közepén járunk, szóval a puha, meleg rétegek elővétele gyakorlatilag kötelező. Szerencsére ez a farmerfazon tökéletesen mutat oversized kötöttekkel és mellényekkel. Sőt poncsóval is nagyon jól mutat, mint ahogy a fenti képen is látszódik. Tökéletesen kiegyensúlyozza a nadrág a poncsót.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 6 retró trend, ami visszaköszön az őszi és téli szezonban: fogadjunk, hogy te is imádtad őket!

És hogy mi az, ami még visszatér? Hát az alábbi retrónak számító frizurák:

Galéria / 7 kép

7 retró frizura, ami nemrég még vércikinek számított, hamarosan viszont újra trendi lesz

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz....

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Promóciók

Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba

A páros egy héten keresztül süt-főz, ad utazási- és ajándék tippeket, amelyeknek a rádióhallgatók is fültanúi lehetnek.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...
Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 28.: a Rákokat optimista hozzáállásuk segíti, a Nyilasok önzetlenül segítenek egy számukra fontos személynek

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban fejest ugranál a hétvégébe, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Kép
Önismeret

Szerelmi tarot decemberre: Egyedül vagy a pároddal zárod az idei évet?

Azt kívánod, bár lenne egy jósgömböd, hogy megtudd, mi vár még rád idén a magánéletedben? Nos, Grisha Batai asztrológus válaszol a kérdéseidre, neked csak húznod kell egy lapot a paklijából!

Kép
Sztárok

Amit leműveltek a kamerák előtt... - 7 sztárpár, akik évekig pereskedtek egymással

Hollywoodban a boldog befejezés ritkán tart örökké.

Kép
Green Stiletto

Ezek a legdivatosabb bakancsok az elkövetkezendő időszakban

Nagyon izgalmas darabok vannak köztük! A 2025-ös legmenőbb bakancsait válogattuk össze most nektek.

Kép
Életmód

Nevetnél egy jót? Ez minden idők 10 legjobb vígjátéka!

A vígjátékokat gyakran méltatlanul mellőzik a nagy díjátadó gálákon, pedig rengeteg vidám pillanatot szereznek a nézőknek.

Kép
Divat

Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked

Mi teheti teljessé az ünnepi szezont? Egy ékszer, amely megragadja a pillanatot, és tökéletesen illeszkedik személyiségedhez. A Pandora idei ünnepi kollekciója ezt a bensőséges ajándékozási élményt állítja a középpontba, amelyek az ünnepi hangulat különböző arcait ragadják meg. Akár magadnak keresel valami különlegeset, akár valakinek, aki a legközelebb áll hozzád, ez a szezon a személyes csillogásról és az egyéniséget ünneplő gesztusokról szól. Ezek a darabok az év egyik legszemélyesebb és legtrendibb ajándékai – pont azért, mert többek egyszerű kiegészítőnél.