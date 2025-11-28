A 90-es évek farmerja átveszi az uralmat idén télen

A divat imádja ismételni önmagát, így a retró pillanatokat is. Bármiről legyen szó, akár a kétezres évekről vagy a 70-es évekről, a trendek mindig valahogy visszakanyarodnak, és újra előhozzák azokat az irányzatokat, amelyeket egykor mindenki imádott.

Gondoljunk csak a 90-es évekre: ebben az időszakban hódítottak a bő szárú nadrágok, a letisztult minimalizmus és a bandás pólók. Ezek pedig most mind újra divatosak. Viszont van ezeknél egy jóval hangsúlyosabb trend, ami nagy szerepet kap: a trapézszárú farmer, amit még Britney Spears is imádott.

A 90-es évek trapézszárú farmerje alapvetően egy laza, hétköznapi hangulatú darab, amit szuperül fel lehet öltöztetni egy blézerrel és kiegészítőkkel. Így könnyedén egy elegáns és sikkes szettet tudsz kapni, ami kicsit retró, de mégsem olyan azért mintha a 90-es évekből jöttél volna. Ami nem baj egyébként, de jó megtalálni az egyensúlyt.

Ha esetleg lemaradtál volna róla: épp egy kifejezetten hideg és esős közepén járunk, szóval a puha, meleg rétegek elővétele gyakorlatilag kötelező. Szerencsére ez a farmerfazon tökéletesen mutat oversized kötöttekkel és mellényekkel. Sőt poncsóval is nagyon jól mutat, mint ahogy a fenti képen is látszódik. Tökéletesen kiegyensúlyozza a nadrág a poncsót.

És hogy mi az, ami még visszatér? Hát az alábbi retrónak számító frizurák:

