Promóciók
A 90-es évek farmerja átveszi az uralmat idén télen
Amit leműveltek a kamerák előtt... - 7 sztárpár, akik évekig pereskedtek egymással
Hollywoodban a boldog befejezés ritkán tart örökké.
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
11 étel, amit tilos műanyag ételhordóba tenni - Mégis sokan elkövetik a hibát
Az alábbi élelmiszereknek semmi keresnivalójuk a műanyag ételhordókban!
A 90-es évek farmerja átveszi az uralmat idén télen
Újra arat Britney Spears kedvenc nadrágja, mindenki imádja most!
Ettől függ, kiket ajánl neked ismerősnek a Facebook – nem, nem véletlen
Gondolkodtál már azon, miért ajánl a Facebook ismerősnek bizonyos embereket? Nos, természetesen nem a véletlen műve!
Napi horoszkóp november 27.: az Ikrek megoldást találnak egy bizonyos ügyre, a Vízöntőknek új terveik vannak
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Napi horoszkóp november 28.: a Rákokat optimista hozzáállásuk segíti, a Nyilasok önzetlenül segítenek egy számukra fontos személynek
Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban fejest ugranál a hétvégébe, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!
A divat imádja ismételni önmagát, így a retró pillanatokat is. Bármiről legyen szó, akár a kétezres évekről vagy a 70-es évekről, a trendek mindig valahogy visszakanyarodnak, és újra előhozzák azokat az irányzatokat, amelyeket egykor mindenki imádott.
Gondoljunk csak a 90-es évekre: ebben az időszakban hódítottak a bő szárú nadrágok, a letisztult minimalizmus és a bandás pólók. Ezek pedig most mind újra divatosak. Viszont van ezeknél egy jóval hangsúlyosabb trend, ami nagy szerepet kap: a trapézszárú farmer, amit még Britney Spears is imádott.
A 90-es évek trapézszárú farmerje alapvetően egy laza, hétköznapi hangulatú darab, amit szuperül fel lehet öltöztetni egy blézerrel és kiegészítőkkel. Így könnyedén egy elegáns és sikkes szettet tudsz kapni, ami kicsit retró, de mégsem olyan azért mintha a 90-es évekből jöttél volna. Ami nem baj egyébként, de jó megtalálni az egyensúlyt.
Ha esetleg lemaradtál volna róla: épp egy kifejezetten hideg és esős közepén járunk, szóval a puha, meleg rétegek elővétele gyakorlatilag kötelező. Szerencsére ez a farmerfazon tökéletesen mutat oversized kötöttekkel és mellényekkel. Sőt poncsóval is nagyon jól mutat, mint ahogy a fenti képen is látszódik. Tökéletesen kiegyensúlyozza a nadrág a poncsót.
És hogy mi az, ami még visszatér? Hát az alábbi retrónak számító frizurák:
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Napi horoszkóp november 28.: a Rákokat optimista hozzáállásuk segíti, a Nyilasok önzetlenül segítenek egy számukra fontos személynek
Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban fejest ugranál a hétvégébe, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!
Szerelmi tarot decemberre: Egyedül vagy a pároddal zárod az idei évet?
Azt kívánod, bár lenne egy jósgömböd, hogy megtudd, mi vár még rád idén a magánéletedben? Nos, Grisha Batai asztrológus válaszol a kérdéseidre, neked csak húznod kell egy lapot a paklijából!
Amit leműveltek a kamerák előtt... - 7 sztárpár, akik évekig pereskedtek egymással
Hollywoodban a boldog befejezés ritkán tart örökké.
Ezek a legdivatosabb bakancsok az elkövetkezendő időszakban
Nagyon izgalmas darabok vannak köztük! A 2025-ös legmenőbb bakancsait válogattuk össze most nektek.
Nevetnél egy jót? Ez minden idők 10 legjobb vígjátéka!
A vígjátékokat gyakran méltatlanul mellőzik a nagy díjátadó gálákon, pedig rengeteg vidám pillanatot szereznek a nézőknek.
Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked
Mi teheti teljessé az ünnepi szezont? Egy ékszer, amely megragadja a pillanatot, és tökéletesen illeszkedik személyiségedhez. A Pandora idei ünnepi kollekciója ezt a bensőséges ajándékozási élményt állítja a középpontba, amelyek az ünnepi hangulat különböző arcait ragadják meg. Akár magadnak keresel valami különlegeset, akár valakinek, aki a legközelebb áll hozzád, ez a szezon a személyes csillogásról és az egyéniséget ünneplő gesztusokról szól. Ezek a darabok az év egyik legszemélyesebb és legtrendibb ajándékai – pont azért, mert többek egyszerű kiegészítőnél.