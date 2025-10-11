Divat
7 ruhadarab, ami öregít téged - 10 évvel idősebbnek fogsz tűnni, ha ezeket hordod
Egyre több a baj: ezek utalnak arra, hogy Meghan és Harry a válás felé sodródnak
Több jel is utal arra, hogy valami nagyon nem stimmel a páros között.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Napi horoszkóp október 10.: az Ikrek nagyobb volumenű dologra készülnek, a Szüzek átadhatják magukat a pihenésnek
A hét utolsó munkanapján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a pénteki horoszkópot is!
TOP10 őszi-téli ruha, amit a pasik imádnak egy nőn - És 3, amit nem szeretnek
Talán nem is sejted, de a pasik az alábbi ruhadarabokért megőrülnek egy nőn! Viszont van három olyan, ősszel és télen gyakran viselt outfit, amit kevésbé csípnek.
7 ruhadarab, ami öregít téged - 10 évvel idősebbnek fogsz tűnni, ha ezeket hordod
Ezeket a ruhadarabokat, ha teheted kerüld el, mert bizony akár 10 évet is dobhatnak a külsődre.
6 dolog, amit genetikailag NEM örökölsz a szüleidtől, akármit is állítanak
Sokan hiszik, hogy mindenért a gének felelősek: a tehetségért, a szorgalomért vagy akár a humorérzékért. Pedig a tudomány mást mond! Van legalább hat dolog, amit nem a szüleidtől örökölsz, bármennyire is állítják az ellenkezőjét.
FONTOS HÍR!
2025. november 13-16. között jönnek a Joy-napok, ahol akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online, ráadásul ha Early Bird akciónk keretein belül vásárolod meg kuponcsomagodat (október 14-ig), mindössze 1990 Ft-ért lehet tiéd minden kupon. Kattints és tudj meg minden részletet már most!
Néhány kedvenc ruhadarabunkhoz túl sokáig ragaszkodunk, ez pedig ahhoz vezethet, hogy végül idősebbnek tűnünk miattuk, mint amilyenek valójában vagyunk. Az igazság az, hogy amit viselsz, sokszor nemcsak az életkorodat árulja el, hanem akár 10 évet is hozzáadhat a megjelenésedhez. Nem kell minden új trendet vakon követned, de fontos, hogy felismerd, mi az, ami már nem előnyös számodra és ideje elengedni.
Éppen ezért utánajártunk, melyek azok a ruhadarabok, amelyeket a legtöbben rosszul viselnek és amelyek észrevétlenül öregíthetnek. Ha tudatosan odafigyelsz ezekre a részletekre, akkor fiatalosabb, frissebb és magabiztosabb is lehetsz.
Katt a galériára!
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
A házi hajmaszk, amitől a fodrász szerint is selymesebb lesz a hajad
Nem kell hozzá más, csak pár alapanyag a konyhából és egy kis türelem. Rendszeres használatával különösen finom tapintatú lesz a hajad.
Napi horoszkóp október 11.: az Oroszlánokat kellemes meglepetés éri, a Mérlegek céltudatosak
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
"Beperlem az exem, mert elvesztegette a fiatal éveimet és mégse vett feleségül"
Régen több országban is lehetett perelni a lemondott esküvő miatt, napjainkban már csak néhány helyen létezik ez. De mit jelent pontosan, és tényleg lehet perelni az exet a szakítás miatt?
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság azonban más mutat...
Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene
A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá a köztudatban élő irreális, elérhetetlen szépségideálok miatt. És igen, Mark Darcy megerősítette abban, hogy pontosan úgy szerethető, ahogy van, de a legjobb az lenne, ha saját magunkat meg tudnánk erről győzni, akármit is látunk a (közösségi) médiában.
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeiddel gyerekként? Akkor itt az ideje annak, hogy újra beiktasd ezeket az estéket a programotokba – na persze már a kanapéra bekuckózva, mert többé senki nem szól rátok, hogy ideje aludni!