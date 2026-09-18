8 kabáttrend, amit 2026 őszén mindenhol látni fogsz

Amint lejjebb kúszik a hőmérséklet, a kabát gyakorlatilag átveszi az egész outfit főszerepét. És 2026 őszén lesz miből válogatni: miközben néhány régi kedvenc továbbra sem hajlandó eltűnni, egy sor olyan fazon is visszatér, amelyről pár éve még valószínűleg nem gondoltuk volna, hogy újra a kívánságlistánkon landol. A szezon egyik legérdekesebb sajátossága, hogy nincs egyetlen domináns irány. A kifutókon ugyanúgy megjelentek a letisztult kabátok, mint a sportos darabok, a nőies blézerek és a klasszikus, country hangulatú fazonok.

Vagyis akár minimalista, akár sportos, akár romantikusabb a stílusod, jó eséllyel találsz olyat az idei trendek között, amit nem csak egy szezonon át tudsz majd viselni.

1. Magas gallér minden mennyiségben

A funnel-neck, vagyis magas, tölcsérszerű gallérral készült kabát már tavaly is feltűnt, 2026-ban azonban végképp a szezon egyik meghatározó fazonjává vált. Nem nehéz megérteni a népszerűségét. Egyszerre van benne valami sportos és nagyon kifinomult, miközben különösebb stylingtrükk nélkül is karaktert ad az öltözéknek. Elegáns nadrággal és egy csinos cipővel nőiesebb irányba viheted, de bő nadrággal és vékony talpú sneakerrel ugyanolyan jól működik hétköznapokon.

2. A széldzseki már nem csak sportoláshoz való

A vintage sportruházatok és a sportos zipzáras felsőkabátok pedig a 2026-os pre-fall kollekciókban is hangsúlyosan jelen voltak. A lényeg most éppen az, hogy ne tetőtől talpig sportosan viseld. Egy könnyű nejlondzseki például sokkal izgalmasabbá válik inggel, ceruzaszoknyával vagy elegáns nadrággal, mert a két teljesen eltérő stílus kiüti egymás túlzott komolyságát. Ráadásul az őszi esőben és szélben kevés trend bizonyul ennyire praktikusnak.

3. Visszatérnek a nőies blézerek

Az elmúlt években szinte versenyeztek egymással a márkák, ki tud nagyobb és dobozszerűbb blézert készíteni. Most azonban megfordulni látszik a trend: újra előtérbe kerül a derék, vele együtt pedig a sokkal karcsúsítottabb, nőiesebb szabás. A retró hatást aranyszínű, hangsúlyos gombok, strukturált vállak és elegáns anyagok erősíthetik, így az összhatás kicsit a '80-as évekre emlékeztet, csak jóval modernebb verzióban. Párosíthatod hozzá illő nadrággal, de farmerrel éppen olyan jól működik.

4. A derék lett az új fókuszpont

Nemcsak a blézereknél jelenik meg a karcsúsított sziluett. 2026-ban a dzsekik és átmeneti kabátok között is rengeteg olyan fazont látni, amely húzózsinórral, övvel vagy szabásvonalakkal emeli ki a derekat. A részlet már a tavaszi kifutókon felbukkant, majd az őszi kollekciókban is. Azért is könnyű megszeretni, mert egyetlen apró változtatással formát ad még a sportosabb, lazább felsőkabátoknak is. Bő szárú nadrággal különösen jól érvényesül az arányok játéka, de akár egy lebegő ruhára is ráveheted.

5. Egyre rövidebbek a kabátok

A 2026-os őszi kollekcióiban is feltűntek egészen rövid, derék fölött vagy éppen derékvonalban végződő fazonok. Ez különösen jó hír azoknak, akik szeretik a magas derekú farmereket és nadrágokat, hiszen a rövidebb kabátokkal látványosan nyújtható a láb vonala. A trend ráadásul nem egyetlen stílusra korlátozódik: rövid farmerdzsekitől a bőrdzsekin át egészen a cropped ballonkabátig szinte minden változatban találkozhatunk vele. Utóbbiak már a 2026-os őszi kínálatban is egyre hangsúlyosabban jelennek meg.

6. Az oversize ballonkabát továbbra sem megy sehova

Ha már van egy nagy, lezser ballonkabátod, 2026 őszén sem kell lecserélned. A klasszikus fazon továbbra is a kapszulagardrób egyik legbiztosabb eleme, a tervezők pedig megint bebizonyították, hogy rengetegféleképpen lehet újragondolni. A hétköznapokban pedig az oversized változat az egyik legegyszerűbben viselhető: farmerrel és balerinacipővel éppen úgy működik, mint elegáns csizmával vagy irodai szettel.

7. A barn jacket még mindig velünk marad

A barn jacket, vagyis az eredetileg munkaruházatból és vidéki öltözködésből érkező, praktikus zsebekkel és gyakran kontrasztos kordgallérral készülő dzseki már több szezon óta próbálja letaszítani a klasszikus átmeneti kabátokat a trónról. Úgy tűnik, 2026 őszén sem fáradunk bele. A visszafogott, kissé brit vidéki hangulat miatt különösen jól működik farmerrel, kötött pulóverrel és csizmával, de egy nőiesebb szoknya mellett még izgalmasabb kontrasztot adhat.

8. Újra mindent ellepnek a kockák

Ha van minta, amely automatikusan bekapcsolja az őszi hangulatot, az valószínűleg a kockás. Idén azonban nem pusztán a klasszikus flanelingeken találkozunk vele: a ballonkabátok, bomberdzsekik és barn jacketek is sorra kapják a kockás frissítést. Ez a trend valahol a country chic, a lovas stílus és a klasszikus brit esztétika találkozásánál helyezkedik el, ami történetesen tökéletesen passzol az ősz hangulatához.