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8 apróság, amitől 2026-ban azonnal ódivatúnak tűnhet a szetted

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#ódivatú
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Besenyei Bianka
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A JOY és az InStyle felelős szerkesztője, a JOY.hu online szerkesztője. Mindig a hato...

Divat
Utoljára frissült: 2026. szeptember 2. 13:28

Forrás: Getty Images/Valentina Frugiuele

8 apróság, amitől 2026-ban azonnal ódivatúnak tűnhet a szetted
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2026-ban sokkal inkább az apró részleteken, az arányokon és a stylingon múlik, hogy egy összeállítás modernnek vagy idejétmúltnak hat.

Attól, hogy változik a divat, egyáltalán nem kell minden szezonban lecserélned a fél ruhatáradat. Sőt, 2026 egyik legfontosabb divatüzenete éppen az, hogy a folyamatos trendhajszolás helyett érdemes megtalálnunk a saját stílusunkat, és tudatosabban használni azt, ami már a szekrényünkben van. Ettől még vannak olyan egészen apró részletek, amelyek meglepően gyorsan képesek kissé ódivatúvá tenni egy outfitet. Sokszor nem is maga a ruhadarab a probléma, hanem a szabása, az anyaga vagy az, ahogyan viseljük. Egy rossz nadrághossz, túlságosan testhez simuló blézer vagy feltűnően mű hatású anyag akár egy egyébként klasszikus szettet is idejétmúlttá tehet. És természetesen ez sem jelenti azt, hogy ezeket a darabokat mostantól „tilos” viselni. Ha szereted őket, maradjanak. Ha azonban azt érzed, hogy valamiért már nem olyan friss az összhatás, mint néhány éve, könnyen lehet, hogy az alábbi apróságok valamelyike áll a háttérben.

Túl szűk blézer

Néhány éve még szinte kötelező volt a karcsúsított, derékban erősen szűkített blézer, 2026-ban azonban sokkal természetesebb, lazább szabásokat látunk. Ez nem feltétlenül jelent óriási oversized fazont: a lényeg inkább az, hogy legyen egy kis levegő a test és a ruhadarab között. Ha a blézer gombolásnál húzódik, a vállánál feszül, az ujja pedig szorosan követi a kart, könnyen kelthet idejétmúlt hatást.

Ezt viseld helyette: lazább fazon

Túl sok feltűnő logó egyszerre

Egy ikonikus logós táska vagy öv természetesen nem ment ki a divatból. Ha azonban a táskán, övön, cipőn és ékszeren egyszerre jelennek meg jól felismerhető márkajelzések, az összhatás kevésbé tűnhet aktuálisnak. 2026-ban az egyedibb, művészibb kiegészítők kerülnek előtérbe: például a szoborszerű medálok és különleges formák.

Ezt viseld helyette: extrább kiegészítő

A nagyon vastag sneaker

Az elmúlt évek egyik legnagyobb cipőtrendje a chunky sneaker volt, így nem meglepő, hogy mostanra kezd veszíteni az újdonságerejéből. A vaskos, túlméretezett sportcipők helyett a karcsúbb, alacsonyabb profilú sneaker-sziluettek sokszor frissebbé teszik ugyanazt a farmer-póló összeállítást.

Ezt viseld helyette: lapos sportcipő

Túl rövid farmernadrág

Nem a bokát szabadon hagyó nadrágokkal van probléma, hanem azzal a bizonyos se nem hosszú, se nem igazán cropped fazonnal. Ha a nadrágszár egy szerencsétlen ponton ér véget a boka fölött, könnyen felboríthatja az egész szett arányait. 2026-ban éppen ezért a nadrág hosszára legalább akkora figyelmet érdemes fordítani, mint magára a fazonra.

Ezt viseld helyette: capri nadrág

A mindenből testhezálló sziluett

Skinny nadrág, szűk felső, karcsúsított blézer: önmagában egyik darabbal sincs probléma, együtt azonban könnyen egy korábbi évtized hangulatát idézhetik. A mai styling sokkal inkább az arányok játékáról szól. Egy szűk nadrág mellé próbálj lazább felsőt vagy hangsúlyos kabátot, egy testhezálló topot pedig bővebb nadrággal vagy szoknyával viselj. Már ettől az egy változtatástól modernebb lehet az összhatás.

Ezt viseld helyette: a szűk és a laza tökéletes kombinációját

Túl vékony, formáját vesztő kötött felsők

Elsőre talán jelentéktelen részletnek tűnik, pedig az anyag minősége rengeteget számít. A túl vékony kötött felső, amely elveszítette a tartását, bolyhosodik vagy átlátszik ott, ahol nem kellene, pillanatok alatt elfáraszthatja a megjelenést. A 2026-os irány inkább a tartással rendelkező kötött anyagok, a szép pamutok és a jobb esésű textilek felé mutat.

Ezt viseld helyette: vastagabb anyagú pulcsi

Túl sok mikrotend egyetlen szettben

Van egy különös paradoxon a divatban: néha éppen attól tűnhet gyorsan idejétmúltnak egy outfit, hogy túlságosan trendi. Ha minden egyes darab egy konkrét TikTok-esztétikához vagy néhány hónapig uralkodó „-core” trendhez kapcsolódik, az összeállítás nagyon pontosan elhelyezhető lesz egy adott időszakban. A 2026-os trendekben már jól érzékelhető a mikrotendekkel szembeni fáradtság, miközben az egyénibb, kevésbé uniformizált öltözködés kerül előtérbe.

Ezt viseld helyette: egy hangsúlyos darabot

Ha semmit sem igazítasz a saját alakodra

Talán ez a legfontosabb mind közül. Lehet egy nadrág a legújabb kollekcióból, ha öt centivel hosszabb a kelleténél, vagy egy gyönyörű kabát, ha a válla rossz helyre esik – az összhatás nem lesz igazán kifinomult. Éppen az olyan apró módosítások számítanak sokat, mint a megfelelő nadrághossz, a derék igazítása vagy az ujjak méretének korrigálása.

Ezt viseld helyette: a tökéletes méretet

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