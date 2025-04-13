A napsütés érkeztével szép lassan ideje elővenni a szekrény mélyére pakolt szoknyákat, és megvillantani a lábaidat. Ha viszont nincs egy sem ebből a ruhadarabból otthon a gardróbban, akkor eljött az ideje annak, hogy beszerezz párat. Nem fogod megbánni, idén ugyanis a szoknya kapja a legnagyobb figyelmet a szettünkben! Mi pedig mutatjuk is, hogy mire lesz neked is szükséged 2025-ben!

Idén tavasszal több trend lesz egyszerre jelen: ilyen a boci minta, a pöttyös minták, az óriási táskák, a maximalizmus és a csipkék is. Könnyen párosíthatóak egyszerű alapdarabokkal, ezért érdemes kialakítani egy biztos kapszulagardróbot, amit aztán könnyen adott trendhez igazíthatsz. Erről már írtunk régebben, érdemes azt is elolvasnod!

Na, de lássuk, mely szoknyák trendingelnek idén!

Galéria / 7 kép 7 szoknya, ami 2025-ben irtó trendinek számít Megnézem a galériát

