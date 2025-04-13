Horoszkóp
7 szoknya, ami 2025-ben irtó trendinek számít

Bessenyei Viktória
Divat, Trend
Utoljára frissült: 2025. április 17. 07:35

Forrás: Getty Images

7 szoknya, ami 2025-ben irtó trendinek számít
Ezeket a szoknyákat érdemes beszerezned, ha ebben az évben extrán divatos szeretnél lenni. A következő szoknyák ugyanis ebben az évben abszolút nagy figyelmet kapnak!
A napsütés érkeztével szép lassan ideje elővenni a szekrény mélyére pakolt szoknyákat, és megvillantani a lábaidat. Ha viszont nincs egy sem ebből a ruhadarabból otthon a gardróbban, akkor eljött az ideje annak, hogy beszerezz párat. Nem fogod megbánni, idén ugyanis a szoknya kapja a legnagyobb figyelmet a szettünkben! Mi pedig mutatjuk is, hogy mire lesz neked is szükséged 2025-ben!

Idén tavasszal több trend lesz egyszerre jelen: ilyen a boci minta, a pöttyös minták, az óriási táskák, a maximalizmus és a csipkék is. Könnyen párosíthatóak egyszerű alapdarabokkal, ezért érdemes kialakítani egy biztos kapszulagardróbot, amit aztán könnyen adott trendhez igazíthatsz. Erről már írtunk régebben, érdemes azt is elolvasnod!

Na, de lássuk, mely szoknyák trendingelnek idén!

