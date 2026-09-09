Ez a 7 őszi trend már kezd ciki lenni - mutatjuk, mi jön helyettük

Az ősz mindig együtt jár egy kisebb gardróbfrissítéssel. Előkerülnek a kabátok, visszatérnek a csizmák, és hirtelen megint minden reggel azon gondolkodunk, hogyan lehetne úgy felöltözni, hogy ne ugyanaz legyen rajtunk, mint tavaly októberben. Persze ez nem jelenti azt, hogy ami egy-két szezonja még trendi volt, azt most azonnal száműzni kell a szekrény mélyére. Ha szereted, viseld! A divatban azonban folyamatosan változnak azok az apró részletek, szabások és kiegészítők, amelyektől egy outfit igazán frissnek hat. 2026 őszére pedig már most kirajzolódik néhány látványos csere.

Utility mellény helyett sportos dzseki

A rengeteg zsebes, utility stílusú mellény az elmúlt szezonokban szinte mindenhol feltűnt, de idén ősszel egy jóval könnyebben hordható darab veszi át a helyét: a sportos dzseki. Megmarad az a laza hangulata, amit a utility darabokban szerettünk, de sokkal kevésbé érződik túl soknak. Farmerrel, egy egyszerű pólóval vagy akár nőiesebb szoknyával is működik, és pont attól menő, hogy mindennel mered párosítani.

Mikrotáska helyett puha clutch

Volt idő, amikor egy táska akkor számított igazán menőnek, ha körülbelül egy rúzs fért bele. A mikrotáskák látványosak voltak, a praktikusság azonban sosem tartozott a legerősebb oldalukhoz. 2026 őszén inkább a nagyobb, puha clutchok kerülnek előtérbe. Nem a klasszikus, merev alkalmi táskára kell gondolni, hanem a lazább, akár túlméretezett, kézben hordott fazonokra. Egy ilyen darab még egy farmer-póló összeállítást is azonnal sokkal kifinomultabbá tesz.

Puffos ujjú kabát helyett újragondolt ballonkabát

A hatalmas, puffos ujjaknak megvolt a maguk főszereplős pillanata, de az extra volumen mostanra kezd kicsit túl soknak érződni. A ballonkabát viszont továbbra sem megy sehova – csak kapott egy kis 2026-os frissítést. A klasszikus ballonkabát helyett jönnek a bőrből, velúrból vagy akár farmerből készült verziók, amelyek megtartják az ikonikus fazont, mégis jóval izgalmasabbnak hatnak. Ez az a trend, amibe már csak azért is érdemes beruházni, mert valószínűleg nem egyetlen szezonra szól.

Balletcore kiegészítők helyett szőrös textúrák

Masnik, balerinacipők, szalagok és minden, ami egy kicsit balettórás: a balletcore elképesztően sokáig uralta a trendeket. 2026 őszén azonban kezd átadni valamennyit a reflektorfényből. Az új kedvencek a szőrös hatású textúrák. Elég egy táska, cipő vagy öv ebből az anyagból, és az egész szett sokkal drágább hatást kelthet. Különösen jól működik barna, bézs és fekete árnyalatokkal, vagy akár állatmintás változatban is.

Szűk sapka helyett széles deréköv

A fejre teljesen rásimuló sapkák inkább fesztiválos, streetwear hangulatot hoztak, ősszel azonban egy egészen más kiegészítő kerülhet a figyelem középpontjába. A széles, szmokingövekre emlékeztető derékövek most nadrágok, farmerek, ruhák és blézerek fölött is megjelennek. Egy teljesen egyszerű szettet is pillanatok alatt sokkal érdekesebbé tesznek, ráadásul szépen kiemelik a derekat. Elsőre talán szokatlannak tűnik, de pontosan ez benne a lényeg.

Maxiszoknya helyett midiszoknya

A maxiszoknyát azért még nem kell kidobnod - valószínűleg még sokszor visszatér majd. 2026 őszén viszont a midi tűnik frissebb választásnak. És praktikusabbnak is. Nem söpri végig a járdát egy esős októberi napon, többféle cipővel lehet kombinálni és ugyanúgy működik csizmával, loaferrel vagy akár sportcipővel. A letisztult ceruzaszoknyák és az egyszerű, enyhén bővülő midi fazonok különösen erősek lesznek.

Barrel leg farmer helyett modern peplum

A barrel leg, vagyis hordó fazonú farmer az utóbbi időben gyakorlatilag megkerülhetetlenné vált. A jellegzetesen ívelt szár azonban annyira karakteres, hogy könnyen egy adott divatkorszakhoz köthető, ezért idén már valamivel kevésbé tűnik újdonságnak. Eközben egy olyan trend kezd visszaszivárogni, amelynek hallatán sok milleniál valószínűleg rögtön a 2010-es évekre gondol: a peplum. Nyugi, nem pontosan ugyanaz tér vissza. A fodros, túlságosan romantikus felsők helyett most sokkal strukturáltabb, letisztultabb, felnőttesebb verziókat látunk.