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7 cipőtrend, amit 2026 őszén mindenhol látni fogsz

#Cipő
#Csizma
#cipőtrend
#Loafer
#balerina cipő
#őszi trendek
#kitten heel
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Utoljára frissült: 2026. szeptember 1. 12:48

Forrás: Getty Images

7 cipőtrend, amit 2026 őszén mindenhol látni fogsz
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Mély, fényes, füstös és elképesztően elegáns: a smoked suede brunette lehet az idei ősz új kedvenc hajszíne, ráadásul a barnáknak még a fenntartása sem okoz különösebb fejfájást.

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Az idei ősz legmenőbb cipői között régi kedvencek térnek vissza új köntösben, és a legjobb bennük, hogy szinte bármivel felveheted őket.

Ha az új szezon hallatán máris komplett gardróbcserén gondolkodsz, van egy jó hírünk: 2026 őszén erre semmi szükség. A legnagyobb cipőtrendek ugyanis nem azt várják el tőlünk, hogy mindent elfelejtsünk, amit eddig hordtunk. Sokkal inkább az ismerős klasszikusokat gondolják újra egy kicsit: a loafer lazább lesz, a balerina sarkat kap, a térdig érő csizma pedig apró, de látványos részletekkel frissül fel.

Ráadásul végre olyan trendek kerülnek előtérbe, amelyek nemcsak egy Insta-fotón mutatnak jól. Farmerral, szoknyával, ruhával és elegánsabb nadrággal is működnek, vagyis jó eséllyel hétfő reggeltől a péntek esti programig végig tudod hordani őket.

Mutatjuk azt a hét fazont, amelyet a szerint most érdemes figyelni.

1. Loafer

A loafer jó pár szezon óta kirobbanthatatlan a divatból, 2026 őszén viszont egy kicsit elveszíti a túlságosan preppy, iskolai egyenruhás hangulatát. Sokkal lazább, „csak felkaptam valamit, mégis tökéletesen nézek ki” stylinggal tér vissza. Egyenes szárú farmer, egyszerű póló és bőrdzseki mellé például pont annyi eleganciát ad, hogy az egész szett összeszedettebbnek tűnjön.

Ha nőiesebb darabokkal kombinálnád, pliszírozott szoknyával vagy blézerrel is működik, csak ne legyen minden egyszerre túlságosan kimért. A fazon mellett a színek is változnak: a klasszikus fekete helyett idén ősszel a puha bőr és velúr, a csokoládébarna, a mély bordó és a mahagóni árnyalatok kerülnek előtérbe. Ha pedig bevállalósabb vagy, a rubinvörös loafer lehet az a darab, ami még a legegyszerűbb farmeres outfitet is megmenti.

2. Térdig érő csizma

Mondhatnánk, hogy a magas szárú csizma ősszel körülbelül akkora meglepetés, mint a virágminta tavasszal, csakhogy idén van egy kis csavar a történetben: ezek a csizmák igazából nyáron sem tűntek el. A street style kedvencei lenge nyári ruhákkal hordták őket, ősszel pedig végre megérkezik az időjárás is, amelyben valóban értelmet nyernek.

2026-ban a letisztult, térdig érő fazonok dominálnak, de valamilyen apró részlet szinte mindig megtöri az egyszerűséget. Egy karakteres csat, erőteljesebb talp vagy különleges szabás bőven elég hozzá. Ha pedig rögtön le is másolnánk egy tipikusan őszi stylingot, mi áttetsző harisnyával, kockás midiszoknyával és trench coattal párosítanánk, nehéz lenne ennél szeptemberibb szettet elképzelni.

3. Kitten heel

A pár centis, vékony sarkú cipőt néhány éve még könnyű lett volna „nagymamásnak” bélyegezni, mostanra viszont a kitten heel a divat egyik legkitartóbb főszereplője lett. Nyáron a flip-flop verziók pörögtek, ősszel viszont a hegyes orrú darabok veszik át a stafétát.

És pont ettől lesznek annyira könnyen hordhatók. Egy bővebb farmer vagy szabott nadrág alatt éppen annyira kikandikál a hegyes orr, hogy elegánsabbá tegye az összhatást, de egy klasszikus kis fekete ruhához is simán működik. Fekete változatban időtálló, de aki szeretné egy kicsit visszahozni a '80-as évek glam hangulatát, annak jöhetnek a metálfényű, strasszos és ékszerszerűen díszített verziók.

4. Balerinacipő

A klasszikus balerinacipő már évek óta velünk van, most azonban kapott egy apró sarkat, és ettől az egész fazon rögtön egészen más karaktert kapott. A sarkas balerinacipő az elmúlt hónapok egyik látványosan erősödő street style trendje lett és többek között Zoë Kravitz és Ariana Grande is ráérzett a fazonra.

Azért is működik ennyire jól, mert megtartja a balerinák könnyed, finom vonalát, közben viszont valamivel elegánsabbnak hat. Bokavillantós farmerrel pont olyan jó, mint egy retró miniruhával, ráadásul itt sem kell feltétlenül feketében gondolkodni. Egy halvány lila verzió például kék farmer mellett váratlanul jól tud működni - pont ez az a kis részlet, amitől egy egyébként egyszerű szett hirtelen sokkal érdekesebb lesz.

5. Utcai papucs

Amikor egy sötét őszi reggelen legszívesebben pizsamában és papucsban indulnál el otthonról, a divat 2026-ban nagyjából azt mondja: rendben, csak csináld stílusosan. A papucsszerű, belebújós cipők ugyanis hivatalosan is kilépnek a lakásból.

Persze nem a szöszös házipapucsodra kell gondolni. A trend kulcsa éppen az, hogy ezek a cipők luxushatású anyagokból, például velúrból, bőrből vagy szaténból készülnek, és gazdag őszi árnyalatokban jelennek meg. Vastagabb zoknival és hosszabb, kissé retró szoknyával maximális cozy-girl energiát hoznak, az ősz első, még melegebb napjain pedig akár egy babydoll miniruhával is működhetnek.

6. Leopárdminta

Ha azt hitted, 2026-ra végre túllépünk a leopárdmintán, rossz hírünk van: egyelőre esze ágában sincs távozni. Viszont már nem ő az egyetlen állatminta, amelyikért rajong a divat. Az ősz közeledtével egyre több zebra-, tigris- és kígyómintás cipő bukkan fel, ráadásul szinte minden elképzelhető fazonon.

Balerinacipőn ugyanúgy találkozhatsz velük, mint loaferen vagy térdig érő csizmán. És mivel ezek a cipők már önmagukban elég mutatósak, styling szempontból pont az ellenkező irány működik a legjobban: fehér póló, oversize blézer, '90-es éveket idéző farmer, és kész. Nem kell még három másik trendet rárakni – itt tényleg a cipő végzi el helyetted a munkát.

7. Coco Chanel egyik kedvence

Ha a sarkas balerina nem győzött meg, van egy másik verzió, amely 2026 őszén komoly visszatérésre készül: a kontrasztos orrú cipő. A stílust a Chanel ikonikus kéttónusú lábbelijei tették igazán felismerhetővé, mostanra viszont messze túlnőtt egyetlen divatházon.

A világos cipő sötét orral továbbra is klasszikus választás, de ma már kockás, színes és sokkal játékosabb verziók közül is lehet választani. Talán ez a lista egyik legkönnyebben beépíthető trendje, mert tényleg szinte mindennel működik: farmerrel hétköznapi, szoknyával francia lányos, egy egyszerű ruhával pedig pillanatok alatt elegánsabb. Ha tehát olyan őszi cipőt keresel, amelyet két hónap múlva sem bánsz meg, ezzel nehéz nagyon mellélőni.

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