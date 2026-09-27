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6 trend, amit idén ősszel biztosan hordani fogok
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Az ősz nálam minden évben egy kisebb gardrób-újratervezéssel indul és aki ismer az tudja, hogy minden szezonba összeírom azt, hogy melyek azok a darabok amelyek trendik. Ősszel pedig sokkal izgalmasabbá válik az öltözködés: újra lehet rétegezni, előkerülnek a kabátok, a blézerek és a kiegészítők, és egy teljesen egyszerű farmer-póló kombinációból is könnyű extra szettet csinálni.
2026 őszén ráadásul több olyan trend is visszatért vagy maradt velünk, amihez egyáltalán nem kell teljesen új gardróbot építeni. Nálam ez a hat trend vezeti a listát.
1. Denim on denim
Régebben a farmer felső és farmer alsó párosításáért én teljesen odáig vagyok érte. A legegyszerűbb verzió egy farmerdzseki és egy nagyon hasonló árnyalatú farmernadrág. Szerintem akkor működik a legjobban, ha tényleg szettként tekintünk rá, és nem próbáljuk túl sok más látványos elemmel megtörni. Egy egyszerű cipő és egy jó táska mellé már bőven elég.
2. Oversized blézer
Van néhány ruhadarab, aminek nálam szeptemberben automatikusan eljön az ideje, és az oversized blézer egyértelműen ilyen. Pont azért szeretem, mert szinte mindennel működik: felveheted farmerrel és pólóval, egy egyszerű ruhára, de akár miniszoknyával vagy elegánsabb nadrággal is. Ha a blézer nagyon bő és hosszú, én alá inkább egyszerűbb, testhezállóbb felsőt választanék alá és egy egyenes szárú farmerrel és loaferrel párosítanám.
3. Kendő minden mennyiségben
Talán ez az egyik legegyszerűbb trend a listán, mégis elképesztően sokat tud változtatni egy szetten. Egy kendő ugyanazt a kabátot, pulóvert vagy fehér inget egészen másnak mutat. És nem csak klasszikusan, szorosan a nyak köré kötve működik. Lehet lazán a vállra terítve is. Én főleg egyszerűbb szettekkel szeretem: farmer, fehér felső, blézer, majd egy kendő, ami ad hozzá egy kis színt vagy mintát. Ha pedig már önmagában is feltűnő a ruhád, egy egyszínű változat ugyanúgy működik.
4. Zebra mintás táska
Ha egyetlen darabbal szeretném izgalmasabbá tenni az őszi alapruhatáramat, valószínűleg egy állatmintás táskát választanék. A zebra azért tetszik különösen, mert fekete-fehér színe miatt meglepően könnyű párosítani, miközben mégsem olvad bele a szettbe. Egy teljesen fekete outfithez például szinte ékszerként működik. Éppen ezért szerintem azoknak is jó belépő lehet az állatminták világába, akik egy teljes zebramintás ruhát vagy kabátot már túl soknak éreznének.
5. Ballonkabát
Ha van olyan őszi darab, amire szinte már trendként sem gondolunk, mert minden évben visszatér, akkor az a ballonkabát. És pontosan ezért szeretem ennyire. Nem kell azon gondolkodni, vajon egy szezon múlva még fel akarod-e venni, mert egy jól megválasztott fazon évekig működik. Idén én főleg a lazább, hosszabb szabásokat érzem, amelyeket akár egy vastagabb pulóverre vagy blézerre is fel lehet venni. Farmerrel és sportcipővel hétköznapibb, csizmával és szövetnadrággal viszont rögtön elegánsabb lesz.
6. Ray-Ban napszemüveg
Attól, hogy véget ér a nyár, a napszemüveg még egyáltalán nem kerül nálam a fiók mélyére. Sőt, szerintem ősszel tud igazán jól működni kiegészítőként. A klasszikus Ray-Ban fazonok pedig sosem mennek ki a divatból, szóval ezek is örökdarabok.
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