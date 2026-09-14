6 trend, amit érdemes ellesni a sztároktól idén ősszel

Van valami különösen izgalmas az őszi öltözködésben. Végre újra előkerülnek a rétegek, a kabátok, a farmerok és azok a cipők, amelyekben nem kell választani a kényelem és a stílus között. És bár a kifutók természetesen jó előre megmondják, mi lesz divat, van egy még egyszerűbb módszer arra, hogy kiszúrjuk a következő nagy trendeket: figyelni kell, mit viselnek a legstílusosabb sztárok.

Idén pedig egyértelműen változik a hangulat. A visszafogott, tökéletesre polírozott quiet luxury után sokkal játékosabb, lazább és személyesebb darabok kerülnek előtérbe. Visszakacsintanak a 2000-es évek, jönnek a karakteres minták, a retró sportos darabok, és mindenből egy kicsit több lesz. Zoë Kravitz, Kaia Gerber, Hailey Bieber, Taylor Swift, Dua Lipa és már most tesztelik azokat a darabokat, amelyek nagy eséllyel az egész szezont meghatározzák.

1. Visszatér a csípőfarmer

A 2000-es évek egyik legmegosztóbb trendje hivatalosan is új életre kelt: ismét egyre lejjebb kerül a farmer dereka. Mielőtt azonban Britney Spears hírhedten alacsony nadrágjai és a strasszos Y2K-farmerek jelennének meg lelki szemeid előtt, jó hírünk van: a 2026-os változat jóval letisztultabb.

Most elsősorban az egyszerűbb, világosabb mosású darabok hódítanak, ráadásul a teljesen testre simuló fazon helyett gyakran enyhén bővülő vagy bootcut szabással találkozhatsz. Ettől az egész sokkal kevésbé jelmezszerű, és meglepően könnyű beilleszteni egy mai gardróbba.

Zoë Kravitz például modern kiegészítőkkel frissíti fel a csípőfarmert: túlméretezett napszemüveggel és puha, lezser válltáskával kombinálja. Vagyis nem arról van szó, hogy egy az egyben visszahozzuk 2002-t - inkább kivesszük belőle azt, ami ma is működik.

2. Állatmintás táskák

Ha egy teljes leopárdmintás kabáthoz még nem érzed magad elég bátornak, kezdd kicsiben. Az állatminta ugyanis idén ősszel a táskákon is nagyon erősen jelen van, és valószínűleg ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy egy alap szettet azonnal érdekesebbé tegyél.

Kaia Gerber például egy minimalista, '90-es éveket idéző fekete slip dresshez választott tigrismintás Fendi Baguette táskát. A Chanelnél közben a gepárdmintás darabok kaptak komoly figyelmet, vagyis az állatminta messze nem csak egy gyors TikTok-mikrotrend.

És ha eddig azt tanultad, hogy két állatmintát véletlenül se viselj egyszerre, ezt a szabályt lassan el is felejtheted. A kifutókon éppen az egymással szándékosan „összevesző” minták adják meg az outfit izgalmát. Leopárd zebrával? Elsőre soknak hangzik, de pontosan ettől lesz érdekes.

3. A feliratos póló megint főszereplő

A grafikus, feliratos pólókról sokáig az jutott eszünkbe, hogy akkor vesszük fel őket, amikor semmi mást nem találunk a szekrényben. Ennek vége. A 2000-es évek egyik kedvenc darabja újra tudatos divatválasztás lett.

Lindsay Lohan annak idején maga is hozzájárult a trend népszerűségéhez, most pedig Taylor Swift mutatta meg, hogy 2026-ban is bőven van helye a gardróbban: az NBA-döntő egyik mérkőzésére kék-narancssárga, „Stevie Knicks” feliratú pólóban érkezett.

A legjobb bennük, hogy ősszel különösen könnyű rétegezni őket. Kerülhet alá hosszú ujjú felső, fölé farmerdzseki, bőrdzseki vagy egy könnyű kabát. Ráadásul egy jó feliratos póló rögtön elmond valamit rólad – legyen szó kedvenc zenekarról, filmes utalásról vagy egy random mondatról, ami valamiért tökéletesen passzol a személyiségedhez.

4. Papucscipő, de nem úgy, ahogy gondolod

Ha titokban mindig is azt kívántad, bárcsak papucsban lehetne végigcsinálni az egész napot, Hailey Biebernek jó híre van számodra. A lapos, hátul nyitott mule cipők ugyanis az ősz egyik legmenőbb alternatívái lehetnek a balerinacipők mellett.

Csakhogy most nem a bolyhos, otthoni mamuszokra kell gondolni. A trend sokkal elegánsabb irányt vett: szaténból, velúrból vagy áttetsző mesh anyagból készült, keskenyebb, letisztult fazonok jelennek meg.

A sziluett nemcsak a street style-ban bukkant fel. Calvin Klein 2026-os kollekcióiban is láthattunk hasonló cipőket, szóval jó eséllyel még sokáig velünk marad. Farmerrel, bő nadrággal vagy midi szoknyával is működik, miközben az egész outfitnek megadja azt a bizonyos „csak gyorsan felkaptam valamit, mégis tökéletesen nézek ki” hangulatot.

5. A pöttyös minta még nem megy sehova

A pöttyök már tavasszal és nyáron is mindenhol ott voltak, és úgy tűnik, ősszel sem kell búcsút mondanunk nekik. Sőt, a következő hónapokban még látványosabb változatok jönnek.

A Jacquemus őszi kollekciójában például hatalmas, túlméretezett pöttyök jelentek meg, de az a legjobb ebben a trendben, hogy egyáltalán nem muszáj tetőtől talpig mintába öltözni. Egy pöttyös szoknya, fejpánt vagy akár kabát is elég ahhoz, hogy behozd az outfitedbe.

Dua Lipa természetesen nem a visszafogott verzióra szavazott: pöttyös ruháját térdig érő csizmával és oversized bőr bomberdzsekivel párosította. A romantikus minta és a vagány kabát kontrasztja pedig pont az a stylingtrükk, amitől az összeállítás nem lesz túl édes.

6. A retró sportdzseki lesz az ősz nagy meglepetése

A cipzáras sportdzseki valahol félúton helyezkedik el a 2000-es évek Juicy Couture-korszaka és a mostani sportos street style között - és pontosan ezért működik ennyire jól.

A mai változatokat retró csíkok, könnyű nejlonanyagok és klasszikus sportos részletek jellemzik, de már egyáltalán nem csak leggingsszel vagy edzőnadrággal hordjuk őket. például rövidnadrággal kombinálta a sportdzsekit, ráadásul egy csipkés szegélyű darabbal, így az egymástól teljesen eltérő stílusok tették igazán izgalmassá az outfitet.

Ahogy hűvösebb lesz, a rövidnadrágot simán lecserélheted bő nadrágra vagy farmerre, a szettet pedig egy pár csizmával viheted át igazán őszies irányba. És talán ez foglalja össze legjobban az idei trendeket is: nem kell mindennek tökéletesen összeillenije. Sőt, 2026 őszén éppen attól működik egy szett, hogy van benne egy kis váratlan csavar.