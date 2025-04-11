Horoszkóp
6 trend a 90-es évekből, ami újra hatalmasat megy a következő időszakban

Bessenyei Viktória
Divat, Trend
6 trend a 90-es évekből, ami újra hatalmasat megy a következő időszakban
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 5.: a Rákok változásra vágynak, a Vízöntőknek érdemes észnél lenniük

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

A születési dátumodból kiderül, mit próbál üzenni neked az előző életed

A születésed napja árulkodik arról, milyen tanulságot hoztál magaddal előző életedből – és mit kell most megértened.

Olvasd el!

Novemberi angyalkártya-jóslás: fontos üzenetet küld számodra az univerzum

November az elengedés, a megújulás és az angyali útmutatás hónapja, és most minden csillagjegy külön üzenetet kapott fentről. Fedezd fel, mit súgnak neked az angyalok ebben a varázslatos időszakban.

Olvasd el!

6 zseniális trükk, hogy stílusosan tudd hordani a széles szárú farmert

Igenis lehet sikkes bő szárú farmerral is!

Olvasd el!

A bankszámlád utolsó számjegye elárulja, mikor jutsz rengeteg pénzhez az év utolsó hónapjaiban

A bankszámlaszámod utolsó számjegye felfedi, mikor számíthatsz nagyobb pénzbevételre 2025 végén, akár teljesen váratlan forrásból is.

A trendek folyamatosan ismétlik magukat, ez most is bebizonyosodott
A 90-es évek retró hangulata folyamatosan teret hódít magának, és érdekes módon ennek a legnagyobb rajongói most a Z-generáció tagjai. TikTokon és Instagramon is folyamatosan szembejöhetnek velünk olyan inspirációs darabok, melyek akkoriban voltak divatosak, és lám lám, 2025-re újra visszatértek.

Amennyiben mostanság te is vásároltál bő nadrágot, Adidas cipőt vagy vékony napszemüveget, akkor valószínűleg a trendszetterek közé tartozol, hiszen ezek igenis a 90-es években voltak divatosak. Mi egyszerűen odáig vagyunk a visszatérő trendekért, hiszen ezek mind nagyon laza, munka kompatibilis darabok, és bárkinek jól állnak, de tényleg! Úgyhogy most összeszedtük a legmenőbb trendeket a 90-es évekből, amelyek hatalmasat mennek 2025-ben is!

Ha érdekel, akkor pedig katt a galira!

Sztárok

Az ok, amiért David Harbour lehet a következő "eltörölt" sztár

A Stranger Things sztárja év elején jelentette be válását, ám ami most kiderült exfelesége által, eléggé betett karrierjének. Talán végleg?

Egészség

Nem mozdul a mérleg? Talán ez a 8 esti szokás az oka, amitől észrevétlenül ragadhatnak rád a kilók

Fogyókúrázni és életmódot váltani ma már viszonylag egyszerű – hiszen rengeteg zsírégető termék, motiváló videó, diétás tipp és alakformáló recept közül válogathatunk, ha az egészségesebb test vagy néhány makacs kiló leadása a cél. De mégis mi van akkor, ha a mérleg sehogy sem mozdul lefelé, bármennyire is igyekszünk? Lehet, hogy a titok a mindennapi apróságokban, pontosabban az esti szokásainkban rejlik?

Szépség

Ez a 6 természetes olaj még a legszárazabb hajat is megmenti télen

A száraz, fénytelen haj ősszel és télen már egészen megszokottá vált, de van rá megoldás! A természetes olajok ugyanis erőteljesen képesek táplálni és hidratálni a hajat.

Életmód

Kedvenc Gossip Girl-párosod óriási titkot árul el a szerelmi életedről

A sok szerelmi szál közül igaz elég kevés kapcsolat maradt a végére, de biztosan neked is volt egy imádott párosod.

Életmód

7 netflixes sorozat, ami annyira jó, hogy akár 1 nap alatt ledarálod

Vannak napok, amikor semmihez sincs kedved csak bekuckózni, lekapcsolni a külvilágot, és hagyni, hogy egy sorozat magával ragadjon.

Önismeret

Napi horoszkóp november 5.: a Rákok változásra vágynak, a Vízöntőknek érdemes észnél lenniük

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!