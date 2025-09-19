6 retró trend, ami visszaköszön az őszi szezonban: fogadjunk, hogy te is imádtad őket!

A retró divat reneszánsza

Nem véletlen, hogy a divatvilág folyamatosan visszanyúl a retró divathoz. A nosztalgia mindig biztonságérzetet ad, és egy-egy jól ismert darab újraértelmezve rögtön népszerűvé válik. Ráadásul az Y és Z generáció is szívesen kísérletezik olyan ruhadarabokkal, amelyek a '90-es, 2000-es időket idézik meg.

Az őszi időszak pedig különösen alkalmas arra, hogy elővegyük a régi kedvenceket: vastagabb anyagok, karakteres színek, rétegezhető darabok, ezek mind előszeretettel köszönnek vissza a kifutókon és a street style fotókon egyaránt. Az őszi hangulat így nemcsak a természet változásáról, hanem a ruhatárunk megújulásáról is szólhat.

forrás: Edward Berthelot/Getty Images A peplumok is reneszánszukat élik az őszi szezonban.

Az alábbiakban 6 olyan trendet gyűjtöttünk össze, amelyek újra reneszánszukat élik, és visszaköszönnek az őszi trendekbe. Mutatjuk is, mely darabok azok, amelyekkel érdemes kísérletezned.

Íme 6 retró trend, ami visszaköszön az őszi szezonban!

Galéria / 6 kép Retró trendek, amik visszaköszönnek idén ősszel Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az ÉVA Magazin írása.