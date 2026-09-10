6 őszi ruhatrend, amit mindenhol látni fogsz idén

A szeptember beköszöntével automatikusan előkerülnek a csizmák, a kötött pulóverek és a kabátok, ettől azonban még egyáltalán nem kell búcsút inteni a ruháknak. Sőt: a 2026-os őszi-téli kifutók alapján ebben a szezonban éppen ezek lesznek a gardrób legizgalmasabb darabjai.

A nyári könnyű pamut- és lenanyagokat vastagabb textúrák, hosszabb fazonok és rétegezhető darabok váltják, miközben a divat egyre látványosabban távolodik az elmúlt évek visszafogott quiet luxury esztétikájától. A kifutókon újra megjelentek az erős színek, a romantikus anyagok, a feltűnő minták és minden, aminek van egy kis karaktere.

Mutatjuk azt a hat ruhatrendet, amelyet idén ősszel különösen sokat fogsz látni.

1. Csipke

A csipke egyike azoknak az anyagoknak, amelyekkel tökéletesen át lehet csúszni a nyárból az őszbe. Míg egy vékony csipkeruha szandállal még abszolút nyári hatású, egy bakanccsal, kötött pulóverrel vagy vastag gyapjúkabáttal már egészen más, kissé sötétebb és romantikusabb hangulatot kap. Pont ezt láthattuk az őszi-téli kifutókon is. Ha tehát a nyáron imádott áttetsző, romantikus darabjaidat még nem akarod elpakolni, jó hírünk van: nem is kell. Egy maxi csipkeruha egy oversize kabáttal és csizmával idén ősszel kifejezetten erős kombó lesz.

2. Élénk, tetőtől talpig viselt színek

Ha eddig úgy gondoltad, hogy az ősz automatikusan a fekete, barna, bézs és szürke uralmát jelenti, a 2026-os szezon alaposan átírja ezt a szabályt. A nyár élénk árnyalatai ugyanis nem tűnnek el szeptemberrel együtt. Sőt, most már nem az a cél, hogy egy semleges szettet feldobjunk egyetlen piros kiegészítővel. A kifutókon sokkal bátrabban használták a színeket: kobaltkék, mélyzöld, sáfránysárga és különféle ékszertónusok jelentek meg teljes ruhákon. A legegyszerűbb módja a trend viselésének egy egyszínű midi- vagy maxiruha. Nem kell különösebben túlgondolni a stylingot sem, hiszen egy intenzív árnyalat önmagában elviszi az egész szettet. Fekete vagy barna csizmával pedig még akkor sem lesz túl nyárias, ha egyébként vibráló kéket vagy zöldet választasz.

3. Bársony

Vannak trendek, amelyek ősszel szinte menetrendszerűen visszatérnek és a bársony egyértelműen közéjük tartozik. 2026-ban azonban nem csak az ünnepi szezonra tartogatjuk. Giorgio Armani kollekcióiban például szabott bársonydzsekik jelentek meg, egy másik tervező pedig peplum szoknyákon használta az anyagot. A ruhák között is feltűnően sok bársony kapott helyet, ami nem meglepő: kevés anyag tud egyszerre ilyen elegáns, drámai és őszies hatást kelteni. Ráadásul egy fekete vagy burgundi bársonyruha egészen Halloween környékétől a karácsonyi bulikig működik. Bokacsizmával nappal is hordható, magassarkúval és hangsúlyos ékszerekkel pedig máris kész az esti szett.

4. Őszi virágminták

„Virágminta tavasszal? Micsoda újdonság!” - Miranda Priestly óta ezt a divatos poént nehéz nem elsütni. Ősszel viszont már tényleg sokkal érdekesebb a történet. A 2026-os virágminták ugyanis messze vannak a klasszikus romantikus nyári ruháktól. Sötétebbek, művészibbek és néhol kifejezetten grunge-osak. A Celine például grafikus virágmintákkal kísérletezett, a Givenchy kifutóján pedig festményszerű virágok és látványos, rojtos részletek jelentek meg. Ha tehát már most tele van a szekrényed virágos ruhákkal, nem mindegyiket kell száműzni tavaszig. A fekete, bordó, barna vagy mélyzöld alapon futó virágminta vastag harisnyával és csizmával tökéletesen működik ősszel is.

5. Aszimmetrikus, kendőszerű szegélyek

A kétezres évek bohém divatjának újabb darabja tér vissza: az a szabás, aminél a ruha alja több ponton hosszabbra nyúlik, mintha egy kendőt a közepénél fogva hagynánk lelógni. Az eredmény egy légies, mozgalmas, enyhén aszimmetrikus sziluett, amely 2026-ban jóval kifinomultabban tér vissza, mint ahogy a Y2K korszakból emlékezhetünk rá. Rojtokkal és csipkével is bátran ki lehete egészíteni ezeket a fazonokat. Ez az egyik legjobb választás akkor is, ha alapvetően szereted az egyszerű ruhákat, de valami apró extrára vágysz. Az érdekes szegély már önmagában feldobja a fazont, így elég mellé egy letisztult csizma és egy egyszerű kabát.

6. Drapírozott ruhák

Ha van olyan trend, amely egyszerre elegáns és meglepően könnyen viselhető, akkor az a drapírozás. A finoman redőzött, csavart vagy leomló anyag ráadásul nem csak alkalmi ruhákon jelenik meg. A kifutókon persze volt belőle bőven esti verzió: például egy érzéki, piros, félvállas darabot láthattunk. És talán éppen ettől lesz ez az ősz egyik leghasználhatóbb trendje. Egy drapírozott midi ruha csizmával és blézerrel nappal is működik, este pedig elég lecserélni a cipőt és hozzáadni egy hangsúlyos fülbevalót. Kevés olyan darab van, amely ennyire kevés erőfeszítéssel tud ennyire összeszedettnek hatni.