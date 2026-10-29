6 nadrágtrend 2026 őszére, ha már unod a farmert

Vannak ruhadarabok, amelyekre mindig számíthatsz, és a farmer egyértelműen közéjük tartozik. Szinte mindennel jól mutat, bármilyen alkalomra könnyen kombinálható, és valószínűleg neked is több fazon lapul belőle a gardróbodban. De valljuk be, néha még a legnagyobb kedvenceinket is megunjuk, különösen akkor, ha minden reggel ugyanahhoz a nadrághoz nyúlunk. Szerencsére 2026 őszi nadrágtrendjei között bőven akadnak olyan darabok, amelyek legalább annyira sokoldalúak, mint a farmer, csak éppen sokkal izgalmasabbá teszik a szettjeidet. Idén ősszel ráadásul a változatosságé a főszerep. Visszatérnek a 2000-es évek megosztó kedvencei, újra divatba jönnek a 70-es éveket idéző fazonok, de az elegáns, nőies nadrágok és a különleges szabások is előtérbe kerülnek. A legjobb pedig, hogy ezek többségét nemcsak különleges alkalmakra, hanem a hétköznapokon is könnyedén viselheted.

Mutatjuk, melyik hat nadrágtrendnek érdemes esélyt adnod idén ősszel!

1. Capri nadrág

Ha azt hitted, hogy a capri nadrágok végleg a 2000-es években maradtak, akkor van egy hírünk: újra divatba jöttek! A térd alá érő, általában szűkebb szabású nadrágok már nyáron is felbukkantak a divatos szettekben, ősszel pedig továbbra is velünk maradnak. Bár elsőre nem feltétlenül tűnnek a leghasznosabb darabnak a hidegebb hónapokban, az átmeneti időszakban kifejezetten jól működnek. Egy balerinacipővel és egy könnyű kardigánnal igazi francia lányos szettet állíthatsz össze, míg egy oversized blézerrel és elegáns cipővel az irodába is felveheted. Ha szereted a minimalista, mégis különleges összeállításokat, érdemes egy klasszikus fekete változattal kezdened, amit könnyen beilleszthetsz a meglévő ruhatáradba.

2. Trapéznadrág

A 70-es évek divatja újra és újra visszatér, 2026 őszén pedig a trapéznadrágoknak jut az egyik főszerep. A térdtől lefelé fokozatosan bővülő fazonok egyszerre idézik meg a retró hangulatot és a modern, vagány stílust. Ráadásul nemcsak farmeranyagból, hanem szövetből, bőrből és kordbársonyból készült változatokban is hódítanak. A trapéznadrág egyik legnagyobb előnye, hogy magas sarkú bokacsizmával viselve optikailag hosszabbnak mutathatja a lábakat, különösen akkor, ha magas derekú fazont választasz. Egy testhezálló felsővel és egy bőrdzsekivel igazi rockos hangulatot teremthetsz, míg egy elegáns blúzzal és blézerrel nőiesebb irányba viheted a szettet. Ha pedig egy kicsit különlegesebb megjelenésre vágysz, próbáld ki bordó vagy csokoládébarna színben!

3. Bő szárú bőrnadrág

A bőrnadrágokról sokáig a szűk, testhez simuló fazonok jutottak eszünkbe, idén ősszel azonban egészen más irányt vesz a trend. A laza, bő szárú változatok kerülnek előtérbe, amelyek sokkal lezserebbek, mint a néhány évvel ezelőtt népszerű, szűk modellek. A valódi bőr mellett természetesen a műbőr változatok is tökéletesen illenek ebbe a trendbe. A bő szárú bőrnadrág azért különösen jó választás, mert egyszerre lehet elegáns és hétköznapi. Egy vastag, kötött pulóverrel és sportcipővel lazább összeállítást kapsz, míg egy csinos felsővel, blézerrel és magas sarkúval akár egy esti programra is tökéletes. A klasszikus fekete mellett a barna és a burgundi árnyalatok is remekül mutatnak, különösen az őszi színpalettával kombinálva.



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4. Ballonnadrág

Ha van nadrágfazon, amely igazán megosztja a divatrajongókat, akkor az a ballonnadrág. Ez a különleges szabás a csípő és a comb környékén bővebb, majd a szár alja felé ismét összeszűkül, így jellegzetes, kerekded sziluettet hoz létre. A hordófazonnal rokon nadrágok az utóbbi időben egyre népszerűbbek lettek, 2026 őszén pedig a ballonnadrágok is határozottan reflektorfénybe kerülnek. Bár elsőre nehéznek tűnhet a kombinálásuk, valójában meglepően sokoldalúak. Egy egyszerű, testhezálló pólóval vagy finom kötött felsővel szépen érvényesül a nadrág különleges szabása, de egy bővebb pulóverrel is izgalmas, lezser szettet alkothatsz. A titok, hogy hagyd érvényesülni a nadrág formáját, és ne próbáld túl sok feltűnő darabbal kombinálni. Egy balerinacipővel vagy letisztult bokacsizmával kifejezetten trendi lesz az összhatás.



5. Cigarettanadrág

A bő szárú nadrágok mellett a karcsúbb, klasszikus szabások is visszatérnek. A cigarettanadrág a régi Hollywood eleganciáját idézi: keskeny szárú, letisztult fazon, amely általában bokáig vagy valamivel fölé ér. Audrey Hepburn ikonikus szettjei is eszedbe juthatnak róla, és nem véletlenül, hiszen ez a nadrág a mai napig a kifinomult, időtálló öltözködés egyik alapdarabja. A cigarettanadrág különösen jó választás, ha szereted az elegáns, nőies összeállításokat, de nem szeretnél túlöltözöttnek tűnni. Egy klasszikus fehér inggel és mokaszinnal tökéletes irodai szettet állíthatsz össze, míg egy puha kötött pulóverrel és balerinacipővel hétköznapibb lesz az összhatás. Ha pedig igazán sikkes megjelenésre vágysz, egy rövid blézerrel és hegyes orrú cipővel is kombinálhatod.

6. Fehér nadrág

Ki mondta, hogy a fehér nadrágot csak tavasszal és nyáron lehet hordani? Az idei őszi trendek éppen az ellenkezőjét bizonyítják, hiszen a fehér, a törtfehér és a krémszínű nadrágok a hidegebb hónapokban is egyre nagyobb szerepet kapnak. Ezek a világos árnyalatok különösen jól mutatnak a szezonra jellemző barnával, szürkével és bordóval, de a monokróm, tetőtől talpig világos összeállítások is nagyon elegánsak. Ha szeretnéd ősszel is viselni a fehér nadrágodat, válassz hozzá vastagabb kötött pulóvert, hosszú gyapjúkabátot vagy egy klasszikus ballonkabátot. Egy barna bőrcsizmával és hozzá illő táskával pedig igazán kifinomult szettet állíthatsz össze. A hidegebb időben érdemes a vékony, nyárias anyagok helyett vastagabb szövetből készült fazont választani, amely nemcsak praktikusabb, hanem az őszi ruhatárba is könnyebben beilleszthető.

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