6 döbbenetes titok, amit híres modellek árultak el a szakmáról

A modellvilágot kívülről nézve könnyű elképzelni, hogy az egész élet abból áll, hogy valakit folyamatosan sminkelnek, designer ruhákba öltöztetnek, majd Párizsból Milánóba, Milánóból pedig egy trópusi tengerpartra repítenek. És persze ennek a része valóban létezik. Csakhogy a csillogó kampányfotók mögött ott vannak a hajnalig tartó fotózások, az állandó külsővel kapcsolatos kritikák, a kegyetlen verseny és egy olyan iparág, amelyben sokáig természetesnek számítottak olyan dolgok, amelyek ma már minimum felhúznák az ember szemöldökét.

, Naomi Campbell, Tyra Banks és Emily Ratajkowski is beszélt már arról, milyen volt belülről megtapasztalni ezt a világot. És néhány történetük után egészen más szemmel nézel majd egy tökéletesre retusált divatkampányt.

: mínusz 30 fokban is bikinit kellett húzni

karrierje alatt valószínűleg kevés olyan helyzet volt, amelyben ne fotózták volna már, de egy 2017-es interjúban tökéletesen összefoglalta, mit jelentett számára profinak lenni a modellvilágban. Azt mondta, modellként arra is felkészült, hogy mínusz 30 fokban, egy gleccser szélén álljon bikiniben, ha éppen arra szerződtették. Vagyis a végeredmény lehet álomszép, attól még a fotó elkészítése közel sem biztos, hogy az.

Kate később saját modellügynökséget alapított, ahol már a kamera másik oldaláról is rálátott a szakmára. A története jól mutatja, mennyire más mércével működött sokáig a divatipar: a modell feladata az volt, hogy teljesítse, amit kérnek tőle, legyen szó hidegről, kényelmetlen ruháról vagy hosszú órákon át tartó munkáról. A magazinban végül persze csak azt az egy tökéletes képet látjuk.

Naomi Campbell: hiába volt világsztár, a rasszizmussal neki is meg kellett küzdenie

Naomi Campbell a világ egyik legismertebb szupermodellje lett, de ez nem jelentette azt, hogy ugyanazokkal az esélyekkel indult, mint kollégái. Évtizedek óta beszél arról, hogy mennyire kevés lehetőség jutott a fekete modelleknek, és már 2008-ban azt mondta, azért is folytatja a munkát, mert aggódik az utána érkező lányok lehetőségei és bánásmódja miatt. Akkor arra is felhívta a figyelmet, hogy egy teljes párizsi haute couture szezonban előfordult: alig lehetett fekete modellt látni a kifutókon.

És nem csak a karrierje kezdetéről beszélt. Naomi 2019-ben a Vogue-nak azt is elmesélte, hogy tudomására jutott: egy kampányt, amelyben ő szerepelt, egy bizonyos országban azért nem akartak használni, mert színes bőrű nő volt. Ekkor már több mint három évtizede a szakma egyik legnagyobb neve volt.

Tyra Banks: még a mellkasát is leszorították, hogy beleférjen a ruhákba

Tyra Banks ma már magabiztos üzletasszonyként és tévésként él a köztudatban, de a modellkarrierje alatt neki is folyamatosan azt sugallták, hogy a teste nem megfelelő. Egy 2007-es interjúban felidézte, hogy a high fashion világában túl nagynak tartották, miközben mai szemmel nézve elképesztően vékony volt. Elmondása szerint egyes ruhák nem fértek rá megfelelően a mellkasára, ezért előfordult, hogy leszorították a mellét, hogy viselni tudja őket a kifutón.

Tyra azt is elmondta, hogy amikor a Sports Illustratednek dolgozott, a divatszakmában már akkor is azt mondogatták neki, hogy túl nehéz. Amikor viszont meglátta magáról a fotókat, rájött, mennyire sikerült ezeknek a megjegyzéseknek beférkőzniük a fejébe. Később arról is beszélt, hogy fekete modellként rendszeresen találkozott elutasítással és alacsonyabb fizetéssel a karrierje elején.

Emily Ratajkowski: a saját testedből építesz karriert, mégsem biztos, hogy te rendelkezel felette

Emily Ratajkowski, vagy ahogy a fél internet ismeri, EmRata egészen más oldalról beszélt a modellkedés árnyoldalairól. Sokáig úgy gondolta, hogy ha ő maga dönt úgy, hogy a szexualitását használja a karrierje építéséhez, akkor nála van az irányítás. Később azonban saját bevallása szerint rájött, hogy a helyzet ennél jóval bonyolultabb.

A My Body című könyvében és az azt követő interjúkban rengeteget beszélt arról, milyen különös érzés modellként rádöbbenni, hogy a rólad készült képek felett sokszor mások rendelkeznek. Mesélt olyan fotókról, amelyeket engedélye nélkül használtak fel vagy publikáltak – egy érintett fotós bizonyos állításait vitatta –, és még olyan helyzetbe is került, amikor egy róla készült paparazziképet saját maga posztolt, majd jogi problémája lett belőle. Emily számára ezek az élmények vetették fel igazán a kérdést: valójában ki birtokolja egy modell képmását?

Cindy Crawford: a világ egyik legszebb nője is folyamatosan összehasonlította magát másokkal

Azt gondolnád, hogy ha valaki Cindy Crawford, akkor körülbelül az utolsó dolog, ami miatt aggódnia kell, az a külseje. Csakhogy ő maga mondta el, hogy a divatvilág egyszerre tud hatalmas önbizalmat adni és elképesztő bizonytalanságot okozni. Egy interjúban arról beszélt, hogy amikor egy divatbemutató backstage-ében harminc gyönyörű nő között öltözik át az ember, nagyon könnyen előjön minden apró bizonytalansága.

Szerinte a mai modelleknek ráadásul van egy olyan plusz terhük, ami az ő karrierje elején még nem létezett: a közösségi média. Régen elég volt modellként elvégezni a munkát, ma viszont folyamatosan tartalmat kell gyártani, jelen kell lenni és reagálni kell a közönségre. Cindy egyszer egy „éhes kis szörnyhöz” hasonlította a social médiát, amelynek soha nem elég a tartalom.