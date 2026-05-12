6 cipő, amit párosíts midi szoknyával az azonnali cool girl hatásért

Ha a gardrób igazi alapdarabjairól van szó, kevés ruhadarab olyan megkerülhetetlen, mint a midiszoknya. Sikkes, letisztult és végtelenül sokoldalú: lehet merész, feltűnő darab, de működhet elegáns, minimalista alapként is, amely hagyja érvényesülni az outfit többi részét. Az elmúlt szezonokban szinte minden változatát láthattuk: a Y2K-hangulatú aszimmetrikus szabásoktól és a könnyed lenvászon fazonoktól kezdve a visszafogott, 90-es éveket idéző slip szoknyákon át egészen a dús, buboréksziluettekig.

Ha nem vagy hozzászokva ehhez a térd alá, de boka fölé érő hosszhoz, elsőre nehéznek tűnhet eldönteni, milyen cipőt viselj hozzá. Pedig pont, hogy ez a hossz teszi ennyire sokoldalúvá a darabot. Akár laza szettet állítanál össze sneakerrel vagy flip-floppal, akár elegánsabb irányba vinnéd pántos szandállal a styling-lehetőségek szinte végtelenek.

Persze a rengeteg opció könnyen megzavarhat, több stylist is a "wrong shoe theory"-t veszi figyelembe. Ami azt jelenti, hogy kifejezetten a szetthez NEM passzoló cipőt választanak: például ha a szoknya romantikusabb hangulatú, akkor valami sportosabb cipőt választanak hozzájuk. Mi pedig mutatunk 6 cipőtípust, ami tökéletesen passzol a midi szoknyákhoz.

