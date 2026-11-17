Életmód
5 üzlet, ahol találkozhatsz Black Friday akciókkal
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Már csak néhány nap, és hivatalosan is kezdetét veszi az év egyik legjobban várt shoppingeseménye, a Black Friday! Ha te is hónapok óta szemezel egy új parfümmel, egy menő kabáttal vagy éppen egy olyan beautytermékkel, amit eddig túl drágának találtál, akkor most érdemes elővenned a kívánságlistádat. Ráadásul idén sem kell feltétlenül november utolsó péntekéig várnod, hiszen több üzlet már egy héttel előtte elindította a leárazásokat.
2026-ban november 27-re esik a Black Friday, de a különböző márkák és webshopok akciói eltérő időpontokban kezdődnek, és nem feltétlenül csak egyetlen napig tartanak. Van, ahol egész novemberben válogathatsz a kedvezményes termékek között, máshol pedig érdemes kifejezetten a Black Friday hétvégéjére időzítened a vásárlást.
Összegyűjtöttünk pár olyan üzletet és webshopot, ahol érdemes szétnézned az idei akciók alatt.
1. Douglas
Ha van valami, amire tényleg megéri várni a Black Fridayt, azok a drágább szépségápolási termékek. Egy régóta kinézett parfüm, egy luxuskategóriás arckrém vagy egy olyan sminktermék, amit már ezerszer elmentettél a TikTokon, ilyenkor jóval kedvezőbb áron kerülhet a kosaradba.
A Douglas idén is készült Black Friday-ajánlatokkal: a megjelölt termékekre akár 50%-os kedvezményt is kínál, és a leárazások között parfümöket, arcápolási termékeket és sminkeket is találhatsz. A kedvezmények az üzletekben és online is elérhetők, a konkrét ajánlatok azonban termékenként eltérhetnek.
2. Notino
A Notino Black Friday-ajánlatait sem érdemes kihagynod. A webshopban nemcsak parfümöket, hanem hajápolási termékeket, sminkeket, bőrápolási kedvenceket és szépségápolási eszközöket is találhatsz. Az idei Black Friday-kampány november 2. és 29. között tart, vagyis közel egy teljes hónap áll rendelkezésedre, hogy megtaláld a kiszemelt termékeket. A kínálatban többek között olyan márkák kedvezményes termékei is szerepelhetnek, mint a Yves Saint Laurent, a Kérastase vagy a Braun.
3. MediaMarkt
A Black Friday nemcsak a ruhákról és a sminkekről szól! Ha régóta szeretnél egy új hajformázót, elektromos fogkefét, okosórát vagy akár egy kávégépet, akkor a MediaMarkt ajánlatait is érdemes átnézned.
Szintén november 2. és 29. között tartja a Black November-kampányát, amelynek során hetente változnak az akciók. Ráadásul november minden péntekén különleges, 24 órán át elérhető online ajánlatokkal is készülnek, így november 27-én is érdemes lesz felnézned a webshopba vagy az alkalmazásba. A myMediaMarkt-tagoknak ráadásul egyes termékeknél további kedvezményeket és kuponokat is kínálnak.
4. ABOUT YOU
Ha divatról van szó, az ABOUT YOU az egyik olyan webshop, amelynek kínálatát érdemes átböngészni a nagy leárazások idején. A sportos szettektől kezdve a mindennapi alapdarabokon át az elegánsabb ruhákig rengeteg különböző stílus közül válogathatsz. Érdemes a drágább, időtálló darabokra koncentrálnod, mert ezeket akár több szezonon keresztül is viselheted.
5. H&M
Egy jó kötött pulóverből, farmerből vagy téli kabátból sosem elég, a H&M kínálatában pedig bőven akadnak olyan darabok, amelyekkel könnyedén felfrissítheted a ruhatáradat. Bár még a honlapon nem látni semmit a Black Friday kedvezményekről, shopping addict-ként biztos vagyok benne, hogy lesznek akciók, mint, ahogy minden egyes évben volt.
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