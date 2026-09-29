5 szín, amit mindenhol látni fogsz 2026 őszén

Ahogy beköszönt az ősz, valahogy ösztönösen nyúlunk a sötétebb ruhák után. A nyári pasztellek és vibráló színek hátrébb kerülnek a gardróbban, előkerülnek a fekete kabátok, a szürke pulóverek és a bézs alapdarabok. Idén azonban a tervezők mintha közösen döntötték volna el, hogy ebből elég.

Természetesen az örök őszi kedvencek, például a barna és a sötétkék sem tűntek el, de mellettük olyan árnyalatok is előtérbe kerültek, amelyek néhány éve még inkább tavaszi vagy nyári választásnak számítottak.

Ráadásul nem arról van szó, hogy mostantól tetőtől talpig élénk színekbe kell öltözni. Sokkal inkább arról, hogy egy jól megválasztott pulóverrel, táskával vagy akár egy színes cipővel azonnal frissebbé tehetjük azokat a darabokat, amelyeket egyébként minden ősszel előveszünk.

1. Paradicsompiros

A pirosról már többször gondoltuk azt az elmúlt években, hogy hamarosan átadja a helyét egy új trendszínnek, de úgy tűnik, még esze ágában sincs eltűnni. Sőt, a vibráló, paradicsomos árnyalat immár negyedik éve marad meghatározó a divatban, és 2026 őszén is az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy egy basic összeállítás sokkal izgalmasabbnak hasson. Nem kell rögtön piros kabátban vagy ruhában gondolkodni. Egy piros sneaker, egy vékony pulóver, amelyet a válladra kötsz, vagy akár egy piros felső a blézered alatt éppen elég lehet. Ha viszont szereted a feltűnőbb szetteket, idén nyugodtan jöhet belőle több is.

2. Éjkék

Ha már egy kicsit unod a fekete kabátokat, nadrágokat és kötött ruhákat, de azért nem érzed magadénak az élénk színeket, az éjkék lehet az idei szezon egyik legjobb alternatívája. Elegáns és visszafogott, mégsem annyira szigorú, mint a fekete, és van benne valami klasszikusan preppy hangulat is. Nem véletlen, hogy jól működik a szezon lovaglócsizmáival, kötött pulóvereivel és strukturált kabátjaival is. Krémfehérrel és barnával nagyon kifinomult, világosabb kékkel rétegezve pedig kicsit modernebb lesz. Ha pedig szeretnél egy erősebb kontrasztot, pirossal vagy rózsaszínnel is párosíthatod.

3. Csokoládébarna

A barna már tavaly is komoly versenyző volt, de 2026 őszére gyakorlatilag alapdarabbá vált. A csokoládébarna ráadásul pont azért működik ennyire jól, mert egyszerre elegáns, meleg és könnyen hordható - szinte ugyanúgy használhatod, mint a feketét, csak az összhatás sokkal lágyabb lesz. Egy barna velúrtáska, csizma vagy kötött kardigán már önmagában ősziesebb hangulatot ad a szettednek, de ebben a szezonban a teljes barna összeállítások is különösen divatosak. A barna és az elefántcsont például tökéletes párosítás, de az idei trendek szerint levendulával, naranccsal vagy éppen paradicsompirossal is érdemes kísérletezni. Ha pedig szeretnéd több 2026-os trendet egyszerre kipipálni, egy csokoládébarna lovaglócsizmával vagy magas nyakú dzsekivel nehéz mellélőni.

4. Rózsaszín és krém

Az ősz egyik legváratlanabb párosa egyértelműen a rózsaszín és a krém. Első hallásra talán inkább tavaszias kombinációnak tűnik, a kifutókon azonban több tervező is bebizonyította, hogy megfelelő anyagokkal sokkal ősziesebb lehet, mint gondolnánk. Ennél a trendnél ráadásul az anyagválasztás különösen sokat számít. A kasmír, a selyem, a kötött felületek vagy akár a kordbársony rögtön elveszik a rózsaszín túlzottan tavaszias jellegét. Egy rózsaszín pulóver krémszínű nadrággal, vagy egy halvány pink szoknya barna csizmával például nagyon 2026-os összeállítás lehet.

5. Királylila

És megérkeztünk ahhoz a színhez, amely idén tényleg komolyan veszélyezteti a piros eddigi uralmát. A mély, telített lila árnyalatok a Celine, a Loewe, a Balenciaga és a Mugler kollekcióiban is megjelentek, vagyis nem egyetlen divatház hirtelen fellángolásáról van szó. A lila ráadásul pont azt tudja, amit ősszel szeretünk: mély és drámai, mégis sokkal izgalmasabb a megszokott bordónál vagy sötétbarnánál. Ha elsőre soknak érzed, kezdd apróban. Egy lila sál, táska vagy kesztyű nagyon könnyen beépíthető a meglévő gardróbodba, különösen fekete, krém vagy barna darabok mellé. Ha viszont már régóta kerested azt az árnyalatot, amely egyetlen lépésben feldobja a teljes őszi megjelenésedet, lehet, hogy most megtaláltad. A 2026-os ősz legjobb része pedig éppen az, hogy nem kell választanod a klasszikus és a feltűnő között. A szezon legnagyobb színei kifejezetten jól működnek egymással: a barna mellé jöhet egy adag piros, az éjkékhez egy pink kiegészítő, a krémhez pedig lila. Vagyis néhány új darabbal az egész meglévő ruhatárad frissebbnek tűnhet.

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