Promóciók
5 szett, amit minden francia nő viselne idén tavasszal
Forrás: Getty Images
3 csillagjegy, akinek óriási pozitív fordulatot vesz az élete november 26-tól
November utolsó hetében néhány csillagjegy úgy érezheti, végre megnyerte az égi lottót.
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
11 étel, amit tilos műanyag ételhordóba tenni - Mégis sokan elkövetik a hibát
Az alábbi élelmiszereknek semmi keresnivalójuk a műanyag ételhordókban!
Ettől függ, kiket ajánl neked ismerősnek a Facebook – nem, nem véletlen
Gondolkodtál már azon, miért ajánl a Facebook ismerősnek bizonyos embereket? Nos, természetesen nem a véletlen műve!
Felajánlottam a kasszánál, hogy kifizetem a bácsi helyett a termékeket - Ami ezután történt, rém megalázó volt
Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy jó cselekedet, egy jó szándék így végződhet.
Napi horoszkóp november 27.: az Ikrek megoldást találnak egy bizonyos ügyre, a Vízöntőknek új terveik vannak
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
A francia nők stílusérzéke legendás: az effortlessly sikk, mindig elegáns, mégis természetes és laza kifejezésekkel lehet legjobban körülírni. Nem követik vakon a trendeket, inkább a klasszikus darabokat kombinálják úgy, hogy azok mindig frissnek és aktuálisnak hassanak. Mintha reggelente csak úgy, véletlenül kapták volna magukra a tökéletes összeállítást, pedig minden apró részlet tudatosan lett megálmodva; éppen ettől olyan varázslatos az egész.
Ha te is szeretnéd ellesni ezt a különleges stílusérzéket, jó hírünk van: összegyűjtöttünk 5 olyan szettet, amit minden francia nő viselne idén tavasszal, és amelyek téged is pillanatok alatt a Párizsba repítenek. De nem csak Párizsba, hanem a szuper kedvezmények világába is elrepítünk, ugyanis május 8-11. között érkeznek Joy-napok, melynek keretein belül akár 50%-os kedvezménnyel szerezheted be a kedvenceidet. Tudatosan vásárolhatsz, hiszen több mint 1000 üzletben és online is beváltható kuponnal készültünk, melyek között MINDENKI megtalálja azt, amire szüksége lehet!
1. A klasszikus balerina cipő és farmer
Egy jó szabású farmer minden párizsi nőnek megtalálható a gardróbjában, mint ahogy a balerina cipő is. Egy ilyen lábbelivel könnyedén sikkesé és elegánssá lehet varázsolni a hétköznapibb szettet is. Természetesen a francia nők is imádják a kényelmet, ezért sokszor ők is inkább farmert kapnak fel, mint szoknyát, amit pedig rendszerint balerina cipővel párosítanak.
2. Pöttyös darabok minden mennyiségben
A pöttyök sosem mennek ki a divatból, főleg nem Franciaországban. Idén tavasszal a francia nők egy laza pöttyös szoknyához nyúlnak, amihez csak egy egyszerű felsőt párosítanak és a kihagyhatatlan lábujjközös papucsot. A lookhoz egy piros rúzs és egy kis fekete táska dukál, hogy igazán „french girl” legyen a hatás.
3. Sort és loafer kombó
A francia nők tökéletesen értik, hogyan lehet a legegyszerűbb darabokból is stílusos szettet varázsolni. Egy fehér póló, egy magas derekú farmersort, valamint egy klasszikus loafer cipő együttese igazi tavaszi outfit, ami egyszerre laza és elegáns. A titok a részletekben rejlik: legyen a póló kissé betűrve, a loafert viseld vékony zoknival és dobd fel az összeállítást egy nagy méretű napszemüveggel, arany fülbevalóval vagy egy kisméretű bőrtáskával.
4. Fehér minden mennyiségben
A francia nők tavasszal (és nyáron is) előszeretettel választják a monokróm outfiteket, különösen a fehéret, ami egyszerre kifinomult, friss és időtlen. Ez a könnyed összeállítás tökéletesen tükrözi a francia riviérai lányok stílusát: laza, mégis sikkes, természetes. A titok a szabásban és a részletekben rejlik: a könnyű anyagok, a finom ékszerek és az egyszerű, mégis karakteres kiegészítők teszik igazán franciássá az összhatást.
5. Hosszú vászonszoknya + piros kötött mellény
Egy fehér, lenge vászonszoknya, egy piros, masnira köthető mellény, na és persze a klasszikus balerina cipő olyan outfitet alkot, amit minden francia nő szívesen visel tavasszal, főleg egy napos reggelen, amikor piacozni indul vagy a kedvenc pékségében kér egy friss croissant-t.
Ne feledd, a Joy-napok alatt a DEICHMANN sem maradhat ki a buliból! Csak a DEICHMANN applikációban most -17% kedvezmény jár minden teljes árú cipőre.
Ezt is olvasd el!
Galéria / 4 kép
A francia nők kedvenc trükkjei: 4 mód, amivel extra trendivé varázsolhatod a rövid hajadat
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked
Mi teheti teljessé az ünnepi szezont? Egy ékszer, amely megragadja a pillanatot, és tökéletesen illeszkedik személyiségedhez. A Pandora idei ünnepi kollekciója ezt a bensőséges ajándékozási élményt állítja a középpontba, amelyek az ünnepi hangulat különböző arcait ragadják meg. Akár magadnak keresel valami különlegeset, akár valakinek, aki a legközelebb áll hozzád, ez a szezon a személyes csillogásról és az egyéniséget ünneplő gesztusokról szól. Ezek a darabok az év egyik legszemélyesebb és legtrendibb ajándékai – pont azért, mert többek egyszerű kiegészítőnél.
6 beauty ajándékötlet, ha nem tudod, mit adj karácsonyra a legjobb barátnődnek
Ezek garantáltan jolly joker ajándékok a legjobb barátnődnek!
5 isteni őszi-téli ital, ami a tested-lelked felvidítja – Ha már unod a pumpkin spice lattét!
Ha már eleged van a teákból, és a pumpkin spice latte sem dob fel, de vágysz valamire, ami kellemesen átmelegít és kényeztet a hosszú őszi-téli estéken, csak olvass tovább! Összeállításunkban olyan melengető, fűszeres italokat találsz, amelyek könnyen az idei szezon kedvenceivé válhatnak.
Megjelent a varázslatos JOY Fairytale Issue, a címlapon Felméry Lilivel
A JOY Fairytale Issue egy kis varázslatot hoz a mindennapokba, és emlékeztet rá, hogy a csodák néha egészen közel vannak.
7 sztár, akiről homevideó készült
A kétezres évek eleje a paparazzik, a bulvárhírek és a digitális robbanás kora volt.
Ettől függ, kiket ajánl neked ismerősnek a Facebook – nem, nem véletlen
Gondolkodtál már azon, miért ajánl a Facebook ismerősnek bizonyos embereket? Nos, természetesen nem a véletlen műve!