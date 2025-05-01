Horoszkóp
5 szett, amit minden francia nő viselne idén tavasszal

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Utoljára frissült: 2025. május 1. 10:01

5 szett, amit minden francia nő viselne idén tavasszal
A francia nők tavasszal különösen inspirálóak, gyönyörű ballonkabátjaikkal és könnyed szettjeikkel.

A francia nők stílusérzéke legendás: az effortlessly sikk, mindig elegáns, mégis természetes és laza kifejezésekkel lehet legjobban körülírni. Nem követik vakon a trendeket, inkább a klasszikus darabokat kombinálják úgy, hogy azok mindig frissnek és aktuálisnak hassanak. Mintha reggelente csak úgy, véletlenül kapták volna magukra a tökéletes összeállítást, pedig minden apró részlet tudatosan lett megálmodva; éppen ettől olyan varázslatos az egész.

Ha te is szeretnéd ellesni ezt a különleges stílusérzéket, jó hírünk van: összegyűjtöttünk 5 olyan szettet, amit minden francia nő viselne idén tavasszal, és amelyek téged is pillanatok alatt a Párizsba repítenek. De nem csak Párizsba, hanem a szuper kedvezmények világába is elrepítünk, ugyanis május 8-11. között érkeznek Joy-napok, melynek keretein belül akár 50%-os kedvezménnyel szerezheted be a kedvenceidet. Tudatosan vásárolhatsz, hiszen több mint 1000 üzletben és online is beváltható kuponnal készültünk, melyek között MINDENKI megtalálja azt, amire szüksége lehet!

Kép
forrás: joy.hu

1. A klasszikus balerina cipő és farmer

Egy jó szabású farmer minden párizsi nőnek megtalálható a gardróbjában, mint ahogy a balerina cipő is. Egy ilyen lábbelivel könnyedén sikkesé és elegánssá lehet varázsolni a hétköznapibb szettet is. Természetesen a francia nők is imádják a kényelmet, ezért sokszor ők is inkább farmert kapnak fel, mint szoknyát, amit pedig rendszerint balerina cipővel párosítanak.

Graceland
Graceland Fekete-fehér Balerina

7990 Ft

Megnézem

2. Pöttyös darabok minden mennyiségben

A pöttyök sosem mennek ki a divatból, főleg nem Franciaországban. Idén tavasszal a francia nők egy laza pöttyös szoknyához nyúlnak, amihez csak egy egyszerű felsőt párosítanak és a kihagyhatatlan lábujjközös papucsot. A lookhoz egy piros rúzs és egy kis fekete táska dukál, hogy igazán „french girl” legyen a hatás.

Graceland
Graceland Lábujjközi papucs

6990 Ft

Megnézem

3. Sort és loafer kombó

A francia nők tökéletesen értik, hogyan lehet a legegyszerűbb darabokból is stílusos szettet varázsolni. Egy fehér póló, egy magas derekú farmersort, valamint egy klasszikus loafer cipő együttese igazi tavaszi outfit, ami egyszerre laza és elegáns. A titok a részletekben rejlik: legyen a póló kissé betűrve, a loafert viseld vékony zoknival és dobd fel az összeállítást egy nagy méretű napszemüveggel, arany fülbevalóval vagy egy kisméretű bőrtáskával.

Graceland
Graceland Lakk Loafer

11990 Ft

Megnézem

4. Fehér minden mennyiségben

A francia nők tavasszal (és nyáron is) előszeretettel választják a monokróm outfiteket, különösen a fehéret, ami egyszerre kifinomult, friss és időtlen. Ez a könnyed összeállítás tökéletesen tükrözi a francia riviérai lányok stílusát: laza, mégis sikkes, természetes. A titok a szabásban és a részletekben rejlik: a könnyű anyagok, a finom ékszerek és az egyszerű, mégis karakteres kiegészítők teszik igazán franciássá az összhatást.

Tom Tailor
Tom Tailor Szandál

15990 Ft

19990 Ft

Megnézem

5. Hosszú vászonszoknya + piros kötött mellény

Egy fehér, lenge vászonszoknya, egy piros, masnira köthető mellény, na és persze a klasszikus balerina cipő olyan outfitet alkot, amit minden francia nő szívesen visel tavasszal, főleg egy napos reggelen, amikor piacozni indul vagy a kedvenc pékségében kér egy friss croissant-t.

Graceland
Graceland Hálós Balerina

9990 Ft

Megnézem

Ne feledd, a Joy-napok alatt a DEICHMANN sem maradhat ki a buliból! Csak a DEICHMANN applikációban most -17% kedvezmény jár minden teljes árú cipőre.

