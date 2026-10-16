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5 pulóvertrend, ami 2026 őszén sokkal izgalmasabbá teszi a farmeres szettjeidet
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Ahogy beköszöntenek a hűvösebb napok, szinte automatikusan nyúlunk a kedvenc farmerünk és egy kényelmes pulóver után. Nem véletlenül: ez az a kombináció, amivel gyakorlatilag lehetetlen melléfogni, ráadásul reggelente hosszú perceket spórolhatunk meg vele. Csakhogy valljuk be, egy idő után még a legnagyobb kedvenceinket is meg lehet unni. Szerencsére a 2026-os őszi divattrendek gondoskodnak róla, hogy idén egyáltalán ne legyen unalmas a kötött pulóverek szezonja. A legnagyobb divatházak kifutóin ugyanis a klasszikus fazonok mellett játékos minták, romantikus részletek és különleges textúrák is megjelentek. A legjobb pedig az egészben, hogy ezekhez a trendekhez nem kell teljesen lecserélned a ruhatáradat: elég egy jól megválasztott pulóver, és máris egészen más hangulatot kap a kedvenc farmered.
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Feliratos pulóverek
Ha szereted a sportos, kissé lezser összeállításokat, akkor ezt a trendet neked találták ki! A feliratos, logós és látványos grafikákkal díszített pulóverek ismét reflektorfénybe kerültek, ráadásul most egyáltalán nem csak a hétvégi otthoni szettek részei lehetnek. A Tory Burch és a Tommy Hilfiger kifutóin is feltűntek olyan darabok, amelyek a sportos stílust egy kis divatos csavarral ötvözik.
Így viseld farmerrel: Válassz egy bővebb szárú, világos farmert, hozzá egy szintén világos árnyalatú feliratos pulóvert, majd egészítsd ki a szettet retró sportcipővel és egy strukturált táskával. Ha pedig szeretnéd egy kicsit elegánsabbá tenni az összhatást, egy hosszú szövetkabát tökéletes választás lehet hozzá.
Klasszikus kerek nyakú pulóverek
Van néhány ruhadarab, amely egyszerűen sosem megy ki a divatból, a kerek nyakú pulóver pedig pontosan ilyen. Idén azonban a tervezők egy kicsit újragondolták ezt az örök kedvencet. A Loewe például rövidebb, vastagabb kötésű változatokkal kísérletezett, míg Stella McCartney játékos motívumokkal dobta fel a megszokott fazont. A lényeg, hogy az egyszerű szabás egyáltalán nem jelent egyet az unalmas megjelenéssel.
Így viseld farmerrel: Egy magas derekú, egyenes szárú farmer és egy kissé rövidebb, kerek nyakú pulóver mindig jó párosítás. Ha igazán kifinomult hatásra vágysz, válassz szürke, csokoládébarna vagy világoskék árnyalatot, és kombináld mokaszinnal, aranyszínű ékszerekkel, valamint egy elegáns válltáskával. Ez az a szett, amit munkába, kávézni és hétvégi programokra is bátran felvehetsz.
V-kivágású pulóverek
A V-nyakú pulóverek sokáig inkább a klasszikus, kissé konzervatív ruhatárakhoz kapcsolódtak, most azonban ismét a legdivatosabb darabok között találjuk őket. A Sandy Liang és a Tod's bemutatóin is megjelentek a vékonyabb, könnyen rétegezhető változatok, amelyek különösen jól működnek az átmeneti időszakban. Ráadásul az egyik legsokoldalúbb pulóverfazonról beszélünk: viselheted önmagában, de egy inggel vagy pólóval is egészen más karaktert adhatsz neki.
Így viseld farmerrel: Próbálj ki egy világos, V-kivágású pulóvert fehér ing fölött, és párosítsd sötétkék, egyenes szárú farmerrel. Egy mokaszin vagy hegyes orrú bokacsizma tökéletesen kiegészíti ezt a kissé preppy hangulatú összeállítást. Ha pedig lazább szettet szeretnél, válassz egy bővebb fazont, amelynek az egyik oldalát hanyagul betűröd a farmered derekába.
Különleges textúrájú pulóverek
Idén ősszel nem feltétlenül a szín vagy a minta tesz izgalmassá egy pulóvert, hanem maga az anyag. A kifutókon megjelentek a látványos, kockás kötésminták, az áttört részletek, a horgolt felületek és a különleges struktúrájú darabok is. A Prada, a Bottega Veneta és a Brunello Cucinelli kollekciói is bizonyítják, hogy egy egyszerű pulóver egészen különleges lehet, ha a tervezők az anyagokkal és a textúrákkal kezdenek játszani.
Így viseld farmerrel: Egy karakteres, vastag kötésű vagy áttört mintájú pulóverhez válassz letisztult farmert, hogy a különleges anyag kerüljön a középpontba. A bővebb fazonok jól mutatnak szűkebb szárú nadrággal, míg egy rövidebb, strukturált pulóvert bátran kombinálhatsz széles szárú farmerrel is. Ha az áttört változatok mellett döntesz, egy egyszerű, színben harmonizáló felsőt is érdemes alájuk venni.
Virágmintás kötött pulóverek
Ki mondta, hogy a virágminták kizárólag tavasszal kerülhetnek elő? A 2026-os trendek szerint a romantikus motívumok a hidegebb hónapokban is velünk maradnak, méghozzá különösen bájos formában. A Stine Goya kifutóján például sárga árvácskákkal díszített pulóver jelent meg, míg a Monse egy különleges, tulipánszárat idéző mintával tette izgalmassá a klasszikus kötött darabot. Ezek a pulóverek egyszerre nosztalgikusak, nőiesek és játékosak, ráadásul remekül ellensúlyozzák a farmer lezserségét.
Így viseld farmerrel: Egy virágmintás pulóverhez a legegyszerűbb, egyszínű farmer is tökéletesen passzol. Ha romantikusabb összhatásra vágysz, válassz balerinacipőt és egy kisebb válltáskát, de egy barna velúrcsizmával és hosszú kabáttal is nagyon jól mutat. Arra figyelj, hogy a többi ruhadarab inkább visszafogott legyen, így a pulóver mintája érvényesülhet igazán.
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