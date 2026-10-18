5 cipőtrend, amivel még a legegyszerűbb farmered is sokkal elegánsabbnak tűnik 2026-ban

Mindannyiunk szekrényében lapul legalább egy olyan farmer, amelyhez újra és újra visszatérünk, amikor reggel nincs időnk vagy kedvünk sokat gondolkodni azon, mit vegyünk fel. Egy kényelmes pulóverrel, fehér pólóval vagy blézerrel párosítva mindig beválik, de valljuk be, egy idő után még a kedvenc összeállításaink is unalmassá válhatnak. A 2026-os cipőtrendek ráadásul különösen kedveznek azoknak, akik szeretik a kényelmes, mégis elegáns összeállításokat. A divatrajongók ugyanis egyre inkább olyan lábbeliket választanak, amelyek nem feltétlenül harsányak vagy feltűnőek, mégis képesek különlegesebbé tenni a legegyszerűbb szetteket is. A puha velúr, a klasszikus bőr és a karakteres szabásvonalak mind fontos szerepet kapnak, miközben a retró hangulatú darabok is visszatérnek.

Mutatunk öt cipőtrendet, amelyekkel idén ősszel garantáltan új szintre emelheted a farmeres összeállításaidat!

1. Magas szárú bőrcsizmák

A magas szárú bőrcsizmák évről évre visszatérnek az őszi-téli szezonban, de 2026-ban különösen nagy hangsúlyt kapnak a letisztult, elegáns változatok. Bár legtöbbször ruhákkal vagy szoknyákkal párosítjuk őket, farmerrel legalább annyira jól mutatnak, főleg akkor, ha a megfelelő nadrágfazon mellett döntesz. A klasszikus fekete és csokoládébarna változatok különösen népszerűek, hiszen szinte bármilyen színű farmerhez könnyedén passzolnak. A legstílusosabb összeállítások titka ezúttal az arányokban rejlik. Válassz egy teljes hosszúságú, egyenes vagy enyhén bővülő szárú farmert, amely szépen rásimul a csizma szárára, vagy éppen lazán ráomlik. Egy sötétkék farmer, fekete bőrcsizma és elegáns öv például kifejezetten kifinomult hatást kelt, különösen akkor, ha egy kötött pulóverrel vagy hosszú szövetkabáttal egészíted ki. Az összhatás egyszerre időtálló és modern, ráadásul a hűvösebb napokon is remek választás.

2. Klumpák

Ha néhány évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy a klumpák ismét a divatvilág kedvencei lesznek, valószínűleg sokan meglepődtek volna. Pedig ezek a kissé különc, retró hangulatú cipők már jó ideje visszakövetelik a helyüket a legmenőbb összeállításokban, és 2026-ban sem kell búcsút intenünk nekik. A lekerekített orr, a karakteres talp és a laza megjelenés elsőre talán szokatlannak tűnhet, de éppen ezek a részletek teszik őket különlegessé. A klumpák elsősorban a lezserebb farmerfazonokkal mutatnak jól, ezért érdemes bő szárú, barrel vagy vintage hatású nadrágokkal kombinálnod őket. Egy világoskék farmer, egyszerű póló és puha kardigán például tökéletes alapot adhat egy karakteres klumpának. A titok az, hogy ne próbáld túlságosan elegánssá vagy bonyolulttá tenni a szettedet. Hagyd, hogy a cipő kissé szokatlan formája érvényesüljön, és a többi ruhadarab maradjon egyszerű. Így az összhatás nem régimódi, hanem kifejezetten divatos lesz.

3. Velúr sportcipők

A sportcipők természetesen továbbra is a mindennapi öltözködés alapdarabjai, de ha idén szeretnél egy kicsit változtatni a megszokott fehér sneakereken, akkor érdemes a velúr változatokat kipróbálnod. A puha, kissé bolyhos felület ugyanis sokkal kifinomultabb megjelenést kölcsönöz ezeknek a lábbeliknek, miközben ugyanazt a lezser hangulatot biztosítják, amit egy kényelmes sportcipőtől elvárunk. 2026-ban különösen népszerűek a barna, a szürkésbarna és a szürke árnyalatok, amelyek remekül illenek az őszi ruhatár földszíneihez. Egy barna velúr sportcipő például gyönyörűen mutathat klasszikus kék farmerrel, bézs pulóverrel és egy elegáns kabáttal. Ha pedig inkább a modern, letisztult összeállításokat kedveled, válassz egy egyenes szárú vagy enyhén szűkített farmert, strukturált táskát és egy szép szabású blézert. A sportos és elegáns elemek keverése ugyanis éppen azt a könnyed, mégis átgondolt összhatást teremti meg, amelyet annyira szeretünk a street style szettekben.

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forrás: joy.hu

4. Extrém hegyes orrú, tűsarkú csizmák

A kerek és szögletes orrú cipők után ismét reflektorfénybe kerülnek a látványosan hegyes orrú fazonok, méghozzá nem is akármilyen változatban. A 2026-os trendek között ugyanis egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az extrém hegyes orrú, tűsarkú csizmák, amelyekkel még a legegyszerűbb farmeres szettet is pillanatok alatt elegánsabbá teheted. Ezek a cipők egy kicsit drámaiak, egy kicsit merészek, de éppen ettől olyan izgalmasak.

A legjobb, hogy nem kell hozzájuk testhez simuló nadrágot választanod, sőt! Kifejezetten jól mutatnak a hosszabb, lazább farmerfazonokkal, amelyeknek a szára finoman összegyűlik a cipő felett. Ilyenkor a csizmából szinte csak a hegyes orr látszik ki, ez az apró részlet azonban már önmagában is sokkal karakteresebbé teszi az összeállítást. Képzelj el egy bővebb, sötétkék farmert, fekete garbót és egy elegáns, hosszú kabátot, amely alól éppen csak kikandikál egy hegyes orrú, tűsarkú csizma. Egyszerre visszafogott és feltűnő, ráadásul tökéletes választás lehet egy vacsorához vagy egy olyan alkalomra, amikor szeretnél egy kicsit kiöltözni anélkül, hogy lemondanál a kedvenc farmeredről.

5. Barna velúr lapos cipők

A barna az elmúlt szezonok egyik legnagyobb divatkedvence lett, és úgy tűnik, 2026-ban sem szeretnénk megválni tőle. Különösen igaz ez a cipőkre, hiszen a csokoládébarna, a karamell és a különböző földszínek szinte minden farmerárnyalattal gyönyörűen mutatnak. Ha pedig mindez puha velúranyaggal párosul, a végeredmény olyan kifinomult lesz, mintha sokkal több időt töltöttél volna az öltözködéssel, mint valójában. A barna velúr lapos cipők között idén különösen érdemes figyelmet fordítani a balerinacipőkre, a mokaszinokra és a bebújós fazonokra. Ezek a darabok elsősorban az egyenes szárú vagy enyhén rövidített farmerekkel működnek a legjobban, hiszen így a cipő formája is szépen érvényesül. Egy klasszikus kék farmer, barna velúr balerinacipő és krémszínű kötött pulóver például tökéletes választás lehet egy őszi hétköznapra, de egy elegánsabb blézerrel akár az irodában is megállhatja a helyét. A semleges árnyalatok és a különböző anyagok találkozása olyan időtálló összhatást teremt, amelyet valószínűleg évek múlva is szívesen viselnél.

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