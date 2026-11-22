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4 trendi szett az őszi-téli időre
Forrás: Getty Images
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Ahogy beköszönt a hidegebb idő, hajlamosak vagyunk újra és újra ugyanazokhoz a jól bevált pulóverekhez, farmerekhez és kabátokhoz nyúlni. Pedig az őszi-téli öltözködés egyáltalán nem kell, hogy unalmas legyen! Sőt, a rétegezésnek, a különleges textúráknak és a kiegészítőknek köszönhetően ilyenkor lehet igazán izgalmas szetteket összeállítani. Ráadásul nem feltétlenül kell teljesen új ruhatárat beszerezned ahhoz, hogy trendi legyen a megjelenésed.
Ha egy kis inspirációra vágysz, mutatunk négy olyan outfitet, amelyeket könnyedén újraalkothatsz!
1. Háromszögkendő farmerrel
Ha van egy kiegészítő, amely pillanatok alatt különlegessé varázsolhatja a legegyszerűbb farmeres szettedet is, az a háromszög alakú, kötött vállkendő. A képen látható összeállítás tökéletes példa arra, hogy néha tényleg elég egyetlen jól megválasztott darab ahhoz, hogy az egész megjelenésed sokkal izgalmasabb legyen. A mintás, szürke kendő remekül mutat a sötét kabáttal és a bő szárú farmerrel, miközben egy kis romantikus, vintage hangulatot is csempész az outfitbe. A legjobb benne, hogy nemcsak mutatós, hanem praktikus is, hiszen pluszrétegként a hideg ellen is véd.
2. Szőrös részletek és oversized farmer
Az idei hideg hónapok egyik legizgalmasabb stylingtrükkje, hogy bátran kombinálhatod egymással a különböző anyagokat és textúrákat. A képen látható barna, szőrös hatású kabát önmagában is feltűnő darab, de a világoskék, pihe-puha szőrmével párosítva még különlegesebb. A bő szárú farmer tökéletesen ellensúlyozza a kabát hangsúlyos textúráját. Ráadásul a barna és a babakék kombináció friss, játékos és nőies.
3. Kötött poncsó
Ha szereted a kényelmes darabokat, akkor a kötött poncsó könnyen az új kedvenceddé válhat. A vastag, krémszínű, magas nyakú változat a rojtos szegélyével és a különleges kötésmintájával idézi meg a klasszikus téli öltözködést és az effortless stílust. Viseld egy sima farmerral és egy különlegesebb táskával.
4. Szoknya és rétegek
Ki mondta, hogy ősszel és télen csak nadrágban lehet kényelmesen öltözködni? A midi szoknyák a hidegebb hónapokban is remekül működnek, különösen akkor, ha hosszú szárú csizmával és rétegezett felsőkkel kombinálod őket. A fekete, lágy esésű midi szoknya nőiesebb irányba viszi az összeállítást, míg a térdig érő fekete csizma egy kis vagányságot ad neki.
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