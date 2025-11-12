Önismeret
4 szín, ami fiatalít, és 4, ami látványosan öregít
Napi horoszkóp november 12.: a Szüzek az őszinte utat választják, a Nyilasoknak érdemes kiállniuk az érdekeikért
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod
November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!
Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben
Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.
10+ ajándékötlet karácsonyra, ami MINDENKINÉL telitalálat
Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.
Amire nem számítottunk: visszatért a 70-es évek ikonikus cipője
A sztárok már viselik a 70-es évek kedvenc cipőtrendjét, és nem véletlenül arat nagy sikert most.
Van pár olyan szín, ami teljesen univerzális és igenis képes fiatalítani, bármennyire is furcsán hangzik ez elsőre. Ilyen a kék, illetve a törtfehér is; a színek képesek játszani a bőröd tónusával, a szemszíneddel, a hajszíneddel, sőt még a ráncokkal és az apró árnyékokkal is. Vannak olyan szín árnyalatok, amelyek visszaverik a fényt az arcodra és így optikailag kisimítják a bőröd, illetve élénkítik is a tekinteted. Persze vannak olyanok is, amelyek minden kis apró bőrhibát, ráncot és szem alatti karikát kiemelnek, szóval érdemes képben lenni. Pontosan emiatt összeszedtük azokat a színeket, amelyek fiatalítanak, és azokat is, amelyek öregítenek, hogy véletlenül se ess bele abba a hibába, hogy 10 évet dobsz magadra.
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod, mint hinnéd!
7 étel, ami garantáltan megvéd a legtöbb betegséggel szemben
Az egészség nem egyetlen nagy döntésen múlik, hanem azokon a mindennapi, apró szokásokon, amelyeket következetesen betartunk: például azon, hogy mi kerül a tányérunkra.
Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél
Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!
Egy hétig telefon nélkül élni nehezebb volt, mint egy évig józannak lenni: ezt tanultam belőle
Hajnali egy. Hat órakor ébresztő. Az arcomat kék fény világítja meg, a pasim mellettem mélyen alszik, én pedig egy végtelen hírfolyamba ragadva görgetek.
12 színésznő, aki megmutatta mellét egy szerep kedvéért
Az alábbi hírességek úgy döntöttek, levetkőznek a kamerák előtt, ráadásul ezt nem is egyetlen szerepben tették meg.