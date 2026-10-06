Promóciók
4 ékszertrend, amit mindenhol látni fogsz 2026 őszén
Forrás: Getty Images
Napi horoszkóp október 6.: az Oroszlánok különleges dologra készülnek, a Mérlegek hatalmas tehertől szabadulhatnak meg
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Sztárpasik aputesttel, akik bizonyítják: a vonzerő nem a kockahason múlik
A vonzerő bizony nem a kockahasnál kezdődik: ezek a sztárpasik a humorukkal, a sármjukkal és a kisugárzásukkal veszik le a rajongókat a lábukról. Ennyi!
A legütősebb toplista: íme a Netflix 20 legjobb minisorozata, amit mindenki imád
Ha valami igazán jót néznél a Netflixen, de nem akarod túl sok évadra lekötni magad, ebből a TOP20-as listából válogass!
3 csizma, ami kimegy a divatból 2026 őszén - és mutatjuk, mi jön helyette
Mutatjuk azt a három csizmatrendet, amely 2026 őszén átveszi az elmúlt szezonok kedvenceinek helyét.
Amikor sosem lehetsz elég jó: így jellenek meg a nárcisztikus vonások egy anyánál
Folyamatosan kritizál? Állandóan bűntudatot kelt benned? Mindig figyelmen kívül hagyja a határaidat? Ezek sajnos mind red flagek!
Heti horoszkóp október 5-11.: az Ikreknek érdemes józanul gondolkodniuk, a Mérlegek tele vannak hasznos energiákkal
Az előtted álló héten is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Ha van egy dolog, amibe ténylegesen érdemes pénzt fektetni, az mindenféleképpen az ékszer. Egy jó minőségű darab évekig, sőt akár évtizedekig is a gardróbod része lehet, ráadásul sokszor pont egy jól megválasztott fülbevaló, nyaklánc vagy gyűrű az, ami az egész szettet magasabb szintre emeli. 2026 őszén pedig különösen izgalmas irányok jönnek: a látványos statement daraboktól a vintage ihletésű részletekig több olyan trend is felbukkan, amelyet garantáltan mindenhol látni fogunk.
1. Chunky gyűrűk
A vékony, egymásra halmozott gyűrűk után most újra az egyetlen igazán látványos darab kerül a középpontba. A vastag, nagy köves gyűrűk önmagukban is elég erősek ahhoz, hogy feldobják a legegyszerűbb szettet. A trend lényege nem feltétlenül az, hogy minél több gyűrű legyen rajtad, hanem inkább az, hogy egy-két nagyobb darab kapja a főszerepet.
2. Charmok
A charmok is visszatérnek, de most sokkal inkább cukormázas és személyes formában. Betűk, medálok, kagylók és különféle mese figurák kerülnek egy láncra, ráadásul minél eklektikusabb az összeállítás, annál jobb. Kifutóján is megjelentek ezek a hosszabb, több függőből álló nyakláncok, amelyek különösen jól mutatnak kötött felsők vagy ingek fölött.
3. Nagy medálos nyakláncok
A finom láncokra fűzött pici medálok egy időre háttérbe szorulnak, mert 2026 őszén tényleg a méret számít. A kifutóján például nagyobb, hangsúlyos medálok kerültek a nyakláncokra, amelyeket még magas nyakú felsők fölött is viseltek. Ettől a nyaklánc már nem csak egy apró kiegészítő, hanem az outfit egyik fő eleme lesz.
4. Vastag láncok és chunky nyakláncok
A finom, rétegezett láncok után jönnek a vaskosabb, súlyosabb hatású nyakláncok. Egy ilyen ékszer mellett tényleg nincs szükség túl sok más kiegészítőre, mert már önmagában elviszi az egész szettet.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!
Van, aki nem tér vissza, más csak cameozik: minden, ami kiderült A Bridgerton család új évadjáról
Eláruljuk, ki tér vissza, és kit kell majd hiányolnunk!
Így használd helyesen a szempillaspirált - a sminkesek szerint ezeken az apróságokon múlik minden
Hiába van tökéletes szempillaspirálod, néhány apró technikai hiba elég ahhoz, hogy a végeredmény hosszú, ívelt pillák helyett csomós és maszatos legyen.
A '80-as és '90-es évek eddig lenézett frizurája most az egyik legmenőbb hajtrend
Most a mom bob bebizonyítja, hogy egy könnyen kezelhető frizura igenis lehet elképesztően sikkes.
Így léphetsz túl azon, akivel sosem randiztál: Bye-bye situationship!
Hét lépésben búcsút inthetsz a párkapcsolatodnak, ami sajnos valójában sosem volt az!
„Már nem is úgy néz ki, mint Megan Fox” - A színésznő új külseje nagyon meglepte a rajongókat
Megan Fox új videója megosztotta a kommentelőket, és szinte mindenki arról beszél, mennyire megváltozott a színésznő külseje.
Apja hasonmása! Ilyen gyönyörű nő lett Heidi Klum és Seal ritkán látott lánya
Heidi Klum gyerekei közül Lou Samuel az, akit a legritkábban látni a nyilvánosság előtt.