4 ékszertrend, amit mindenhol látni fogsz 2026 őszén

Ha van egy dolog, amibe ténylegesen érdemes pénzt fektetni, az mindenféleképpen az ékszer. Egy jó minőségű darab évekig, sőt akár évtizedekig is a gardróbod része lehet, ráadásul sokszor pont egy jól megválasztott fülbevaló, nyaklánc vagy gyűrű az, ami az egész szettet magasabb szintre emeli. 2026 őszén pedig különösen izgalmas irányok jönnek: a látványos statement daraboktól a vintage ihletésű részletekig több olyan trend is felbukkan, amelyet garantáltan mindenhol látni fogunk.

1. Chunky gyűrűk

A vékony, egymásra halmozott gyűrűk után most újra az egyetlen igazán látványos darab kerül a középpontba. A vastag, nagy köves gyűrűk önmagukban is elég erősek ahhoz, hogy feldobják a legegyszerűbb szettet. A trend lényege nem feltétlenül az, hogy minél több gyűrű legyen rajtad, hanem inkább az, hogy egy-két nagyobb darab kapja a főszerepet.

2. Charmok

A charmok is visszatérnek, de most sokkal inkább cukormázas és személyes formában. Betűk, medálok, kagylók és különféle mese figurák kerülnek egy láncra, ráadásul minél eklektikusabb az összeállítás, annál jobb. Kifutóján is megjelentek ezek a hosszabb, több függőből álló nyakláncok, amelyek különösen jól mutatnak kötött felsők vagy ingek fölött.

forrás: Reborn Thomas Sabo Hello Kitty angyal charm szívvel

3. Nagy medálos nyakláncok

A finom láncokra fűzött pici medálok egy időre háttérbe szorulnak, mert 2026 őszén tényleg a méret számít. A kifutóján például nagyobb, hangsúlyos medálok kerültek a nyakláncokra, amelyeket még magas nyakú felsők fölött is viseltek. Ettől a nyaklánc már nem csak egy apró kiegészítő, hanem az outfit egyik fő eleme lesz.

4. Vastag láncok és chunky nyakláncok

A finom, rétegezett láncok után jönnek a vaskosabb, súlyosabb hatású nyakláncok. Egy ilyen ékszer mellett tényleg nincs szükség túl sok más kiegészítőre, mert már önmagában elviszi az egész szettet.

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