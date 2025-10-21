Horoszkóp
4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Green Stiletto
4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye
Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!

Ha van cipő, aminek helye van minden gardróbban, az a bakancs. Ez a lábbeli kényelmes és praktikus, hiszen a hideg időben is képes melegen tartani a lábainkat, sőt, a legtöbb fazon még az esős időben is állja a sarat. Egy csinos vagy éppen vagány bakancs pedig képes bármilyen szettet extrázni: farmerrel lezser és vagány, szoknyával nőies és karakteres, egy hosszú kabáttal pedig kifejezetten elegáns hatást kelt. És a mai trendek szerencsére mindenki számára kínálnak tökéletes fazont.

Fekete fűzős bakancs

Ha létezik cipő, ami soha nem megy ki a divatból, akkor az a fekete fűzős bakancs. Ez az ikonikus darab évtizedek óta stílusos, vagány, praktikus és végtelenül kombinálható. Hordhatod egyenes szárú farmerrel, vastag pulóverrel és bőrkabáttal ha egy ténylegesen vagány szettet szeretnél. De akár egy romantikus midi ruhát is könnyedén ellensúlyoz. Szerintünk egyetlen gardróbból sem hiányozhat.

5th Avenue
5th Avenue Fekete Fűzős bakancs

24990 Ft

Megnézem

Bézs platformos bakancs

A bézs platformos bakancs az utóbbi évek egyik legnagyobb kedvence. A világos árnyalat letisztult megjelenést hoz magával, kiegyensúlyozva a vastag talpat. Tökéletes választás, ha szeretnél pár plusz centit nyerni magadnak, de mégis valami szimpla alternatívát keresel. Egy szövetkabáttal és oversize sállal párosítva könnyen kifinomult, de városi lookot kapsz.

bugatti
bugatti Bézs Fűzős bakancs

32990 Ft

Megnézem

Fűzős hótaposó

Amikor beköszönt az igazi hideg ősz, akkor a legjobb ha előkerül a hótaposó bakancs a szekrényből, ami még télen is megállja a helyét. A fűzős verziók sportosabbak, fiatalosabbak és a legzordabb időben is tutira melegen tartják a lábadat. Fazonja miatt akár elegánsabb szettekhez is bátran felveheted, akár csak egy mokaszint. A vastag talp és a puha bélés pedig garantálja a kényelmet, akár hosszabb séták vagy havas napok során is.

TOM TAILOR
TOM TAILOR Hótaposó

19990 Ft

Megnézem

Elegáns bakancs

Egy elegáns bakancs minimalista díszítéssel szinte alap darab minden nő ruhatárába. Ha ősszel szoknyákat vagy hosszú ruhákat szeretnél hordani, akkor ez a bakancs a legjobb választás ehhez. Egy igazán elegáns bakancs sikkes és minden alkalomra kiváló. Könnyedén feldobhatod vele a mindennapi szettedet, és biztos lehetsz benne, hogy ténylegesen bármilyen alkalomra is felveheted: munkahelyre, városban sétálgatáshoz vagy akár egy esti programhoz is.

Catwalk
Catwalk Elegáns Bakancs

17990 Ft

Megnézem
Ezek a cipők uralják 2025-ös utcai divatot - Jó hír, hogy meglepően kényelmesek

Ha pedig csizmát is beszereznél magadnak:

A 2025-ös ősz 5 legdivatosabb csizmája

