4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye

Forrás: Getty Images
Ha van cipő, aminek helye van minden gardróbban, az a bakancs. Ez a lábbeli kényelmes és praktikus, hiszen a hideg időben is képes melegen tartani a lábainkat, sőt, a legtöbb fazon még az esős időben is állja a sarat. Egy csinos vagy éppen vagány bakancs pedig képes bármilyen szettet extrázni: farmerrel lezser és vagány, szoknyával nőies és karakteres, egy hosszú kabáttal pedig kifejezetten elegáns hatást kelt. És a mai trendek szerencsére mindenki számára kínálnak tökéletes fazont.
Fekete fűzős bakancs
Ha létezik cipő, ami soha nem megy ki a divatból, akkor az a fekete fűzős bakancs. Ez az ikonikus darab évtizedek óta stílusos, vagány, praktikus és végtelenül kombinálható. Hordhatod egyenes szárú farmerrel, vastag pulóverrel és bőrkabáttal ha egy ténylegesen vagány szettet szeretnél. De akár egy romantikus midi ruhát is könnyedén ellensúlyoz. Szerintünk egyetlen gardróbból sem hiányozhat.
Bézs platformos bakancs
A bézs platformos bakancs az utóbbi évek egyik legnagyobb kedvence. A világos árnyalat letisztult megjelenést hoz magával, kiegyensúlyozva a vastag talpat. Tökéletes választás, ha szeretnél pár plusz centit nyerni magadnak, de mégis valami szimpla alternatívát keresel. Egy szövetkabáttal és oversize sállal párosítva könnyen kifinomult, de városi lookot kapsz.
Fűzős hótaposó
Amikor beköszönt az igazi hideg ősz, akkor a legjobb ha előkerül a hótaposó bakancs a szekrényből, ami még télen is megállja a helyét. A fűzős verziók sportosabbak, fiatalosabbak és a legzordabb időben is tutira melegen tartják a lábadat. Fazonja miatt akár elegánsabb szettekhez is bátran felveheted, akár csak egy mokaszint. A vastag talp és a puha bélés pedig garantálja a kényelmet, akár hosszabb séták vagy havas napok során is.
Elegáns bakancs
Egy elegáns bakancs minimalista díszítéssel szinte alap darab minden nő ruhatárába. Ha ősszel szoknyákat vagy hosszú ruhákat szeretnél hordani, akkor ez a bakancs a legjobb választás ehhez. Egy igazán elegáns bakancs sikkes és minden alkalomra kiváló. Könnyedén feldobhatod vele a mindennapi szettedet, és biztos lehetsz benne, hogy ténylegesen bármilyen alkalomra is felveheted: munkahelyre, városban sétálgatáshoz vagy akár egy esti programhoz is.
Ha pedig csizmát is beszereznél magadnak:
Hogy tetszett a cikk?
