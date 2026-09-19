3 napig a pasim választotta ki, mit vegyek fel

Az ember egy idő után azt gondolja, hogy pontosan tudja, mi áll jól neki. Nekem is megvannak azok a darabjaim, amelyekhez automatikusan nyúlok, ha nincs kedvem húsz percet a szekrény előtt tölteni: ugyanaz a farmer, a szokásos felső, a jól bevált blézer, és kész. Még akkor is, ha közben a gardróbomban legalább harminc olyan ruha lóg, amelyekre nyilván szükségem van, csak sosem hordom őket. Egy ponton kíváncsi lettem, vajon valaki, aki kívülről lát engem, teljesen másképp öltöztetne-e fel. Így született meg az ötlet: három napon keresztül a pasim választja ki, hogy mit veszek fel.

1.nap

Az egyetlen nap, amikor pontosan tudta a barátom, hogy mit szeretne rajtam látni. Kiválasztotta a lila ujjatlan felsőmet, a szürke farmerommal. Kiegészítőknek pedig a zebra mintás táskámat és papucsomat vette elő. Egyébként simán felvenném magamtól is ezt a szettet, de annyira kifejezetten nem tetszett.

2. nap

Itt már nehezebben indult neki a választásnak, úgy tűnik túl sok ruhám van és nem lehet átlátni. Ami részben igaz, de pont ezért lehet ennyire sok outfitet összerakni velük. Alsónak a szürke elegáns nadrágom választotta egy törpesarkúval, felülre pedig nagyon nehezen talált egy sima fehér buggyos felsőt. Erre a szettre megint azt tudom mondani, hogy simán felvenném magamtól is, viszont nem a hétköznapokban, arra túl elegáns nekem.

3.nap

Na ezzel a választással meg vagyok békélve, sőt fel is fogom venni máskor is egy eseményre. Jók a színek, a cipő, egyszerű, de nagyszerű. Jól teljesített!