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3 csizma, ami kimegy a divatból 2026 őszén - és mutatjuk, mi jön helyette
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Egy jó csizma képes teljesen megváltoztatni egy őszi outfit hangulatát. Elég lecserélni a cipődet, és ugyanaz a farmer-blézer kombináció máris egészen más karaktert kap. Pont ezért különösen feltűnő, amikor a trendek elmozdulnak egy új irányba, ami tavaly még minden második Instagram-szettben felbukkant, az idén már könnyen kevésbé frissnek hathat. 2026 őszén pedig határozottan érződik egy ilyen váltás. Az elmúlt évek robusztus, praktikus és kissé maszkulin csizmái után most karcsúbb, finomabb és letisztultabb sziluettek kerülnek előtérbe. Ez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy azonnal ki kell selejtezned mindent, ami nem szerepel a 2026-os trendlistákon. Ha szeretsz egy csizmát, viseld nyugodtan tovább. Ha viszont éppen most tervezel új párba beruházni, érdemes tudni, mely fazonok hatnak jelenleg a legfrissebbnek.
1. A vaskos talpú csizmák helyett: vékony sarkú, elegáns fazonok
Néhány szezonon keresztül szinte lehetetlen volt elkerülni a masszív, vastag gumitalpú csizmákat. A chunky, lug sole típusú modellek remekül passzoltak a Y2K- és grunge-hangulathoz, ráadásul praktikusak is voltak: egy virágos ruhának azonnal vagányabb karaktert adtak, leggingsszel és oversize kabáttal pedig tökéletes hétköznapi uniformist alkottak. 2026 őszén viszont a divat jóval elegánsabb irányt vesz. A nehéz, vastag csizmák helyett karcsúbb, vékony sarkú modellek kerülnek előtérbe, amelyek sokkal kifinomultabbá teszik az összhatást. Különösen trendinek számítanak a hegyes vagy nyújtott orrú fazonok, amelyek optikailag is meghosszabbítják a lábat. És nem feltétlenül kell rögtön tízcentis tűsarokra gondolnod. Már egy alacsonyabb kitten heel is teljesen megváltoztathatja a csizma karakterét. Egyenes szárú farmerrel, midi szoknyával vagy egy hosszabb kabáttal kombinálva egyszerre lesz nőies és modern, miközben továbbra is hétköznapokon hordható marad.
2. A fekete csizmák helyett: csokoládébarna
A fekete csizma valószínűleg soha nem fog valóban kimenni a divatból. Klasszikus, praktikus, és gyakorlatilag mindenhez felvehető. Ha azonban azt nézzük, melyik szín érződik most igazán frissnek, a feketének komoly konkurenciája akadt. 2026 őszének egyik legfontosabb cipőszíne ugyanis a mély csokoládébarna. A gazdag, sötét árnyalat ugyanolyan könnyen kombinálható, mint a fekete, mégis valamivel lágyabb és luxusabb hatást kelt. Különösen jól működik az ősz klasszikus árnyalataival, például bézzsel, törtfehérrel, bordóval, farmerkékkel, olívazölddel vagy természetesen más barna tónusokkal. Ráadásul nem kell hozzá lecserélned a teljes ruhatáradat. Egy sötétbarna csizma például egy egyszerű kék farmerrel és krémszínű kötött pulóverrel is azonnal trendibbé teszi az összhatást. Ha pedig szereted a monokróm szetteket, próbáld ki különböző barna árnyalatokkal: karamellkabát, csokoládébarna csizma és bézs kötött ruha együtt nagyon 2026-os kombináció.
3. A vastag sarkú csizmák helyett: lapos, térdig érő fazonok
A blokkos sarok hosszú éveken keresztül az őszi cipőgardrób egyik legpraktikusabb megoldása volt. Stabil, kényelmesebb, mint egy vékony sarok, mégis ad néhány plusz centit, nem csoda, hogy ennyire sokáig népszerű maradt. Most azonban egy jóval visszafogottabb fazon kerül előtérbe: a lapos, magas szárú csizma. A hosszú, letisztult sziluett tökéletesen passzol ahhoz a minimalista, kifinomult irányhoz, amely 2026 őszének divatját jellemzi. Különösen a térdig érő és lovaglócsizmák erősek ebben a szezonban. A lovaglócsizma ráadásul az egyik legegyszerűbben hordható trend. Skinny farmerrel klasszikus, egy rövid szoknyával preppy, egy kötött ruhával elegáns, leggingsszel és hosszú gyapjúkabáttal pedig azonnal hozza azt a hangulatot, amit ősszel valamiért mindig imádunk. A lényeg a letisztultság: minél kevesebb csat, szegecs és feltűnő díszítés kerül rá, annál modernebbnek hat. A fekete mellett természetesen itt is nagyon erős választás a barna, a bordó vagy a konyakszín.
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