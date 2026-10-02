Jövőre minden menyasszony ilyen ruhákat keres majd: 2027-es esküvői ruhatrendek

A csipke újra főszerepet kap, visszatérnek a finom vintage hatások, az aszimmetrikus szabások, a lágy pasztellszínek és a látványosan redőzött anyagok. A jövő évi esküvői divat egyszerre romantikus, nőies és modernebb, mint az elmúlt szezonokban.

A csipke lesz 2027 egyik legfontosabb anyaga

A csipke szinte minden formában visszatér. Nemcsak teljes ruhákat borít majd, hanem áttetsző felsőrészeken, uszályokon, fátylakon és kétrészes összeállításokon is megjelenik. A finom Chantilly-csipke különösen hangsúlyos, gyakran áttetsző anyagok alá rétegezve vagy virágos rátétekkel kombinálva. A végeredmény egyszerre romantikus és kissé érzékibb, mint a hagyományos csipkeruhák.

forrás: gettyimages

Az aszimmetrikus szabás újra divatba jön

2027-ben nem kell mindennek tökéletesen szimmetrikusnak lennie. Féloldalas drapériák, egy vállra helyezett részletek, oldalra csúsztatott kendők és különleges kivágások teszik modernebbé a menyasszonyi ruhákat. Az aszimmetria ráadásul remekül működik áttetsző tüllel és csipkével is, így úgy lehet egy kis érzékiséget vinni a ruhába, hogy közben elegáns marad.

forrás: gettyimages

A fehér mellett megjelennek a pasztellszínek

A menyasszonyi ruha 2027-ben már nem feltétlenül hófehér. A púderrózsaszín, a halványkék, a mélyebb krémszínek és a finom szürkés árnyalatok egyre nagyobb szerepet kapnak. Ezek a színek nem harsány alternatívái a fehérnek, inkább lágy, kissé régies romantikát adnak a ruhának.

forrás: gettyimages

A nyakba kötős fazon lesz az egyik legnagyobb kedvenc

A nyakba kötős felsőrész eddig inkább az esküvő utáni parti ruhákon jelent meg, 2027-ben azonban már a nagy, klasszikus menyasszonyi ruhákon is visszaköszön. Elöl visszafogottabb, hátul viszont gyakran teljesen nyitott, ezért egyszerre elegáns és érzéki. A csipkével, jacquard szövettel vagy tollszerű részletekkel készült változatok különösen izgalmasak.

forrás: gettyimages

A drapéria minden eddiginél hangsúlyosabb lesz

A merev, erősen strukturált szoknyák mellett egyre több lágy esésű, redőzött ruha jelenik meg. A görög istennőket idéző drapériák a csípő körül, a hosszú oszlopruhákon és a báli fazonokon is feltűnnek. Ezek a szabások mozgást adnak az anyagnak, miközben rendkívül nőies sziluettet rajzolnak.

forrás: gettyimages

Visszatér a peplum

A 2010-es évek egyik legmegosztóbb fazonja új életet kap. A deréknál kiszélesedő peplum 2027-ben sokkal finomabb, lágyabb és kifinomultabb formában tér vissza. Megjelenhet apró csipkefodorként, strukturált kabát részeként vagy akár csillogó, rétegezett részletként is. A lényeg most nem a túlzott volumen, hanem a derék hangsúlyozása.

forrás: gettyimages

A vintage ruhák modern változatai hódítanak

Az új esküvői divat egyik legerősebb iránya a régi korszakokat idéző ruhák újragondolása. Régi szabásvonalak, romantikus ujjak, csipkék és klasszikus sziluettek jelennek meg mai konstrukcióval és modernebb részletekkel. Így a ruha olyan hatást kelthet, mintha egy vintage darab lenne, miközben teljesen új, méretre készített modellről van szó.

forrás: gettyimages

Videók

Videók